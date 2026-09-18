«Ἐν Φυῇ»: Ιερές μουσικές παραδόσεις στον Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας

Το όνομα του συνόλου, «Έν Φυῇ», που σημαίνει– σε διαρκή γένεση και εξέλιξη , αντανακλά ακριβώς αυτό: μια ζωντανή καλλιτεχνική πρακτική, βαθιά ριζωμένη στις ιστορικές μουσικές παραδόσεις, αλλά διαρκώς ανανεούμενη μέσα από μια σύγχρονη ερμηνευτική προσέγγιση.

Το σπάνιας αισθητικής και εξαιρετικά επιμελημένο πρόγραμμα φέρνει σε διάλογο την αραβική μαρωνίτικη υμνογραφία, τη γαελική ψαλμωδία, τη βυζαντινή μουσική και έργα της μεσαιωνικής μυστικίστριας Hildegard von Bingen, αναδεικνύοντας τις συνδέσεις ανάμεσα στη γυναικεία δημιουργία και τις προφορικές ιερές παραδόσεις διαφορετικών πολιτισμών.

Αντί μιας συμβατικής συναυλίας, το δρώμενο εκτυλίσσεται ως μια ανοιχτή τελετουργική συνάντηση, ενταγμένη στο φυσικό περιβάλλον του κήπου, όπου ο ήχος διαχέεται απαλά από τις ερμηνεύτριες και αγκαλιάζει το κοινό.Ο ηχητικός σχεδιασμός λειτουργεί ως προέκταση των ζωντανών φωνών και όχι σαν συμβατική ενίσχυση του ήχου διαχέοντας απαλά τον ήχο στον χώρο και δημιουργώντας μια ηχητική «άλω» που περιβάλλει τους ακροατές.

Με αυτόν τον τρόπο διατηρείται η αμεσότητα και η οικειότητα της άφωνης ερμηνείας στο κέντρο της δράσης, ενώ η αντήχησή της απλώνεται στον κήπο, θολώνοντας τα όρια ανάμεσα στη ζωντανή φωνή, το φυσικό περιβάλλον και τη συλλογική εμπειρία της ακρόασης.Η περφόρμανς φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα κοινό πεδίο ακρόασης και περισυλλογής.

Οι επισκέπτες μπορούν να βιώσουν ελεύθερα την εμπειρία, καθισμένοι στο γρασίδι, ξαπλωμένοι ή περιπλανώμενοι αργά στον χώρο ενώ η μουσική αναπτύσσεται γύρω τους. Καθώς πρόκειται για μια ανοιχτή τελετουργική συνάντηση, δεν απαιτείται απόλυτη σιωπή: τα παιδιά –και οι ήχοι τους– είναι θερμά ευπρόσδεκτα.

Πληροφορίες

«Έν Φυῇ» = σε διαρκή γένεση και εξέλιξη

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 στις 18:30 Δημοτικός Κήπος Λευκωσίας

Δωρεάν Είσοδος

Ερμηνεύουν οι: Σοφία Φετοκάκη, Έλενα Ξυδά, Κωνσταντίνα Ξενοφώντος, Ιωάννα Βασιλείου

Το δρώμενο παρουσιάζεται πριν από το θεατρικό αναλόγιο Brandy Sour και παραπλεύρως αυτού.

Διάρκεια: 45΄ Είσοδος ελεύθερη