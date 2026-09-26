Οι Elton John, Charli XCX και Burna Boy στο νέο Apple Music Hall του Λονδίνου

Οι Elton John, Charli XCX και Burna Boy θα είναι μεταξύ των πρώτων καλλιτεχνών που θα εμφανιστούν στο νέο συναυλιακό χώρο του Λονδίνου, Apple Music Hall.

Ο Elton John θα εγκαινιάσει τη Δευτέρα την υπερσύγχρονη εγκατάσταση, χωρητικότητας 600 ατόμων, η οποία βρίσκεται στον σταθμό παραγωγής ενέργειας Battersea Power Station, σύμφωνα με το Variety.

Το πρόγραμμα του Apple Music Hall έως το τέλος του έτους περιλαμβάνει επίσης εμφανίσεις των Baby Keem, Skye Newman, Troye Sivan, Arlo Parks και Chase & Status. Όλες οι συναυλίες θα μεταδίδονται ταυτόχρονα μέσω live streaming σε όλο τον κόσμο από το Apple Music.

Apple Music Hall. © Apple.

Ο νέος χώρος παρουσιάστηκε την Τρίτη, με την Apple να τον περιγράφει ως έναν χώρο «σχεδιασμένο για να φέρνει κοντά καλλιτέχνες και θαυμαστές μέσα από ειδικά διαμορφωμένες, ατμοσφαιρικές παραστάσεις που δεν θυμίζουν καμία άλλη».

Σύμφωνα με την Apple, κάθε θέση προσφέρει την αίσθηση εγγύτητας με τον καλλιτέχνη, ενώ ο χώρος διαθέτει υποδομές για περιοδείες μεγάλων σταδίων. Η σκηνή έχει πλάτος περίπου 11,5 μέτρων και μπορεί να αναδιαμορφωθεί για παραστάσεις στις οποίες το κοινό περιβάλλει τη σκηνή. Παράλληλα, υπάρχει σύστημα χωρικού ήχου με 48 ηχεία.

Το Apple Music Hall είναι επίσης πλήρως λειτουργική εγκατάσταση παραγωγής, με δύο επαγγελματικών προδιαγραφών στούντιο ηχογράφησης και μίξης. Διαθέτει ακόμη μόνιμες καλωδιώσεις για τη σύνδεση περισσότερων από 16 καμερών, καθώς και αίθουσα ελέγχου μετάδοσης που υποστηρίζει τη λήψη βίντεο μέσω iPhone.