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Ο Γεώργιος Νεοφύτου ο νέος Γενικός Γραμματέας της Μουσικολογικής Ένωσης Κύπρου
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 26.09.2026 17:26
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Η επαγγελματική του διαδρομή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη θέση του επικεφαλής Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού και Παραγωγής της Gustav Mahler Jugendorchester στη Βιέννη, καθώς και συνεργασία με τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Νέα σύνθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Μουσικολογικής Ένωσης Κύπρου (ΜΕΚ), μετά τη συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026.

Στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει ο μουσικολόγος Γεώργιος Νεοφύτου, ιδρυτικό μέλος της ΜΕΚ, ο οποίος εργάζεται στον Δήμο Πάφου ως Πολιτιστικός Λειτουργός.

Ο Γεώργιος Νεοφύτου είναι απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Πολιτιστική Διαχείριση από το Rome Business School.

Η επαγγελματική του διαδρομή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη θέση του επικεφαλής Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού και Παραγωγής της Gustav Mahler Jugendorchester στη Βιέννη, καθώς και συνεργασία με τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, έχει συνεργαστεί και έχει παρουσία σε σημαντικούς μουσικούς θεσμούς, φεστιβάλ και ακαδημίες στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων το Musikverein της Βιέννης, η Φιλαρμονική του Βερολίνου και το Φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ.

Με την ανάληψη των νέων καθηκόντων από τον Γεώργιο Νεοφύτου, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Μουσικολογικής Ένωσης Κύπρου διαμορφώνεται ως εξής Πρόεδρος: Δρ Πανίκος Γιωργούδης Αντιπρόεδρος: Δρ Χριστίνα Μιχαήλ Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος Νεοφύτου Ταμίας: Άντρη Σπυριδάκι Μέλος: Δρ Γεωργία Πετρούδη Μέλος: Δρ Γιώργος Χριστοφή Μέλος: Δρ Φώτης Μουσουλίδης Μέλος: Σεβαστή Νούρου Μέλος: Πολύμνια Ρούσου Τριανταφυλλίδου.

Η Μουσικολογική Ένωση Κύπρου αποτελεί φορέα που δραστηριοποιείται στον χώρο της μουσικολογίας και της μουσικής έρευνας στην Κύπρο, με στόχο την προώθηση και ανάπτυξη του επιστημονικού και πολιτιστικού διαλόγου γύρω από τη μουσική.

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ΚΥΠΡΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΟΥ
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