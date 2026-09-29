Στη σκηνή η νέα γενιά της όπερας: Οι νικητές του διεθνούς διαγωνισμού της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου

Με μια ξεχωριστή Βραδιά Όπερας, στην οποία πρωταγωνίστησαν δεκαέξι νέοι και πολλά υποσχόμενοι λυρικοί καλλιτέχνες από διαφορετικές χώρες, ολοκληρώθηκε το Διεθνές Masterclass & Διαγωνισμός για Σολίστ Όπερας, που διοργάνωσε η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου σε συνεργασία με τη Μουσική Ακαδημία ARTE.

Το Masterclass και οι πρώτοι γύροι αξιολόγησης διεξάχθηκαν από τις 20 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2026 υπό την καθοδήγηση του Αρχιμουσικού και Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Σ.Ο.Κ., Μύρωνα Μιχαηλίδη, και του διεθνούς φήμης Κύπριου βαρύτονου Κύρου Πατσαλίδη. Οι νέοι ταλαντούχοι τραγουδιστές όπερας είχαν την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε θέματα μουσικής ερμηνείας και στυλιστικής απόδοσης στο ρεπερτόριο της όπερας, καθώς και σε θέματα που αφορούν τη σύμπραξη ενός λυρικού καλλιτέχνη με συμφωνική ορχήστρα.

Η συναυλία των φιναλίστ πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 στο Θέατρο Παλλάς και αποτέλεσε την κορύφωση μιας διοργάνωσης με έντονο διεθνή χαρακτήρα, η οποία έδωσε σε νέους καλλιτέχνες την ευκαιρία να εξελίξουν τις ερμηνευτικές τους δεξιότητες και να διεκδικήσουν σημαντικά βραβεία, υποτροφίες και ευκαιρίες μελλοντικής συνεργασίας με πολιτιστικούς οργανισμούς στην Κύπρο και το εξωτερικό.

O Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Σ.Ο.Κ., Μύρων Μιχαηλίδης, σε καλωσόρισμά του προς το κοινό ευχαρίστησε για την άριστη συνεργασία τη Mουσική Ακαδημία ARTE. Συνέχισε αναφέροντας ότι, καθώς και οι δεκαέξι συμμετέχοντες επέδειξαν εξαιρετική πρόοδο στη διάρκεια του masterclass, η κριτική επιτροπή απόφασισε να παρουσιαστούν ως φιναλίστ με την ορχήστρα και οι δεκαέξι.

Οι νέοι ταλαντούχοι τραγουδιστές Μαριλένα Νησίδη, Άννα Ελεονώρα Ριέρα, Κατερίνα Βασιλειάδου, Ιωάννα Τσιλιμίγκα, Αλέξανδρος Σταυρόπουλος, Μαρία Παναγιωτοπούλου, Svitlana Shchykova, Ελένη Χαραλάμπους, Χριστιάνα Αλωνεύτη, Ksenia Belolipetskaya, Αντωνία Χαιρετάκη, Mira Dozio, Maxim Klonovskiy, Natia Bezhashvili, Άντρια Προκοπά και Alina Shilova παρουσίασαν στη συναυλία το αποτέλεσμα της εντατικής εκπαίδευσης που έλαβαν κατά τη διάρκεια του masterclass με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Κουντούρη, ερμηνεύοντας ένα απαιτητικό πρόγραμμα με δημοφιλείς άριες από όπερες των Mozart, Bellini, Verdi, Gounod, Massenet, Bizet και Puccini. Οι ερμηνείες τους ανέδειξαν ένα υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο, το προσωπικό τους καλλιτεχνικό στίγμα και τις δυνατότητες μιας νέας γενιάς λυρικών καλλιτεχνών με το κοινό να ανταποκρίνεται με ενθουσιασμό και θερμό χειροκρότημα στις εντυπωσιακές τους ερμηνείες.

Η επιλογή των νικητών αποτέλεσε, όπως ήταν αναμενόμενο, ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο για την κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου Μύρωνα Μιχαηλίδη, τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου Γιώργο Κουντούρη, τον διεθνώς αναγνωρισμένο Κύπριο βαρύτονο Κύρο Πατσαλίδη, τον εξάρχοντα της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου Wolfgang Schroeder και την κορυφαία στα Α΄ βιολιά Dimont.

Με το πέρας της συνεδρίασης της κριτικής επιτροπής, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Σ.Ο.Κ., Μύρων Μιχαηλίδης, ανακοίνωσε ότι όλα τα βραβεία θα δοθούν εξ’ ημισείας σε οκτώ συνολικά βραβευθέντες. Ακολούθησε η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η απονομή των Βραβείων και των Πιστοποιητικών Συμμετοχής με όλους τους νέους τραγουδιστές επι σκηνής. Τα βραβεία του Διαγωνισμού απονεμήθηκαν ως ακολούθως:

Α΄ Βραβείο: Ksenia Belolipetskaya (σοπράνο) και Natia Bezhashvili (σοπράνο)

Β΄ Βραβείο: Mira Dozio (σοπράνο) και Maxim Klonovskiy (βαρύτονος)

Βραβεία Νέας Κυπριας Καλλιτεχνιδος: Κατερίνα Βασιλειάδου (σοπράνο) και Ελένη Χαραλάμπους (σοπράνο)

Έπαινος/οι: Μαριλενα Νησίδη (σοπράνο) και Άννα Ελεονώρα Ριερα (σοπράνο)

Με το πέρας της απονομής των βραβείων, ο Κύπριος βαρύτονος Κύρος Πατσαλίδης απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό όπου δήλωσε ότι νιώθει πολύ ευλογημένος που στην πατρίδα του την Κύπρο πραγματοποιείται ένας τέτοιος διαγωνισμός για πρώτη φορά, το οποίο οφείλεται στον άξιο αρχιμουσικό Μύρωνα Μιχαηλίδη. Κλείνοντας, ευχαρίστησε θερμά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος για την παρουσία τους, τον πιανίστα Δημήτρη Βεζύρογλου για τη συνοδεία στα masterclasses, τον αρχιμουσικό Γιώργο Κουντούρη για τη μουσική διεύθυνση της συναυλίας και τους μουσικούς της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την εκτέλεση άριας από τις νικήτριες του Α΄ Βραβείου Ksenia Bellipetskaya και Natia Bezhashvili.

Το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου συγχαίρει θερμά τους βραβευθέντες για τη σημαντική τους διάκριση, καθώς και όλους τους φιναλίστ και συμμετέχοντες για την καλλιτεχνική τους παρουσία και την αφοσίωση που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια του Masterclass και του Διαγωνισμού. Εκφράζει επίσης, τις θερμότερες ευχές της σε όλους τους νεαρούς λυρικούς καλλιτέχνες για τη μελλοντική τους πορεία.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Διεθνούς Masterclass & Διαγωνισμού για Σολίστ Όπερας επιβεβαιώνει τη σημασία της δημιουργίας τέτοιων διεθνών θεσμών στην Κύπρο και τη δυνατότητα της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου να συμβάλλει ενεργά στην καλλιέργεια και την περαιτέρω ανάπτυξη της λυρικής τέχνης στον τόπο μας.