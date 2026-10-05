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Το Sistema Cyprus στις «καλές πρακτικές» των Erasmus Days 2026
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 05.10.2026 16:02
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Το πρόγραμμα «Music for Active Citizenship: A Young Music Mentors Programme» του Sistema Cyprus συγκαταλέγεται στις έξι καλές πρακτικές από Κύπρο και Ελλάδα που θα παρουσιαστούν στις Erasmus Days 2026.

Το Sistema Cyprus βρίσκεται ανάμεσα στις έξι «καλές πρακτικές» από Κύπρο και Ελλάδα που θα παρουσιαστούν στις φετινές Erasmus Days, μέσα από το πρόγραμμα «Music for Active Citizenship: A Young Music Mentors Programme».

Η δράση θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο της διαδικτυακής ημερίδας «Καλές πρακτικές από Ελλάδα και Κύπρο», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14 Οκτωβρίου, από τις 12:00 μέχρι τις 13:30, με τη συνδιοργάνωση του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

Το «Music for Active Citizenship: A Young Music Mentors Programme» του Sistema Cyprus είναι μία από τις έξι δράσεις Erasmus+ και Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που επιλέχθηκαν για να παρουσιαστούν ως παραδείγματα από την Ελλάδα και την Κύπρο. Η ημερίδα εστιάζει στα αποτελέσματα των προγραμμάτων και στον αντίκτυπό τους στους συμμετέχοντες και στις τοπικές κοινωνίες.

Μαζί με το Sistema Cyprus, κυπριακή παρουσία έχει και το Δημοτικό Σχολείο Ξυλοφάγου Α΄, με το πρόγραμμα «Κανένα παιδί δεν μένει πίσω». Στις έξι καλές πρακτικές περιλαμβάνονται ακόμη τα «ASSIST – enhAncing digital SkillS In priSon education» του 1ου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Δομοκού, «Balkan Permaculture Skill Sharing in Youth Work» του Hives Project, «Διαδικτυακή Μάθηση και Εκπαίδευση μέσω Βίντεο» του Ιδρύματος «Η Θεοτόκος» και «Green HeroeZ» της Ελληνικής Καταναλωτικής Οργάνωσης Φλώρινας.

Οι δράσεις συνδέονται με τις οριζόντιες προτεραιότητες του Erasmus+, μεταξύ των οποίων η συμπερίληψη και η διαφορετικότητα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και η συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο.

Η ημερίδα απευθύνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα, σε οργανισμούς και φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και της αλληλεγγύης, καθώς και στο ευρύτερο ενδιαφερόμενο κοινό.

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