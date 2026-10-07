Εξαντλήθηκαν σε 42 λεπτά τα εισιτήρια για το Glastonbury 2027

Τα εισιτήρια για το Φεστιβάλ Glastonbury 2027 εξαντλήθηκαν μέσα σε μόλις 42 λεπτά, ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

Χιλιάδες φίλοι του θρυλικού βρετανικού φεστιβάλ συνδέθηκαν στις 09:00 το πρωί της Κυριακής, ώρα Βρετανίας, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα See Tickets, hoping να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στη μεγάλη μουσική γιορτή του Worthy Farm στο Somerset.

Το φεστιβάλ επιστρέφει μετά το καθιερωμένο διάλειμμα ενός έτους, το οποίο απαιτείται για την αποκατάσταση του εδάφους και των υποδομών.

Λίγο μετά τις 09:40, οι διοργανωτές γνωστοποίησαν μέσω Instagram ότι όλα τα εισιτήρια είχαν διατεθεί, σύμφωνα με το BBC.

«Ευχαριστούμε όλους όσοι εξασφάλισαν εισιτήριο και λυπούμαστε για όσους δεν τα κατάφεραν, σε ένα πρωινό όπου η ζήτηση ξεπέρασε κατά πολύ την προσφορά», ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση.

Στην ίδια ανακοίνωση προστίθεται ότι «την άνοιξη του 2027 θα πραγματοποιηθεί η επαναδιάθεση τυχόν ακυρωμένων ή επιστρεφόμενων εισιτηρίων».

Την περασμένη Πέμπτη είχαν διατεθεί τα πακέτα εισιτηρίων που περιλαμβάνουν μετακίνηση με πούλμαν, τα οποία εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από μισή ώρα.

Όπως επιβεβαιώθηκε τον περασμένο μήνα, οι τιμές των εισιτηρίων έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία του θεσμού. Το εισιτήριο γενικής εισόδου κοστίζει £408, περίπου 490 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου τέλους κράτησης £5.

Η τιμή είναι αυξημένη κατά £29,50 σε σύγκριση με τη διοργάνωση του 2025, ενώ το 2010 το κόστος ανερχόταν σε 185 λίρες.

Παρά την αύξηση, η ανταπόκριση του κοινού παραμένει μεγάλη. Η Zoe Scott, η οποία έχει παρακολουθήσει το φεστιβάλ δύο φορές, δήλωσε: «Η τιμή αξίζει απόλυτα. Έχεις τη δυνατότητα να δεις χιλιάδες καλλιτέχνες σε περισσότερες από 100 σκηνές».

Το επόμενο Φεστιβάλ Glastonbury θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 27 Ιουνίου 2027.

Πηγή: ΚΥΠΕ