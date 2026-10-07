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Προκηρύχθηκε θέση Κορυφαίου στα Δεύτερα Βιολιά της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 07.10.2026 11:12
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Το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου προκήρυξε θέση μουσικού για τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, με τις αιτήσεις να παραμένουν ανοικτές μέχρι τις 2 Νοεμβρίου.

Αιτήσεις για την πρόσληψη ενός μουσικού στη θέση Κορυφαίου στα Δεύτερα Βιολιά δέχεται το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου.

Η σχετική προκήρυξη, οι κανονισμοί, τα έντυπα αίτησης, καθώς και το απαιτούμενο ρεπερτόριο και τα ορχηστρικά αποσπάσματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, στον χώρο των ανακοινώσεων, υπό τον τίτλο «Θέση Κορυφαίου στα Δεύτερα Βιολιά».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέχρι τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, στις 13:00, ενώ, όπως διευκρινίζεται, εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος, καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Πληροφορίες

Θέση Κορυφαίου στα Δεύτερα Βιολιά

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026

Ώρα λήξης αιτήσεων: 13:00

Υποβολή αιτήσεων: a.antoniou@cyso.org.cy

Περισσότερες πληροφορίες: cyso.org.cy | 22 463144, 22 463178

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ΚΥΠΡΟΣ
Συμφωνική Ορχήστρα
Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου
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