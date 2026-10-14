«Τίποτα Σπουδαίο»: Ο Γιώργος Δημητρίου παρουσιάζει τον πρώτο προσωπικό του δίσκο στην Αθήνα

Ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους δεξιοτέχνες του μπουζουκιού, ο Γιώργος Δημητρίου, περνά σε ένα νέο δημιουργικό κεφάλαιο της πορείας του, παρουσιάζοντας την πρώτη ολοκληρωμένη προσωπική του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Τίποτα Σπουδαίο».

Ο δίσκος, που κυκλοφορεί το 2026 από το Ogdoo Music Group, συγκεντρώνει μια εντυπωσιακή ομάδα ερμηνευτών και δημιουργών, δίνοντας φωνή στις συνθέσεις του Γιώργου Δημητρίου. Στα τραγούδια συμμετέχουν οι Βιολέτα Ίκαρη, Γιάννης Διονυσίου, Δημήτρης Μεσημέρης, Κώστας Μακεδόνας, Ματθαίος Τσαχουρίδης, Πέτρος Κουλουμής, Σάββας Λαγού, Στέλιος Διονυσίου και Χρυστάλλα Χατζηνικολή.

Τους στίχους υπογράφουν οι Πόλυς Κυριάκου, Μαρία Χατζηαυξέντη, Αντρέας Χρυσάνθου, Μαρία Κρασοπούλου, Αντρέας Σωτηρίου, Σάββας Μιλτιάδους και Μιλτιάδης Μιλτιάδους.

Όπως αναφέρει ο ίδιος ο δημιουργός:

«Η διαδικασία της σύνθεσης αποκτά ξεχωριστή αξία όταν συνοδεύεται από το όραμα της ερμηνείας από καταξιωμένους καλλιτέχνες του ελληνικού τραγουδιού.»

Η επίσημη παρουσίαση του «Τίποτα Σπουδαίο» θα πραγματοποιηθεί στις 4 Νοεμβρίου 2026 στον Σταυρό του Νότου, σε μια μουσική βραδιά όπου θα συμμετάσχουν όλοι οι ερμηνευτές του δίσκου.

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Λίγα λόγια για τον Γιώργο Δημητρίου

Ο Γιώργος Δημητρίου διαθέτει μια αξιόλογη πορεία στον χώρο της μουσικής, έχοντας συνεργαστεί ως σολίστας στο μπουζούκι με κορυφαία ονόματα όπως οι Γιώργος Νταλάρας, Γλυκερία, Διονύσης Σαββόπουλος, Δημήτρης Μπάσης, Κώστας Μακεδόνας, Παντελής Θαλασσινός, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής, Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Στέφανος Κορκολής, Γιώργος Χατζηνάσιος, Βασίλης Λέκας, Μίλτος Πασχαλίδης, Πίτσα Παπαδοπούλου και Στέλιος Διονυσίου, μεταξύ άλλων.

Στους σημαντικότερους σταθμούς της καλλιτεχνικής του διαδρομής περιλαμβάνεται η συμμετοχή του το 2023 ως σολίστ στο κονσέρτο για μπουζούκι και ορχήστρα του Στέφανου Κορκολή στο Ηρώδειο, ενώ το 2025 εμφανίστηκε στο Cadogan Hall του Λονδίνου με την Oxford Philharmonic Orchestra και σολίστ την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, σε ενορχηστρώσεις του Άρη Αντωνιάδη.

Με το «Τίποτα Σπουδαίο», ο Γιώργος Δημητρίου καταθέτει τη δική του προσωπική δημιουργική πρόταση, συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία του ως μουσικός με τη συνθετική του ταυτότητα και τη συνεργασία με αγαπημένες φωνές του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού.