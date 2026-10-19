Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Δημητρίων στη Θεσσαλονίκη

Για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Δημητρίων θα εμφανιστεί η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, στις 20:30, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Η συναυλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 61ου Φεστιβάλ Δημητρίων, έπειτα από πρόσκληση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, με τη μουσική διεύθυνση του καλλιτεχνικού διευθυντή της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, Μύρωνα Μιχαηλίδη.

Στη συναυλία συμπράττουν δύο νέες καλλιτέχνιδες από την Κύπρο και την Ελλάδα: η πιανίστα Άννα Αβραμίδου και η μέτζο σοπράνο Βίλλυ Κυριακοπούλου.

Έργα των Χάιντν, Μπετόβεν και ντε Φάγια

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία έργα από διαφορετικές περιόδους της ευρωπαϊκής μουσικής δημιουργίας.

Η συναυλία θα αρχίσει με την εισαγωγή της κωμικής όπερας Ο φαρμακοποιός (Lo Speziale) του Γιόζεφ Χάιντν, ενός έργου που αναδεικνύει τη θεατρική πλευρά του συνθέτη.

Θα ακολουθήσει το Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 4 σε Σολ μείζονα, έργο 58, του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, με σολίστ την Άννα Αβραμίδου. Το έργο συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα κοντσέρτα του κλασικού ρεπερτορίου και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά δημόσια με τον ίδιο τον Μπετόβεν στο πιάνο.

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με τη σουίτα μπαλέτου Ο Μάγος Έρωτας (El Amor Brujo) του Μανουέλ ντε Φάγια, με τη συμμετοχή της μέτζο σοπράνο Βίλλυς Κυριακοπούλου. Το έργο αντλεί στοιχεία από την ισπανική μουσική παράδοση, συνδυάζοντας τον χορό με έντονα δραματικά και λαϊκά μουσικά μοτίβα.

Η παρουσίασή του εντάσσεται στον εορτασμό των 150 χρόνων από τη γέννηση του Ισπανού συνθέτη.

Η συναυλία αποτελεί παραγωγή της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του 61ου Φεστιβάλ Δημητρίων.

INFO

Συναυλία: Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου στα Δημήτρια

Ημερομηνία: Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026

Ώρα: 20:30

Χώρος: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Μουσική διεύθυνση: Μύρων Μιχαηλίδης

Σολίστ: Άννα Αβραμίδου (πιάνο), Βίλλυ Κυριακοπούλου (μέτζο σοπράνο)

Εισιτήρια: €10–20, μειωμένα €5–10, σύμφωνα με την ανακοίνωση των διοργανωτών

Πληροφορίες και εισιτήρια: www.tsso.gr