Το Λίβερπουλ τιμά τους Beatles – Μουσείο 9.300 τ.μ. ανοίγει τις πύλες του το 2028

Ένα νέο, μεγάλο μουσείο αφιερωμένο στην ιστορία των Beatles πρόκειται να αποκτήσει το Λίβερπουλ το 2028, στο πλαίσιο ενός φιλόδοξου σχεδίου που θα μεταμορφώσει δύο εμβληματικά κτίρια στο κέντρο της πόλης.

Το έργο προβλέπει τη μεταφορά και την επέκταση του μουσείου «The Beatles Story», το οποίο λειτουργεί από το 1990 στην περιοχή Royal Albert Dock, σε έναν νέο εκθεσιακό χώρο συνολικής έκτασης περίπου 9.300 τετραγωνικών μέτρων.

Η νέα εγκατάσταση θα είναι τετραπλάσια σε μέγεθος από τη σημερινή και θα στεγαστεί στο πρώην εμπορικό κέντρο St John's Market, κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Lime Street. Το κτίριο παραμένει ανενεργό από το 2024.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η ιδιοκτησία του μουσείου θα περάσει στην Apple Corps, την εταιρεία των Beatles, καθιστώντας το «The Beatles Story» την πρώτη επίσημη μουσειακή εμπειρία του συγκροτήματος στη γενέτειρά του.

Ένα ταξίδι στην ιστορία των Beatles

Το νέο μουσείο σχεδιάζεται ως μια πολυδιάστατη εμπειρία διάρκειας αρκετών ωρών, μέσα από την οποία οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίσουν σημαντικούς σταθμούς στην ιστορία του συγκροτήματος.

Στους εκθεσιακούς χώρους θα αναδημιουργηθούν τοποθεσίες που συνδέθηκαν με τη ζωή και την καριέρα των τεσσάρων μουσικών, ξεκινώντας από τα παιδικά τους σπίτια στο Λίβερπουλ και το θρυλικό Cavern Club, όπου πραγματοποιούσαν τις πρώτες τους εμφανίσεις.

Η διαδρομή θα συνεχίζεται στα νυχτερινά κέντρα του Αμβούργου, όπου οι Beatles απέκτησαν σημαντικές εμπειρίες στα πρώτα χρόνια της πορείας τους, και στη συνέχεια στα στούντιο της Abbey Road στο Λονδίνο.

Ανάμεσα στις ιστορικές στιγμές που θα αναπαρίστανται περιλαμβάνεται η συναυλία τους στο Shea Stadium της Νέας Υόρκης, το 1965, όταν οι εκκωφαντικές κραυγές των θαυμαστών ήταν τόσο έντονες ώστε τα μέλη του συγκροτήματος δυσκολεύονταν να ακούσουν τη μουσική τους.

Ξεχωριστή θέση θα έχει και η τελευταία δημόσια εμφάνιση των Beatles, στη στέγη του κτιρίου της Savile Row στο Λονδίνο, το 1969.

Το «Yellow Submarine» αποκτά τον δικό του χώρο

Παράλληλα με την επέκταση του μουσείου, η Apple Corps ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει την ανακαίνιση του St Johns Beacon, του δεύτερου ψηλότερου κτιρίου του Λίβερπουλ.

Ο πύργος, ύψους περίπου 137 μέτρων, παραμένει εκτός λειτουργίας από το 2024, όταν έκλεισε ο χώρος πανοραμικής θέας και αποχώρησαν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που στεγάζονταν σε αυτόν.

Μετά την ανακαίνισή του, θα μετατραπεί σε ξεχωριστό αξιοθέατο εμπνευσμένο από την ψυχεδελική ταινία κινουμένων σχεδίων «Yellow Submarine» των Beatles.

Το σχέδιο φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν ενιαίο πολιτιστικό προορισμό στο κέντρο του Λίβερπουλ, συνδυάζοντας τη μουσική ιστορία του συγκροτήματος με νέες μορφές ψυχαγωγίας.

Η συγκίνηση του Πολ ΜακΚάρτνεϊ και του Ρίνγκο Σταρ

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την πρωτοβουλία, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι για τον ίδιο το γεγονός ότι το ενδιαφέρον του κοινού για την ιστορία των Beatles παραμένει ζωντανό.

Όπως ανέφερε, θεωρεί απίστευτο και συγκινητικό ότι ο κόσμος εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για την πορεία του συγκροτήματος, ενώ χαρακτήρισε ιδιαίτερα συναρπαστική τη μεταμόρφωση του μουσείου και του πύργου στην καρδιά του Λίβερπουλ.

«Αγαπώ το Λίβερπουλ. Είναι μέρος αυτού που είμαι και μέρος αυτού που είναι οι Beatles», δήλωσε, προσθέτοντας ότι στα πρώτα χρόνια της καριέρας τους δεν θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν μια τέτοια εξέλιξη.

Θετικά υποδέχθηκε τα σχέδια και ο Ρίνγκο Σταρ, ο οποίος υπογράμμισε ότι, παρά τη διεθνή του πορεία, εξακολουθεί να αισθάνεται βαθιά συνδεδεμένος με τη γενέτειρά του.

«Το Λίβερπουλ ήταν και παραμένει μια πόλη της μουσικής», ανέφερε, χαιρετίζοντας την επέκταση του «The Beatles Story».

Στήριξη στους νέους μουσικούς του Λίβερπουλ

Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκε και ένας νέος φιλανθρωπικός οργανισμός, το Apple Corps Liverpool Trust.

Ο οργανισμός θα λαμβάνει μέρος των εσόδων από κάθε εισιτήριο και θα αξιοποιεί τα χρήματα για τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών που στηρίζουν μουσικούς της περιοχής.

Στόχος είναι η πολιτιστική κληρονομιά των Beatles να συνδεθεί με την ανάπτυξη της σύγχρονης μουσικής σκηνής και τη δημιουργία ευκαιριών για τη νέα γενιά καλλιτεχνών.

Ο δήμαρχος της ευρύτερης περιοχής του Λίβερπουλ, Στιβ Ρόδεραμ, σημείωσε ότι άνθρωποι από όλο τον κόσμο ταξιδεύουν ήδη στην πόλη για να γνωρίσουν τον τόπο όπου γεννήθηκαν οι τέσσερις μουσικοί που άλλαξαν την ιστορία της δημοφιλούς μουσικής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το νέο εγχείρημα αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ελκυστικότητα της πόλης ως διεθνούς πολιτιστικού και τουριστικού προορισμού.

Νέο μουσείο και στο Λονδίνο

Η Apple Corps προχωρεί παράλληλα στην ανάπτυξη ακόμη ενός επίσημου χώρου αφιερωμένου στους Beatles, αυτή τη φορά στο Λονδίνο.

Πρόκειται για την ανακαίνιση του κτιρίου στην οδό 3 Savile Row, όπου πραγματοποιήθηκε η ιστορική συναυλία στη στέγη το 1969.

Το επταώροφο μουσείο, που προγραμματίζεται να ανοίξει το 2027, θα προσφέρει στους επισκέπτες πρόσβαση στην οροφή, ενώ θα περιλαμβάνει αναπαράσταση του στούντιο όπου ηχογραφήθηκε το άλμπουμ «Let It Be».

Θα φιλοξενεί επίσης υλικό από τα αρχεία της Apple Corps και περιοδικές εκθέσεις.

Οι Beatles επιστρέφουν στο προσκήνιο

Η δημιουργία των νέων μουσείων συμπίπτει με μια περίοδο ανανεωμένου ενδιαφέροντος για την ιστορία και τη μουσική των Beatles.

Το 2028 αναμένεται να κυκλοφορήσουν τέσσερις βιογραφικές ταινίες σε σκηνοθεσία Σαμ Μέντες, καθεμία αφιερωμένη σε διαφορετικό μέλος του συγκροτήματος.

Σκηνικά και αντικείμενα που θα χρησιμοποιηθούν στις κινηματογραφικές παραγωγές προβλέπεται να αξιοποιηθούν και στις αναπαραστάσεις του νέου μουσείου στο Λίβερπουλ.

Η διαχρονική δημοτικότητα των Beatles έχει ήδη σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο στη γενέτειρά τους. Σύμφωνα με μελέτη του 2016, η παρουσία και η κληρονομιά του συγκροτήματος συνεισέφεραν περίπου 82 εκατομμύρια λίρες ετησίως στην τοπική οικονομία.

Το σημερινό μουσείο «The Beatles Story», που φιλοξενεί μεταξύ άλλων την πρώτη κιθάρα του Τζορτζ Χάρισον και τα γυαλιά του Τζον Λένον, αποτελεί ήδη έναν από τους σημαντικούς πόλους έλξης για τους επισκέπτες της πόλης.

Με τη νέα επέκταση, το Λίβερπουλ επιδιώκει να προσφέρει μια ακόμη πιο ολοκληρωμένη εμπειρία γύρω από το συγκρότημα που ξεκίνησε από τις μουσικές σκηνές της πόλης και εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα φαινόμενα στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής.

Πηγή: The Guardian