Πέθανε η Μαρτίνα Αρόγιο: Η σπουδαία σοπράνο που έσπασε τα φυλετικά εμπόδια στην όπερα

Πέθανε σε ηλικία 90 ετών η σπουδαία Αμερικανίδα σοπράνο Μαρτίνα Αρόγιο (Martina Arroyo), μία από τις σημαντικότερες λυρικές τραγουδίστριες της γενιάς της, η οποία συνέβαλε στην κατάρριψη των φυλετικών διακρίσεων στον κόσμο της όπερας. Η Αρόγιο έφυγε από τη ζωή στις 13 Οκτωβρίου 2026, στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, αφήνοντας πίσω της μια καριέρα που εκτεινόταν στις μεγαλύτερες λυρικές σκηνές του κόσμου.

Γεννημένη στις 2 Φεβρουαρίου 1936 στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης, από πατέρα με καταγωγή από το Πουέρτο Ρίκο και Αφροαμερικανίδα μητέρα, η Αρόγιο μεγάλωσε σε μια εποχή κατά την οποία οι ευκαιρίες για μαύρους καλλιτέχνες στον χώρο της κλασικής μουσικής ήταν περιορισμένες. Παρά το ταλέντο της, αρχικά εργάστηκε ως εκπαιδευτικός και κοινωνική λειτουργός, προτού αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στο λυρικό τραγούδι.

Το 1958 κέρδισε τον διαγωνισμό νέων τραγουδιστών της Μητροπολιτικής Όπερας της Νέας Υόρκης, ενώ την επόμενη χρονιά πραγματοποίησε το ντεμπούτο της στη σκηνή της, ερμηνεύοντας έναν μικρό ρόλο στην όπερα «Ντον Κάρλο» του Τζουζέπε Βέρντι. Ωστόσο, οι περιορισμένες ευκαιρίες για πρωταγωνιστικούς ρόλους την οδήγησαν στην Ευρώπη, όπου άρχισε να οικοδομεί τη διεθνή φήμη της.

Η Μαρτίνα Αρόγιο στον ρόλο της Λαίδης Μάκβεθ, στην όπερα «Μάκβεθ» του Βέρντι, το 1973. Φωτογραφία: Louis Mélançon / Metropolitan Opera.

Η καθοριστική στιγμή στην καριέρα της ήρθε το 1965, όταν κλήθηκε την τελευταία στιγμή να αντικαταστήσει την Μπίργκιτ Νίλσον στον πρωταγωνιστικό ρόλο της «Αΐντα» του Βέρντι στη Μητροπολιτική Όπερα. Η εμφάνισή της αποτέλεσε σημείο καμπής, ανοίγοντας τον δρόμο για μια μακρόχρονη συνεργασία με τον οργανισμό.

Συνολικά, η Αρόγιο συμμετείχε σε 200 παραστάσεις της Μητροπολιτικής Όπερας, σε διάστημα 20 καλλιτεχνικών περιόδων. Ξεχώρισε ιδιαίτερα για τις ερμηνείες της σε έργα του Βέρντι, μεταξύ των οποίων «Ο Τροβαδούρος», «Η Δύναμη του Πεπρωμένου», «Χορός Μεταμφιεσμένων» και «Μάκβεθ», ενώ το ρεπερτόριό της περιλάμβανε επίσης έργα των Πουτσίνι, Μότσαρτ και Βάγκνερ.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της εμφανίστηκε σε κορυφαία λυρικά θέατρα, όπως η Σκάλα του Μιλάνου, η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, η Όπερα του Παρισιού και το Θέατρο Κολόν του Μπουένος Άιρες.

Η Αρόγιο ανήκε στη γενιά των Αφροαμερικανών λυρικών τραγουδιστών που αμφισβήτησαν έμπρακτα τους φυλετικούς αποκλεισμούς στον χώρο της όπερας, μαζί με προσωπικότητες όπως η Μάριαν Άντερσον, η Λεοντίν Πράις, η Σίρλεϊ Βέρετ και η Γκρέις Μπάμπρι. Η παρουσία τους στις μεγαλύτερες σκηνές συνέβαλε στη διεύρυνση των επαγγελματικών δυνατοτήτων για τις επόμενες γενιές μαύρων καλλιτεχνών.

Η Μαρτίνα Αρόγιο στον ρόλο της Ντόνα Άννα, στην όπερα «Ντον Τζοβάννι» του Μότσαρτ, το 1968. Φωτογραφία: Louis Mélançon/ Metropolitan Opera.

Μετά την αποχώρησή της από τη σκηνή, η Αρόγιο αφιερώθηκε στη διδασκαλία και την υποστήριξη νέων τραγουδιστών. Το 2003 ίδρυσε το Martina Arroyo Foundation, με στόχο την προετοιμασία ανερχόμενων λυρικών ερμηνευτών για τις απαιτήσεις μιας επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Για την προσφορά της στην τέχνη τιμήθηκε, μεταξύ άλλων, με τη διάκριση NEA Opera Honors το 2010 και με το Kennedy Center Honors το 2013.

Σε ανακοίνωσή της, η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης αποχαιρέτησε τη Μαρτίνα Αρόγιο, εξαίροντας τόσο την εξαιρετική καλλιτεχνική της παρουσία όσο και τη ζεστασιά και το χιούμορ που τη χαρακτήριζαν.

Με πληροφορίες από Metropolitan Opera, National Endowment for the Arts, CBS New York, The Guardian.