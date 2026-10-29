Δήμος Λεμεσού: Ανοικτή πρόσκληση για συναυλίες κλασικής και λυρικής μουσικής

Ανοικτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα Συναυλιών Κλασικής και Λυρικής Μουσικής 2026–2027 απευθύνει ο Δήμος Λεμεσού προς μουσικούς, μουσικά σύνολα, καλλιτεχνικές ομάδες και πολιτιστικούς φορείς. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από τον Δεκέμβριο του 2026 έως τον Μάιο του 2027, με κεντρική θεματική τους «Διαλόγους και Μεταμορφώσεις».

Η φετινή θεματική προσκαλεί τους δημιουργούς και ερμηνευτές να διερευνήσουν τις συναντήσεις ανάμεσα σε διαφορετικές εποχές, πολιτισμούς, γενιές, μουσικές παραδόσεις και μορφές τέχνης, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους η μουσική μεταμορφώνεται μέσα από αυτές. Πρόκειται για ένα ανοικτό πλαίσιο καλλιτεχνικής δημιουργίας, χωρίς περιορισμούς ως προς την εποχή, την αισθητική κατεύθυνση ή το ρεπερτόριο.

Στόχος του Δήμου είναι η διαμόρφωση ενός πολυσυλλεκτικού προγράμματος με σαφή καλλιτεχνική ταυτότητα, η ανάδειξη νέων και ανερχόμενων καλλιτεχνών, η ενίσχυση της μουσικής δραστηριότητας στη Λεμεσό και η διεύρυνση του κοινού της κλασικής και λυρικής μουσικής.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για συναυλίες μουσικής δωματίου, σόλο και θεματικά ρεσιτάλ, λυρικές και οπερατικές συναυλίες, σύγχρονες δημιουργίες, πρώτες παρουσιάσεις, μεταγραφές και διασκευές. Ενθαρρύνονται επίσης οι συνεργασίες και οι διαθεματικές παραγωγές, στις οποίες η μουσική διατηρεί τον κεντρικό καλλιτεχνικό ρόλο.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, μουσικά σύνολα, καλλιτεχνικές ομάδες και πολιτιστικοί φορείς. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή, βάσει των καλλιτεχνικών, τεχνικών και οικονομικών απαιτήσεων της πρόσκλησης.

Υποβολή προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο, παρουσιάζοντας την καλλιτεχνική τους πρόταση, τη σύνδεσή της με τη θεματική, το ρεπερτόριο, τους βασικούς συντελεστές, τις τεχνικές ανάγκες και τον αναλυτικό προϋπολογισμό.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, στις 12:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση culture@limassol.org.cy.

Στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος θα πρέπει να αναγράφεται: «Πρόταση για Πρόγραμμα Συναυλιών Κλασικής και Λυρικής Μουσικής 2026-2027 - [ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ]».

Ερωτήματα και διευκρινίσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Δήμου Λεμεσού, στα τηλέφωνα 25745919 και 25343120 ή μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

Οι αναλυτικοί όροι της πρόσκλησης και τα σχετικά έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεμεσού.