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Οι «Φωλιές» του Βασίλη Φιλίππου παρουσιάστηκαν στο Σπίτι της Κύπρου
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 30.10.2026 11:30
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Η νέα δισκογραφική δουλειά του μουσικού προσεγγίζει την κυπριακή μουσική παράδοση και διάλεκτο μέσα από τραγούδια εμπνευσμένα από τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση.

Τη νέα του δισκογραφική δουλειά, με τίτλο «Φωλιές», παρουσίασε την Τρίτη στο Σπίτι της Κύπρου, στην Αθήνα, ο Βασίλης Φιλίππου. Ο δίσκος αναδεικνύει την προσωπική μουσική εξερεύνησή του στην κυπριακή μουσική παράδοση και διάλεκτο.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Σπιτιού της Κύπρου, οι «Φωλιές» αποτελούν έναν κύκλο τραγουδιών εμπνευσμένων από τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Τα τραγούδια προσεγγίζουν όσα μπορεί να ανακαλύψει κανείς για τη ζωή και τον εαυτό του παρατηρώντας τον φυσικό κόσμο, τα δέντρα και τα πουλιά.

Οι συνθέσεις αντλούν στοιχεία από τις μουσικές παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου και συνδυάζουν την κυπριακή διάλεκτο με αυτοσχεδιασμούς, λυρικές μελωδίες και σύνθετους ρυθμούς. Έτσι διαμορφώνεται ένας ιδιαίτερος μουσικός λόγος που συνομιλεί δημιουργικά με την παράδοση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το αποτέλεσμα είναι μια σύγχρονη τροπική μουσική πρόταση, στην οποία η παράδοση μεταπλάθεται σε προσωπική καλλιτεχνική έκφραση.

Με αφορμή την κυκλοφορία του δίσκου, ο Φιλίππου συνεργάζεται με τους μουσικούς Ανδρέα Κραμπιά, Δημοσθένη Καραχριστοδούλου και Meir Gassenbauer. Οι τέσσερις τους σχηματίζουν ένα κουαρτέτο που συνδυάζει διαφορετικές μουσικές διαδρομές και εμπειρίες.

Με τις «Φωλιές», ο Βασίλης Φιλίππου συνεχίζει να διερευνά τις δυνατότητες της κυπριακής μουσικής και διαλέκτου, συνδέοντας τις μουσικές παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου με τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΑΘΗΝΑ
Παρουσίαση
ΜΟΥΣΙΚΗ
Βασίλης Φιλίππου
Άλμπουμ
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
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