Πέθανε ο Juan Atkins: Ο άνθρωπος που έδωσε στην techno τον ήχο και το όνομά της

Πέθανε σε ηλικία 64 ετών ο Αμερικανός μουσικός, παραγωγός και DJ Juan Atkins, μία από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία της ηλεκτρονικής μουσικής και πρωτοπόρος της techno σκηνής του Ντιτρόιτ.

Τον θάνατό του επιβεβαίωσε την Κυριακή 1η Νοεμβρίου το πρακτορείο εκπροσώπησής του, Greensmith Artists. Σύμφωνα με όσα ανέφερε εκπρόσωπος του πρακτορείου στο μουσικό μέσο Resident Advisor, ο Atkins εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Πόλη του Μεξικού, λίγο πριν από προγραμματισμένη εμφάνισή του στο YuYu Cine Club. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως η αιτία θανάτου του.

Γνωστός επίσης με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Model 500, ο Atkins υπήρξε καθοριστική φυσιογνωμία στη διαμόρφωση της techno, συνδυάζοντας ηλεκτρονικούς ρυθμούς, συνθεσάιζερ, στοιχεία funk και φουτουριστικές αναφορές. Η μουσική του δεν καθόρισε μόνο τον ήχο του Ντιτρόιτ τη δεκαετία του 1980, αλλά επηρέασε και την εξέλιξη της παγκόσμιας χορευτικής μουσικής.

Από το Ντιτρόιτ στη γέννηση της techno

Γεννημένος το 1962 στο Ντιτρόιτ, ο Atkins μεγάλωσε στο Μπέλβιλ του Μίσιγκαν, όπου γνώρισε τους Derrick May και Kevin Saunderson. Οι τρεις μουσικοί έγιναν αργότερα γνωστοί ως Belleville Three, το σχήμα που συνδέθηκε με τη γέννηση και την ανάπτυξη της techno στις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Επηρεασμένος από τους Kraftwerk, τον Jimi Hendrix και τη funk μουσική, ο Atkins άρχισε από νεαρή ηλικία να πειραματίζεται με συνθεσάιζερ και μηχανές παραγωγής ρυθμού.

Το 1980 δημιούργησε μαζί με τον Richard Davis το ηλεκτρονικό ντουέτο Cybotron, μέσα από το οποίο διαμόρφωσε έναν ήχο που συνδύαζε τη μηχανική ακρίβεια των ηλεκτρονικών οργάνων με στοιχεία ψυχεδέλειας και επιστημονικής φαντασίας.

Κομμάτια όπως τα «Cosmic Cars» και «Clear» αποτέλεσαν σταθμούς για την πρώιμη techno, με το δεύτερο να αποκτά ιδιαίτερη επιρροή και εκτός της ηλεκτρονικής σκηνής.

Μετά τη διάλυση των Cybotron το 1985, ο Atkins συνέχισε ως Model 500, κυκλοφορώντας κομμάτια όπως τα «No UFO's» και «The Chase». Την ίδια χρονιά ίδρυσε τη δισκογραφική εταιρεία Metroplex, η οποία εξελίχθηκε σε σημαντική πλατφόρμα για την ηλεκτρονική μουσική του Ντιτρόιτ.

Ο μουσικός που έδωσε όνομα σε ένα ολόκληρο είδος

Ο Atkins θεωρείται επίσης ο άνθρωπος που συνέβαλε καθοριστικά στην καθιέρωση του όρου «techno» για τον νέο ηλεκτρονικό ήχο που αναπτυσσόταν στο Ντιτρόιτ.

Το κομμάτι του «Techno Music» συμπεριλήφθηκε το 1988 στη συλλογή «Techno! The New Dance Sound of Detroit», η οποία παρουσίασε τον συγκεκριμένο ήχο στο ευρωπαϊκό κοινό και συνέβαλε στην καθιέρωση της ονομασίας του μουσικού είδους.

Η μουσική του, ωστόσο, δεν περιοριζόταν στη δημιουργία ρυθμών για την πίστα. Σε συνέντευξή του στον Guardian το 2024, ο Atkins είχε εξηγήσει ότι επιδίωκε να διατυπώνει κοινωνικά σχόλια μέσα από τους στίχους του, προκαλώντας το κοινό να σκεφτεί πέρα από τη διασκέδαση και τον χορό.

Η δημιουργική του δραστηριότητα συνεχίστηκε τις επόμενες δεκαετίες με το πρότζεκτ Infiniti, αλλά και με τη συνεργασία του με τον Γερμανό παραγωγό Moritz von Oswald στο ντουέτο Borderland, που κυκλοφόρησε δύο άλμπουμ το 2013 και το 2016.

Το 2023 επανέφερε τους Cybotron, παρουσιάζοντας νέο υλικό και πραγματοποιώντας ζωντανές εμφανίσεις.

Η επιρροή του ξεπέρασε τα όρια της techno. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το «Clear», το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως βασικό μουσικό δείγμα στο «Lose Control» της Missy Elliott, μία από τις μεγάλες επιτυχίες του 2005.

«Ένας πραγματικός οραματιστής»

Ανάμεσα στους μουσικούς που τον αποχαιρέτησαν ήταν και ο Kevin Saunderson, συνοδοιπόρος του στους Belleville Three, ο οποίος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον χαρακτήρισε πραγματικό οραματιστή που άνοιξε τον δρόμο για πολλούς καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου.

Ο Saunderson θυμήθηκε επίσης ότι ο Atkins τον είχε βοηθήσει να ολοκληρώσει την πρώτη του δισκογραφική δουλειά, το «Triangle of Love», υπογραμμίζοντας τη σημασία της καθοδήγησης και της φιλίας τους.

Η απώλεια του Juan Atkins σηματοδοτεί το τέλος μιας διαδρομής που συνδέθηκε με τη γέννηση ενός ολόκληρου μουσικού είδους. Από τα πρώτα πειράματα με αναλογικά ηλεκτρονικά όργανα μέχρι τη διεθνή καθιέρωση της techno, η μουσική του συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας νέας ηχητικής γλώσσας, η οποία εξακολουθεί να επηρεάζει γενιές δημιουργών.