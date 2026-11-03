Η 18χρονη Κύπρια βιολονίστρια Σοφία Δημητριάδη νικήτρια του BBC Young Musician 2026

Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, η 18χρονη βιολονίστρια Σοφία Δημητριάδη, από το Λονδίνο, ανακηρύχθηκε νικήτρια του διαγωνισμού BBC Young Musician 2026. Στον συναρπαστικό τελικό, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου στο Bristol Beacon και είναι πλέον διαθέσιμος για παρακολούθηση και ακρόαση μέσω των BBC iPlayer και BBC Sounds, η Σοφία εντυπωσίασε το κοινό και την κριτική επιτροπή με την ερμηνεία της στο Κοντσέρτο για βιολί του Τσαϊκόφσκι, με τη συνοδεία της Εθνικής Ορχήστρας της Ουαλίας του BBC, υπό τη διεύθυνση του Alpesh Chauhan.

Η Σοφία σπουδάζει με την καθηγήτρια So-Ock Kim και μόλις ξεκίνησε τις προπτυχιακές της σπουδές στη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής (Royal Academy of Music) στο Λονδίνο. Προηγουμένως είχε φοιτήσει στο Τμήμα Νέων της Ακαδημίας (RAM Junior Department) και είχε συμμετάσχει στο πρόγραμμα μουσικής δωματίου Beare’s Chamber Music.

Στις μέχρι σήμερα διακρίσεις της περιλαμβάνονται το πρώτο βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Εγχόρδων Haslemere και το πρώτο βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Βιολιού Lipinski-Wieniawski. Έχει εμφανιστεί ως σολίστ σε συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ευρώπη και στον Καναδά. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της υποστηρίζεται από το Beare’s Cultural Trust.

Στον τελικό, η Σοφία διαγωνίστηκε με τη 17χρονη Alma Nunez Debretzeni, ερμηνεύτρια φλογέρας (recorder) από το St Albans, η οποία φοιτά στο Parmiter’s School στο Hertfordshire και στο Τμήμα Νέων της Βασιλικής Ακαδημίας Μουσικής, καθώς και με τη 18χρονη σαξοφωνίστρια Kezia Colton από το Λονδίνο, η οποία σπούδασε στο Τμήμα Νέων του Royal College of Music και πρόσφατα ξεκίνησε σπουδές στο Περιφερειακό Ωδείο του Παρισιού Ida Rubinstein (CRR Conservatoire à rayonnement régional de Paris).

«Η νίκη αυτή είναι η πραγματοποίηση ενός ονείρου»

Η νικήτρια Σοφία Δημητριάδη δήλωσε:

«Αισθάνομαι τεράστια τιμή και απέραντη χαρά που συμμετείχα στον διαγωνισμό BBC Young Musician. Απόλαυσα ιδιαίτερα την εμφάνισή μου στον προημιτελικό, που συνέπεσε με τα 18α γενέθλιά μου. Δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να ζήσω κάτι ακόμη καλύτερο, αλλά το να αναδειχθώ τελικά νικήτρια είναι η πραγματοποίηση του μεγαλύτερου ονείρου μου! Ευχαριστώ θερμά τους κριτές, την καθηγήτριά μου So-Ock Kim, το J&A Beare Cultural Trust για την υποστήριξη και τον γενναιόδωρο δανεισμό του βιολιού Vuillaume, τη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής και όλους όσοι με στήριξαν σε αυτή τη διαδρομή. Ήταν πραγματική απόλαυση να μοιραστώ τη σκηνή με την Εθνική Ορχήστρα της Ουαλίας του BBC, τον Alpesh Chauhan και τους υπόλοιπους φιναλίστ. Ελπίζω πραγματικά να έχω σύντομα την ευκαιρία να εμφανιστώ ξανά μαζί τους».

Σοφία Δημητριάδη. Φωτογραφία: BBC / Betsan Evans

«Η καλλιτεχνική της προσωπικότητα είναι πραγματικά εξαιρετική»

Η Joanna MacGregor, μέλος της κριτικής επιτροπής του BBC Young Musician 2026, δήλωσε:

«Η καλλιτεχνική προσωπικότητα της Σοφίας είναι πραγματικά εξαιρετική. Η έμφυτη αίσθηση του ηχοχρώματος, του μουσικού ύφους και της αρχιτεκτονικής δομής ενός έργου συνδυάζεται με μια αβίαστη τεχνική και με τη χαρά που αντλεί από κάθε μουσική που ερμηνεύει. Σε έναν διαγωνισμό γεμάτο ταλαντούχους και αφοσιωμένους νέους μουσικούς, η ευαισθησία και η εκλεπτυσμένη μουσικότητα της Σοφίας ξεχώρισαν σε κάθε γύρο. Διαθέτει μια εξαιρετική ικανότητα μουσικής επικοινωνίας, είτε ερμηνεύει τις λεπτεπίλεπτες και περίτεχνες συνθέσεις του Σιμανόφσκι είτε τον υπέροχο, πληθωρικό ρομαντισμό του Κοντσέρτου για βιολί του Τσαϊκόφσκι, το οποίο παρουσίασε στον τελικό με αυτοπεποίθηση και συναρπαστική δεξιοτεχνία. Ανυπομονώ να παρακολουθήσω την περαιτέρω εξέλιξη της μουσικής της προσωπικότητας τα επόμενα χρόνια».

Ένας θεσμός που αναδεικνύει τα νέα ταλέντα της κλασικής μουσικής

Η Suzy Klein, επικεφαλής του BBC Arts και της τηλεοπτικής παραγωγής κλασικής μουσικής του BBC, ανέφερε:

«Τα θερμότερα συγχαρητήριά μας στη Σοφία και σε όλους τους εμπνευσμένους νέους μουσικούς που συμμετείχαν στον φετινό διαγωνισμό.Για σχεδόν μισό αιώνα, το BBC Young Musician αποτελεί συνώνυμο της αριστείας στην ερμηνεία της κλασικής μουσικής, αναδεικνύοντας εξαιρετικά μουσικά ταλέντα και προσφέροντας μια μοναδική πλατφόρμα για την ανακάλυψη της επόμενης γενιάς αστέρων της βρετανικής κλασικής μουσικής. Έχουν περάσει δέκα χρόνια από έναν αξέχαστο τελικό που έφερε στο προσκήνιο τους Sheku Kanneh-Mason, Jess Gillam και Ben Goldscheider. Οι τρεις τους εμφανίστηκαν ξανά μαζί το φετινό καλοκαίρι στο φεστιβάλ BBC Proms, προσφέροντας μια υπέροχη ερμηνεία. Αν κρίνουμε από το παράδειγμά τους, οι φιναλίστ του φετινού BBC Young Musician έχουν μπροστά τους ένα εξαιρετικά λαμπρό μέλλον και ανυπομονούμε να δούμε την εξέλιξή τους».

Η κριτική επιτροπή και η ιστορία του διαγωνισμού

Την παρουσίαση του τελικού ανέλαβε ο δημοσιογράφος, παρουσιαστής και συγγραφέας Petroc Trelawny.

Την κριτική επιτροπή αποτελούσαν η πιανίστρια και συνθέτρια Joanna MacGregor, ο μαέστρος και παρουσιαστής Ben Gernon και η διακεκριμένη συνθέτρια Errollyn Wallen, η οποία κατέχει τον τιμητικό τίτλο της Αρχιμουσικού του Βασιλιά (Master of the King’s Music).

Με τη νίκη της, η Σοφία Δημητριάδη ακολουθεί τα βήματα του πιανίστα Ryan Wang, νικητή του BBC Young Musician 2024, καθώς και καταξιωμένων προσωπικοτήτων της κλασικής μουσικής που έχουν διακριθεί στον θεσμό, όπως ο τσελίστας Sheku Kanneh-Mason, η βιολονίστρια Nicola Benedetti, η τρομπετίστρια Alison Balsom και ο πιανίστας Benjamin Grosvenor.

Πηγή: BBC