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«Η Μουσική της Κύπρου»: Οι αδελφοί Κουλουμή καταγράφουν 38 παραδοσιακές μελωδίες
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 04.11.2026 13:07
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Την πρώτη κοινή δισκογραφική τους δουλειά παρουσιάζουν οι δύο μουσικοί, καταγράφοντας παραδοσιακούς χορούς της Κύπρου. Η έκδοση αποτελεί το πρώτο μέρος μιας τριλογίας αφιερωμένης στην κυπριακή μουσική παράδοση.

Τριάντα οκτώ οργανικούς σκοπούς της κυπριακής μουσικής παράδοσης συγκεντρώνουν οι Μιχάλης και Πέτρος Κουλουμής στην πρώτη κοινή δισκογραφική τους δουλειά, με τίτλο «Η Μουσική της Κύπρου – Χοροί», η οποία κυκλοφορεί σε δύο ψηφιακούς δίσκους (CD).

Η έκδοση αποτελεί το πρώτο μέρος μιας τριλογίας που φιλοδοξεί να καταγράψει, να διαφυλάξει και να αναδείξει την κυπριακή μουσική παράδοση, συμβάλλοντας στη μετάδοσή της στις επόμενες γενιές.

Πίσω από τη δισκογραφική αυτή πρωτοβουλία βρίσκεται και μια οικογενειακή ιστορία, καθώς οι δύο μουσικοί υλοποιούν ένα όραμα του πατέρα τους, Ηλία Κουλουμή. Η σχέση τους με την παραδοσιακή μουσική συνδέεται με τη μουσική κληρονομιά της οικογένειάς τους και ιδιαίτερα με τον παππού τους, Πιερή Πιερέττη, καθώς και με άλλους μουσικούς των Κοκκινοχωρίων, οι οποίοι συνέβαλαν στη διατήρηση και τη μετάδοση των τοπικών μουσικών παραδόσεων.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς, πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική παραγωγή αυτού του είδους από μουσικούς της επαρχίας Αμμοχώστου, με την έκδοση να αναδεικνύει παράλληλα τη μουσική κληρονομιά των Κοκκινοχωρίων και της ευρύτερης περιοχής.

Τρεις παρουσιάσεις σε Φρέναρος, Λεμεσό και Λευκωσία

Η νέα δισκογραφική έκδοση θα παρουσιαστεί στο κοινό μέσα από τρεις εκδηλώσεις, από τις 6 έως τις 8 Νοεμβρίου 2026, στο Φρέναρος, τη Λεμεσό και τη Λευκωσία.

Πληροφορίες

Παρουσίαση δισκογραφικής έκδοσης «Η Μουσική της Κύπρου – Χοροί»

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026: Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημοτικού Διαμερίσματος Φρενάρους.

Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026: Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Αθανασίου, Λεμεσός.

Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026: Κοσμικό Κέντρον Αντωνάκη, Λευκωσία.

 

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ΚΥΠΡΟΣ
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