«Το Χιπ Χοπ της Μεσογείου»: Η ιστορία των Social Waste για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη στην Κύπρο

Τη διαδρομή ενός από τα πιο ιδιαίτερα και πολιτικοποιημένα συγκροτήματα της ελληνικής χιπ χοπ σκηνής φέρνει στη μεγάλη οθόνη το μουσικό ντοκιμαντέρ «Το Χιπ Χοπ της Μεσογείου» (Hip Hop Mediterraneo), σε σκηνοθεσία Alfonso de Munno, το οποίο προβάλλεται για πρώτη φορά στην Κύπρο.

Την προβολή διοργανώνει το Πολιτιστικό Ίδρυμα 1948, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, στις 19:30, στον Πολυχώρο Συνεργείο στη Λεμεσό, προσκαλώντας το κοινό σε ένα κινηματογραφικό ταξίδι που συνδέει τη μουσική με την κοινωνική και πολιτική έκφραση.

Στο επίκεντρο της ταινίας βρίσκονται οι Social Waste, μια μουσική συλλογικότητα που έχει διαμορφώσει τη δική της ξεχωριστή ταυτότητα, συνδυάζοντας τον ήχο του χιπ χοπ με τις παραδοσιακές μουσικές της Μεσογείου και έναν έντονο κοινωνικοπολιτικό λόγο.

Είκοσι πέντε χρόνια ανεξάρτητης μουσικής δημιουργίας

Το «Hip Hop Mediterraneo» παρακολουθεί την πορεία των Social Waste μέσα σε 25 χρόνια μουσικής δημιουργίας, καταγράφοντας την προσπάθειά τους να διατηρήσουν την καλλιτεχνική τους ανεξαρτησία, μακριά από τις συμβάσεις και τους περιορισμούς της μουσικής βιομηχανίας.

Τα μέλη του συγκροτήματος, που ζουν σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, συναντιούνται ξανά με στόχο να δημιουργήσουν έναν νέο δίσκο και να επιστρέψουν στη σκηνή.

Η διαδικασία αυτή γίνεται η αφετηρία μιας κινηματογραφικής αφήγησης που ξεπερνά τα όρια ενός συμβατικού μουσικού ντοκιμαντέρ.

Μέσα από προσωπικές στιγμές, δημιουργικές διαφωνίες, συζητήσεις και πλούσιο αρχειακό υλικό, ο σκηνοθέτης Alfonso de Munno συνθέτει ένα πορτρέτο της συλλογικότητας, φωτίζοντας τόσο τη μουσική της εξέλιξη όσο και τις ανθρώπινες σχέσεις που βρίσκονται πίσω από τη δημιουργία.

Εκεί όπου το χιπ χοπ συναντά τη Μεσόγειο

Η ιδιαίτερη μουσική ταυτότητα των Social Waste αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες του ντοκιμαντέρ.

Το συγκρότημα αντλεί στοιχεία από τις μουσικές παραδόσεις της Μεσογείου, δημιουργώντας έναν ήχο στον οποίο η σύγχρονη χιπ χοπ έκφραση συναντά τις μελωδίες και τους ρυθμούς διαφορετικών πολιτισμών.

Αυτή η μουσική συνύπαρξη αντανακλά και τον ευρύτερο προβληματισμό της ταινίας γύρω από την κοινή πολιτιστική κληρονομιά των μεσογειακών λαών, τις μεταξύ τους σχέσεις και τη σημασία της αλληλεγγύης.

Η Μεσόγειος παρουσιάζεται όχι μόνο ως γεωγραφικός χώρος, αλλά και ως τόπος πολιτιστικών ανταλλαγών, κοινών εμπειριών και κοινωνικών αγώνων.

Μουσική με κοινωνικό και πολιτικό λόγο

Πέρα από τη μουσική διαδρομή των Social Waste, το «Χιπ Χοπ της Μεσογείου» αναδεικνύει τη σημασία της συλλογικής δημιουργίας και τις προκλήσεις που τη συνοδεύουν.

Η ταινία εξερευνά τις δημιουργικές συγκρούσεις, τις προσωπικές διαδρομές των μελών και τη διαρκή προσπάθεια διατήρησης μιας κοινής καλλιτεχνικής κατεύθυνσης.

Παράλληλα, δίνει έμφαση στον αιχμηρό κοινωνικοπολιτικό λόγο του συγκροτήματος, ο οποίος περιστρέφεται γύρω από ζητήματα συνύπαρξης, ελευθερίας και αλληλεγγύης των λαών.

Με τη μορφή ενός μουσικού road movie, το ντοκιμαντέρ συνδυάζει την προσωπική αφήγηση με την πολιτική σκέψη, παρουσιάζοντας το χιπ χοπ ως μέσο έκφρασης, επικοινωνίας και κοινωνικού προβληματισμού.

Προγραμματίζεται και δεύτερη προβολή στη Λευκωσία

Η πρώτη επίσημη προβολή του ντοκιμαντέρ στην Κύπρο θα πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό, ενώ, σύμφωνα με το Πολιτιστικό Ίδρυμα 1948, το αυξημένο ενδιαφέρον του κοινού έχει ήδη δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια δεύτερη προβολή.

Όπως ανακοινώθηκε, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί επιπλέον προβολή στη Λευκωσία στα τέλη Νοεμβρίου, με περισσότερες πληροφορίες να αναμένονται σύντομα.

Πληροφορίες και εισιτήρια

Ταινία: «Το Χιπ Χοπ της Μεσογείου» (Hip Hop Mediterraneo)

Σκηνοθεσία: Alfonso de Munno

Ημερομηνία: Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 19:30

Χώρος: Πολυχώρος Συνεργείο, Λεμεσός

Εισιτήριο: €8

Διοργάνωση: Πολιτιστικό Ίδρυμα 1948

Προκρατήσεις: Απαραίτητες μέσω του συνδέσμου https://pretix.eu/culturalfoundation1948/hiphop/

Για την πληρωμή αναφέρεται επίσης η δυνατότητα αποστολής χρημάτων μέσω Revolut ή Quick Pay στον αριθμό 99566295, με την ένδειξη «ντοκιμαντέρ».

Πληροφορίες: 99566295.

Η ημερομηνία και ο χώρος της δεύτερης προβολής στη Λευκωσία θα ανακοινωθούν προσεχώς.