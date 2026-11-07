«ΔΥΟ»: Κυκλοφόρησε το νέο άλμπουμ των x.ypno και steliosilchuk

Με το δεύτερο άλμπουμ τους, με τίτλο «ΔΥΟ», επιστρέφουν οι x.ypno και stelios ilchuk, συνεχίζοντας την κοινή μουσική τους πορεία στη σύγχρονη ανεξάρτητη κυπριακή σκηνή. Ο νέος δίσκος κυκλοφόρησε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026 από την Pyrgatory Studios και αποτελεί τη συνέχεια του πρώτου τους άλμπουμ, «EXWST», μέσα από το οποίο οι δύο δημιουργοί ξεχώρισαν στην underground σκηνή του κυπριακού ραπ.

Μετά την αναγνώριση που απέσπασε το ντεμπούτο τους για τον τρόπο με τον οποίο ενσωμάτωσαν επιρροές από την ελληνική ηλεκτρονική μουσική σε έναν σύγχρονο ήχο, οι x.ypno και stelios ilchuk παρουσιάζουν μια δεύτερη δουλειά με μεγαλύτερη μουσική και θεματική έκταση.

Αν το πρώτο τους άλμπουμ έμοιαζε με μια μεταμεσονύκτια ραδιοφωνική εκπομπή μέσα σε αυτοκίνητο που διασχίζει τους δρόμους της Λευκωσίας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο συνοδευτικό σημείωμα της κυκλοφορίας, το «ΔΥΟ» διευρύνει αυτό το αστικό τοπίο, προσεγγίζοντας με μεγαλύτερο συναισθηματικό βάθος και μουσική τόλμη ζητήματα που αφορούν την επιθυμία, τον εκτοπισμό, τη μνήμη και την επιβίωση.

Η κυπριακή διάλεκτος συναντά την ηλεκτρονική μουσική

Ο νέος δίσκος διαμορφώνεται μέσα από ψηφιακά συνθεσάιζερ, ανήσυχους ρυθμούς και πολυεπίπεδα ηχητικά τοπία, κινούμενος ανάμεσα στην ηλεκτρονική ποπ, την κινηματογραφική ηλεκτρονική μουσική και την εσωστρεφή τραγουδοποιία.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα φωνητικά του x.ypno στην κυπριακή διάλεκτο, τα οποία συνδυάζονται με τις προσεκτικά δομημένες παραγωγές του stelios ilchuk. Η συνύπαρξη των δύο στοιχείων δημιουργεί μια μουσική αφήγηση που ισορροπεί ανάμεσα στην ευαλωτότητα και την απόσταση, την οικειότητα και την αφαίρεση.

Παρότι οι αναφορές στην ελληνική ηλεκτρονική μουσική παράδοση παραμένουν αναγνωρίσιμες, οι δύο δημιουργοί δεν περιορίζονται στην αναπαραγωγή μιας νοσταλγικής αισθητικής. Αντίθετα, αξιοποιούν τις επιρροές τους για να διαμορφώσουν έναν προσωπικό, σύγχρονο ήχο, στραμμένο προς το μέλλον.

Σε όλη τη διάρκεια του άλμπουμ, η αστική μελαγχολία συνυπάρχει με στιγμές αισιοδοξίας, υπέρβασης και θορύβου. Η παραγωγή παρουσιάζεται πιο πυκνή και πειραματική σε σχέση με την προηγούμενη δουλειά τους, διατηρώντας ωστόσο έναν άμεσο συναισθηματικό χαρακτήρα.

Οι ηχητικές υφές, οι ρυθμοί και οι μελωδίες λειτουργούν συμπληρωματικά, διαμορφώνοντας την ατμόσφαιρα ενός δίσκου που συνδυάζει τη λεπτομερή επεξεργασία της ηλεκτρονικής παραγωγής με την αμεσότητα της ανθρώπινης έκφρασης.

Μια μουσική αφήγηση με αφετηρία την Ανατολική Μεσόγειο

Με το «ΔΥΟ», οι x.ypno και stelios ilchuk δεν επιδιώκουν απλώς να συνεχίσουν την πορεία που ξεκίνησαν με το «EXWST», αλλά να επαναπροσδιορίσουν και να διευρύνουν την καλλιτεχνική τους ταυτότητα.

Ο νέος δίσκος συνομιλεί με τις πραγματικότητες της σύγχρονης ζωής στην Ανατολική Μεσόγειο, επιχειρώντας παράλληλα να ξεπεράσει τα γεωγραφικά της όρια. Η κυπριακή διάλεκτος, οι ηλεκτρονικές επιρροές και οι προσωπικές αφηγήσεις συνθέτουν μια μουσική πρόταση που συνδέει το τοπικό στοιχείο με ευρύτερες σύγχρονες αναζητήσεις.

Όπως επισημαίνεται στο δελτίο της κυκλοφορίας, μέσα από αυτή τη δεύτερη δισκογραφική τους δουλειά, οι δύο δημιουργοί επιδιώκουν να τοποθετηθούν όχι απλώς ως συνεχιστές μιας μουσικής παράδοσης, αλλά ως ενεργοί συνδιαμορφωτές της εξέλιξής της.

Το εικαστικό του άλμπουμ υπογράφει ο Stelios Ilchuk.

Πληροφορίες

«ΔΥΟ» (2), x.ypno και steliosilchuk

Δισκογραφική κυκλοφορία: Pyrgatory Studios

Εικαστικό: Stelios Ilchuk

Ακρόαση: SoundCloud

Περισσότερες πληροφορίες: Pyrgatory Studios, x.ypno, steliosilchuk

Επίσημα κανάλια της Pyrgatory Studios: Instagram, YouTube