Το soundtrack της ταινίας «Θάλασσα από Γυαλί» φέρει την υπογραφή του Freedom Candlemaker

Το Original Soundtrack της ταινίας «Θάλασσα από Γυαλί», της νέας κινηματογραφικής δουλειάς του Έλληνα σκηνοθέτη Αλέξη Αλεξίου, κυκλοφορεί την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026 από τη Vavla Records, με τη μουσική να υπογράφει ο Κύπριος συνθέτης και τραγουδοποιός Λευτέρης Μουμτζής, γνωστός και ως Freedom Candlemaker.

Η μουσική της ταινίας είναι διαθέσιμη σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία της στις κινηματογραφικές αίθουσες σε όλη την Ελλάδα, στις 12 Νοεμβρίου 2026, με διανομή της Weird Wave.

Μια σκοτεινή ιστορία στις ακτές της Εύβοιας

Η «Θάλασσα από Γυαλί» αποτελεί την τρίτη μεγάλου μήκους ταινία του Αλέξη Αλεξίου, μετά τη βραβευμένη «Τετάρτη 04:45» (2015). Πρόκειται για ένα country neo-noir road movie, που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Εδιμβούργου, τον Αύγουστο του 2026, αποσπώντας θετικές κριτικές.

Το περιοδικό Variety χαρακτήρισε την ταινία «μια επιβλητική και ατμοσφαιρική ελληνική τραγωδία», ενώ το Cineuropa την περιέγραψε ως «μοναδική, σκοτεινή και κομψή».

Η ταινία αποτελεί συμπαραγωγή Ελλάδας, Βουλγαρίας και Κύπρου, με πρωταγωνίστριες την Ευαγγελία Ανδρεαδάκη και τη Χριστιάνα Ματέλσκα Τόκα.

Η ιστορία ακολουθεί δύο γυναίκες, μια 65χρονη χήρα και μια νεαρή εργαζόμενη σε ξενοδοχείο, των οποίων οι ζωές διασταυρώνονται απροσδόκητα σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο της Εύβοιας, εκτός της τουριστικής περιόδου.

Η ατμοσφαιρική μουσική του Λευτέρη Μουμτζή

Η μουσική που συνέθεσε ο Λευτέρης Μουμτζής για την ταινία κινείται κυρίως σε ambient κατευθύνσεις, διαμορφώνοντας ένα ηχητικό τοπίο που συνομιλεί με τη σκοτεινή ατμόσφαιρα και τη σταδιακή κορύφωση της έντασης στην κινηματογραφική αφήγηση.

Η σύνθεση βασίζεται σε synthesizers, κλασική κιθάρα με έντονη ηχητική επεξεργασία, σκοτεινούς ήχους πιάνου και διαπεραστικά κρουστά. Τα στοιχεία αυτά συνθέτουν μια μουσική παλέτα που αντανακλά τόσο τον αργό ρυθμό ανάπτυξης της έντασης όσο και το απόκοσμο παράκτιο τοπίο μέσα στο οποίο εκτυλίσσεται η ιστορία.

Στο soundtrack περιλαμβάνεται επίσης το τραγούδι «Το Σώμα», σε σύνθεση του Λευτέρη Μουμτζή και ερμηνεία της Nama Dama.

Πληροφορίες

«Θάλασσα από Γυαλί» (Original Motion Picture Soundtrack)

Soundtrack: https://orcd.co/lefteris-moumtzis_seaofglass

Συνθέτης: Λευτέρης Μουμτζής (Freedom Candlemaker)

Δισκογραφική εταιρεία: Vavla Records

Ημερομηνία ψηφιακής κυκλοφορίας: 6 Νοεμβρίου 2026, σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες

Κινηματογραφική κυκλοφορία στην Ελλάδα: 12 Νοεμβρίου 2026

Διανομή ταινίας: Weird Wave