Νικ Κέιβ: Προειδοποιεί για τη «συντριπτική ταπείνωση» της μουσικής από AI

Την έντονη ανησυχία του για τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στη μουσική δημιουργία εξέφρασε για ακόμη μία φορά ο Νικ Κέιβ, μέσα από νέα ανάρτηση στο διαδικτυακό ενημερωτικό δελτίο του, The Red Hand Files.

Απαντώντας σε ερώτηση θαυμαστή του για το κατά πόσο αντιμετωπίζει την τεχνητή νοημοσύνη με αισιοδοξία ή απαισιοδοξία, ο Αυστραλός τραγουδοποιός παραδέχθηκε ότι δεν γνωρίζει πού θα οδηγήσει η εξέλιξη της τεχνολογίας.

«Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σώσει τον κόσμο, να τον αφανίσει ή να κάνει κάτι ενδιάμεσο. Δεν ξέρω», ανέφερε.

Ωστόσο, η στάση του απέναντι στις πλατφόρμες που δημιουργούν τραγούδια με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει ιδιαίτερα επικριτική. Όπως υποστήριξε, οι συγκεκριμένες εφαρμογές αποτελούν ενδείξεις της «δαιμονικής δυνατότητας» αυτής της αναδυόμενης τεχνολογίας να απογυμνώσει την ανθρώπινη προσπάθεια από το νόημά της και να διακόψει τη σύνδεσή μας με το θείο.

«Χλευάζουν την ίδια τη δημιουργία, καθιστώντας την ανθρωπότητα περιττή και μετατρέποντας τους καρπούς της ανθρώπινης προσπάθειας σε απλά προϊόντα», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας αυτή την προοπτική μια βαθιά ταπεινωτική εξέλιξη για τον άνθρωπο.

«Ο καλλιτέχνης μπορεί πλέον να αφαιρεθεί από την εξίσωση»

Ο Κέιβ συνέδεσε τις σκέψεις του και με το διαχρονικό ερώτημα κατά πόσο μπορεί να διαχωριστεί το έργο τέχνης από τον δημιουργό του. Κατά την άποψή του, η τέχνη και ο καλλιτέχνης είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι, καθώς το έργο προκύπτει από τις εμπειρίες, τις αντιφάσεις, τις δυσκολίες και τα συναισθήματα εκείνου που το δημιουργεί.

Η εμφάνιση των εφαρμογών παραγωγής τραγουδιών, ωστόσο, ανατρέπει αυτή τη σχέση.

«Επιτέλους, ο καλλιτέχνης μπορεί να διαχωριστεί από την τέχνη. Όχι μόνο αυτό, αλλά ο καλλιτέχνης, αυτό το ατελές, περίπλοκο, πληγωμένο, θλιμμένο και χαρούμενο ον, μπορεί να αφαιρεθεί εντελώς από την εξίσωση», έγραψε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πλατφόρμα δημιουργίας μουσικής Suno, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να παράγουν τραγούδια με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Ο Κέιβ επισήμανε ότι ένα τέτοιο σύστημα, χωρίς να έχει βιώσει αγάπη, απώλεια, θλίψη ή χαρά, μπορεί να δημιουργήσει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα κάτι που μιμείται την ανθρώπινη ψυχή: ένα τραγούδι.

Για τον ίδιο, αυτό συνιστά προσβολή απέναντι στους τραγουδοποιούς που αντλούν τη δημιουργία τους από τις εμπειρίες και τις δυσκολίες της ζωής.

Μια στάση που είχε αρχίσει να μεταβάλλεται

Ο Νικ Κέιβ έχει εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεσή του στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη σύνθεση τραγουδιών. Στο παρελθόν είχε χαρακτηρίσει στίχους που δημιουργήθηκαν από το ChatGPT «γκροτέσκα παρωδία του τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος».

Ωστόσο, η στάση του απέναντι στην τεχνολογία δεν υπήρξε απόλυτη σε κάθε μορφή καλλιτεχνικής χρήσης της.

Πέρυσι είχε παραδεχθεί ότι αναθεώρησε εν μέρει τις απόψεις του, όταν παρακολούθησε μια μικρού μήκους ταινία του σκηνοθέτη Άντριου Ντόμινικ για την 40ή επέτειο του τραγουδιού του «Tupelo».

Η ταινία αξιοποιούσε τεχνητή νοημοσύνη για να δώσει κίνηση σε αρχειακές φωτογραφίες του Έλβις Πρίσλεϊ. Ο Κέιβ είχε περιγράψει το αποτέλεσμα ως παράξενο και ιδιαίτερα συγκινητικό, αναγνωρίζοντας ότι η τεχνολογία μπορούσε, υπό ορισμένες συνθήκες, να λειτουργήσει ως καλλιτεχνικό εργαλείο.

Οι νέες δηλώσεις του δείχνουν, πάντως, ότι εξακολουθεί να διακρίνει ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ως μέσου έκφρασης και στην αυτοματοποιημένη παραγωγή ενός τραγουδιού χωρίς ανθρώπινη δημιουργική εμπειρία.

Ο μουσικός, του οποίου το πιο πρόσφατο άλμπουμ με τους Bad Seeds είναι το «Wild God» του 2024, έχει επίσης ανακοινώσει περιοδεία στη Βόρεια Αμερική για το 2027, με τίτλο «Conversations With Nick Cave: An Evening Of Talk And Music». Οι εμφανίσεις θα συνδυάζουν συζητήσεις με το κοινό και λιτές ερμηνείες τραγουδιών του στο πιάνο.

Πηγή: Euronews