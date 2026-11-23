Η εκπαιδευτική και καλλιτεχνική αποστολή της Μουσικής Ακαδημίας του Πανεπιστημίου Κύπρου στη Βουδαπέστη ολοκληρώθηκε στις 15 Νοεμβρίου, έπειτα από έξι ημέρες δράσεων, από τις 10 Νοεμβρίου. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κονσερβατόριο Béla Bartók και την Ανώτατη Μουσική Ακαδημία Ferenc Liszt, με κοινές εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι νέοι μουσικοί, οι οποίοι συνεργάστηκαν με σπουδαστές από την Ουγγαρία και συμμετείχαν σε κοινές ορχηστρικές δοκιμές, masterclasses και εργαστήρια μουσικής δωματίου.

Σπουδαστές της Μουσικής Ακαδημίας του Πανεπιστημίου Κύπρου παρακολούθησαν masterclasses από τους Márta Ábrahám στο βιολί, Péter Bársony στη βιόλα και Ágnes Kállay στο βιολοντσέλο. Οι καθηγητές της Ακαδημίας Wolfgang Schroeder και Νικόλας Ευθυμίου δίδαξαν βιολί και βιόλα σε νέους μουσικούς σε αίθουσες της Μουσικής Ακαδημίας Ferenc Liszt.

Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν επίσης συναυλία της Ορχήστρας του Φεστιβάλ της Βουδαπέστης, την οποία η ανακοίνωση χαρακτηρίζει μία από τις δέκα κορυφαίες ορχήστρες παγκοσμίως. Είχαν ακόμη την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την προετοιμασία της στο χώρο δοκιμών, υπό τη διεύθυνση του Iván Fischer και με σολίστ τη βιολονίστρια Lisa Batiashvili.

Στις 14 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε κοινή συναυλία των νέων μουσικών από την Κύπρο και την Ουγγαρία, υπό τη διεύθυνση του καλλιτεχνικού διευθυντή της Ακαδημίας, Πέτρου Στυλιανού, και της Ilona Dobszay-Meskó. Το πρόγραμμα περιλάμβανε έργα των Béla Bartók, Antonio Vivaldi και Νίκου Σκαλκώτα. Ως σολίστ εμφανίστηκαν μουσικοί από τις δύο χώρες, με την Ακαδημία να εκπροσωπείται από τον Ανδρέα Ιωάννου στο βιολί και τον Φίλιππο Σαββινίδη στο βιολοντσέλο. Τη συναυλία άνοιξε η νεαρή βιολοντσελίστα Τζωρτζίνα Σκέντερ, με το Πρελούδιο από την Πρώτη Σουίτα για σόλο βιολοντσέλο του Γ.Σ. Μπαχ.

Η συναυλία τελούσε υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ουγγαρία και πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Βουδαπέστης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το κοινό την υποδέχθηκε θερμά. Παρευρέθηκε ο Πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Ουγγαρία, Σπυρίδων Βούλγαρης, καθώς και μέλη των διπλωματικών αποστολών της Κύπρου και της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο της αποστολής πραγματοποιήθηκαν επίσης επισκέψεις σε ιστορικά και πολιτιστικά τοπόσημα της ουγγρικής πρωτεύουσας, με την παρουσία του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας, Όμηρου Μαυρομμάτη.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναφέρει ότι η Μουσική Ακαδημία, υπό την εποπτεία των Πρυτανικών Αρχών, συνεχίζει να επενδύει στην καλλιτεχνική αριστεία, τη διεθνή δικτύωση και την ανάδειξη νέων μουσικών. Χαρακτηρίζει τη Βουδαπέστη σημαντικό σταθμό στην πορεία αυτή και σημειώνει ότι οι διεθνείς συνεργασίες μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες για τους νέους μουσικούς και να ενισχύσουν τη θέση της Κύπρου στον διεθνή μουσικό πολιτισμό.