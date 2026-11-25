Ένα διήμερο masterclass με τίτλο «Η Υποκριτική της Φωνής στο Θέατρο και στην Όπερα» πραγματοποιείται στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2026, στην αίθουσα συναυλιών του Παγκύπριου Ωδείου στη Λευκωσία, με τη διδασκαλία της Απολλωνίας Λύκαινας Λεβέντη, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Opera Theatre Evolution.

Το σεμινάριο επικεντρώνεται στη διερεύνηση της ανθρώπινης φωνής ως ερμηνευτικού και εκφραστικού εργαλείου, μέσα από μια διαδρομή που ξεκινά από τις φυσικές λειτουργίες της φωνής, περνά στη συνειδητή σύνθεση του ήχου και καταλήγει στην αναζήτηση της σύνδεσης ανάμεσα στον λόγο και το τραγούδι.

Από τη φωνητική τεχνική στη σκηνική ερμηνεία

Κατά την πρώτη ημέρα του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα ασχοληθούν με την τεχνική του λυρικού τραγουδιού και τη σύνθεση του ήχου, διερευνώντας τις εκφραστικές δυνατότητες της φωνής μέσα από φυσικές ανθρώπινες εκδηλώσεις, όπως ο λυγμός, το κλάμα, ο θυμός και το μουγκρητό.

Στη συνέχεια, θα εργαστούν πάνω σε μια άρια ή, στην περίπτωση των ηθοποιών, σε ένα τραγούδι της επιλογής τους, προσεγγίζοντας τον ήχο σε συνάρτηση με το κείμενο, το νόημα, τη σκηνική δράση και τη σκηνοθεσία. Στο πιάνο θα συνοδεύσει τους συμμετέχοντες η Αγνή Σακκά.

Η δεύτερη ημέρα επικεντρώνεται στη σκηνοθετική προσέγγιση του χαρακτήρα, τη δραματουργική ανάλυση και τη φωνή σε κίνηση (Voice in Movement). Μέσα από εξατομικευμένη εργασία, οι συμμετέχοντες θα αναζητήσουν τη δική τους τονική γέφυρα ανάμεσα στην πρόζα και το τραγούδι, εξετάζοντας τη φωνή, το σώμα και τη δραματική πράξη ως ένα ενιαίο σύνολο.

Δυνατότητα συμμετοχής σε θεατρική παραγωγή

Οι συμμετέχοντες στο masterclass θα έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στον πρόλογο του έργου της Απολλωνίας Λεβέντη «Κλυταιμνήστρα στον Άδη», μέσα από βιντεοπροβολή στην οποία θα ενσαρκώνουν τις Ερινύες της Απιστίας, του Θυμού και του Φόνου.

Η παράσταση, σε παραγωγή του Opera Theatre Evolution, προγραμματίζεται να παρουσιαστεί τον Ιανουάριο του 2027 στο Σατιρικό Θέατρο στη Λευκωσία.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ηθοποιούς και σπουδαστές υποκριτικής με ευχέρεια στο τραγούδι, λυρικούς τραγουδιστές, σπουδαστές ωδείων και ερμηνευτές. Κατά τη διαμόρφωση του προγράμματος θα δοθεί προτεραιότητα στους ηθοποιούς που έχουν βραδινή παράσταση.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: Στο τηλέφωνο 99711783, με αποστολή SMS, ή μέσω προσωπικού μηνύματος στο Facebook, στο προφίλ «Απολλωνία Λύκαινα Αοιδός», με την ένδειξη «MASTER CLASS 28-29 Νοεμβρίου» και το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου.