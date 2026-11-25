Στο Μέγαρο Φίλων της Μουσικής της Βιέννης (Musikverein) πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026 η καθιερωμένη «Κυπρίων Συναυλία», με πρωτοβουλία του Κυπριακού Πολιτιστικού Κέντρου Βιέννης.

Στη συναυλία συμμετείχαν μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου (ΣΟΝΚ) και η Χορωδία του Μουσικού Σχολείου Πάφου, τα οποία συνέπραξαν επί σκηνής με καταξιωμένους και νεότερους καλλιτέχνες του λυρικού τραγουδιού, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του βαρύτονου και προέδρου του Κυπριακού Πολιτιστικού Κέντρου Βιέννης, Κύρου Πατσαλίδη.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, τη συναυλία παρακολούθησαν εκατοντάδες θεατές, οι οποίοι χειροκρότησαν όρθιοι τους συντελεστές μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Από το κλασικό ρεπερτόριο στην κυπριακή μουσική παράδοση

Το πρόγραμμα περιλάμβανε έργα των Γιόχαν Στράους, Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, Ζορζ Μπιζέ και Νίνο Ρότα, συνθέσεις των Κυπρίων δημιουργών Νίκου Βήχα και Αχιλλέα Λυμπουρίδη, καθώς και κυπριακά παραδοσιακά τραγούδια σε νέες ενορχηστρώσεις.

Στη συναυλία συμμετείχαν ο τενόρος Γιάννης Χριστόπουλος, οι σοπράνο Κατερίνα Κουρή, Μαρία Κόκκα, Γιούλη Καραγκούνη, Ελένη Χαραλάμπους και Κωνσταντίνα Νικολάου, καθώς και οι βαρύτονοι Σταύρος Μάντης και Κύρος Πατσαλίδης.

Τη μουσική διεύθυνση ανέλαβαν ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου, Γιώργος Κουντούρης, και ο μαέστρος της Χορωδίας του Μουσικού Σχολείου Πάφου, Σόλων Κλαδάς.

Η στήριξη της νέας γενιάς μουσικών

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και του Τομέα Μουσικής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Σε χαιρετισμό του, τον οποίο ανέγνωσε η Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στη συμβολή του Κυπριακού Πολιτιστικού Κέντρου Βιέννης στη διεθνή προβολή της σύγχρονης κυπριακής καλλιτεχνικής δημιουργίας, καθώς και στις ευκαιρίες που προσφέρει η διοργάνωση στους νέους μουσικούς να συμπράξουν με καταξιωμένους σολίστες.

Από την πλευρά της, η Υφυπουργός Πολιτισμού, Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, η οποία παρέστη στη συναυλία, αναφέρθηκε στη σημασία της μουσικής παιδείας και στην ανάγκη ενίσχυσης των ευκαιριών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και διεθνούς προβολής των νέων δημιουργών.

«Οι νέοι μουσικοί δεν είναι απλώς οι συνεχιστές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, είναι οι δημιουργοί που θα της δώσουν νέο περιεχόμενο, νέα πνοή και νέες προοπτικές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τη συναυλία παρακολούθησαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι του διπλωματικού σώματος, διεθνών οργανισμών, του Δήμου Βιέννης και του Ιδρύματος Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, εκπαιδευτικοί, γονείς και μέλη της κυπριακής και ελληνικής κοινότητας της Αυστρίας.