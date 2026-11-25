Για πρώτη φορά επί σκηνής συναντιούνται ο Αλκίνοος Ιωαννίδης και η Μουσική Ακαδημία του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε μια συναυλία που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.

Ο Κύπριος τραγουδοποιός συμπράττει με τους νέους μουσικούς της Ακαδημίας, παρουσιάζοντας τραγούδια από τη δισκογραφία του σε νέες ενορχηστρώσεις για μεγάλη ορχήστρα εγχόρδων. Η συνάντηση αυτή επιχειρεί να αναδείξει διαφορετικές ερμηνευτικές δυνατότητες των τραγουδιών του, μέσα από έναν διάλογο ανάμεσα στη φωνή του δημιουργού και τον ορχηστρικό ήχο.

Τη μουσική διεύθυνση αναλαμβάνει ο Πέτρος Στυλιανού, ενώ τις ενορχηστρώσεις υπογράφουν ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο Άρης Αντωνιάδης και ο Μιλτιάδης Παπαστάμου.

Με πλούσια συναυλιακή δραστηριότητα, συνεργασίες στην Κύπρο και το εξωτερικό και αποφοίτους που συνεχίζουν τις σπουδές τους σε σημαντικές μουσικές ακαδημίες της Ευρώπης, η Μουσική Ακαδημία του Πανεπιστημίου Κύπρου συμβάλλει στην εκπαίδευση και την ανάδειξη νέων μουσικών. Η συνεργασία με τον Αλκίνοο Ιωαννίδη φέρνει τους νέους ερμηνευτές σε επαφή με το έργο ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους Κύπριους τραγουδοποιούς.

Συντελεστές

Μουσική διεύθυνση: Πέτρος Στυλιανού

Ενορχηστρώσεις: Αλκίνοος Ιωαννίδης, Άρης Αντωνιάδης, Μιλτιάδης Παπαστάμου

Νέι: Παναγιώτης Τσαππής

Ηχοληψία: Βαγγέλης Λάππας, Βασίλης Δρούγκας

Διοργάνωση: Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας

Συνδιοργάνωση: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μουσική Ακαδημία και Γραφείο Σχεδιασμού και Υλοποίησης Επίσημων Εκδηλώσεων

Παραγωγή: Roll Out Vision Services

Πληροφορίες

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης συναντά τη Μουσική Ακαδημία του Πανεπιστημίου Κύπρου

Ημερομηνία: Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2026

Ώρα: 20:00

Χώρος: Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας

Εισιτήρια: €25 / €20 (μειωμένο)

Προπώληση: more.com και στο ταμείο του θεάτρου

Περισσότερες πληροφορίες: 22797979