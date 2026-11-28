Στη δημιουργία μουσείου αφιερωμένου στη ζωή και το έργο του Διονύση Σαββόπουλου προχωρεί το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με την υπό ίδρυση Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) «Ο Μικρός Μονομάχος», πρόεδρος της οποίας είναι η Άσπα Σαββοπούλου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη είχε συνάντηση εργασίας με την Άσπα Σαββοπούλου, κατά την οποία συζητήθηκαν οι διαδικασίες για τη δημιουργία του «Μουσείου Διονύσης Σαββόπουλος».

Για τη στέγαση του μουσείου, το Υπουργείο Πολιτισμού παραχωρεί ακίνητο στην οδό Βύρωνος 18, στην Πλάκα. Εκεί θα φιλοξενηθούν το αρχείο του δημιουργού και προσωπικά του αντικείμενα, τα οποία φωτίζουν διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητας και της μακράς καλλιτεχνικής του διαδρομής.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ανοιχτού χώρου πολιτισμού, μνήμης και γνώσης, που θα διαφυλάσσει και θα αναδεικνύει την καλλιτεχνική παρακαταθήκη του τραγουδοποιού, προσφέροντας στο κοινό τη δυνατότητα να γνωρίσει το έργο του μέσα από αρχειακό υλικό και προσωπικά τεκμήρια.

Η Λίνα Μενδώνη ευχαρίστησε την Άσπα Σαββοπούλου για την εμπιστοσύνη της προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την παραχώρηση του αρχείου και των προσωπικών αντικειμένων του δημιουργού. Όπως ανέφερε, η πρωτοβουλία εντάσσεται στην πολιτική του Υπουργείου για τη δημιουργία πολιτιστικών χώρων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, αφιερωμένων σε σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής τέχνης.

«Η δημιουργία του “Μουσείου Διονύσης Σαββόπουλος” εντάσσεται σε αυτή τη στρατηγική, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική αξία της προσφοράς του και εξασφαλίζοντας ότι το έργο του θα παραμείνει ζωντανό και προσβάσιμο στις επόμενες γενιές», σημείωσε η υπουργός.

Από την πλευρά της, η Άσπα Σαββοπούλου χαρακτήρισε τη δημιουργία του μουσείου ένα μεγάλο όνειρο και μια βαθιά προσωπική επιθυμία που γίνεται πραγματικότητα.

«Είναι η ανάγκη να διαφυλάξουμε και να μοιραστούμε με το κοινό τον πλούτο της δημιουργικής του διαδρομής, το αρχείο του, τα προσωπικά του αντικείμενα και όλα εκείνα που φωτίζουν τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη Διονύση Σαββόπουλο», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, επιδίωξη είναι το μουσείο να αποτελέσει έναν ανοιχτό χώρο πολιτισμού, όπου το έργο του τραγουδοποιού θα συνεχίσει να συνομιλεί με το παρόν και να συναντά τις επόμενες γενιές.