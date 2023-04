Yaala Ballin : " Η παραδοσιακή τζαζ είναι γύρω μας "

Η καταξιωμένη τραγουδίστρια της Τζαζ-Κλασσικής μουσικής, Yaala Ballin έρχεται στην Κύπρο με το ‘Symphony, Song, Swing!’ για τρεις συναυλίες το σβκ 7-9 Απριλίου

Τι σας τράβηξε στην τζαζ; Πείτε μας λίγα λόγια για το μουσικό μας ταξίδι μέχρι τώρα.

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Ισραήλ. Τα αδέλφια μου και εγώ αρχίσαμε να παίζουμε κλασική μουσική στην ηλικία των 5 ετών. Έπαιζα πιάνο και στη συνέχεια σπούδασα τραγούδι όπερας και φλάουτο. Στην ηλικία των 14 ετών, η αδελφή μου (η οποία είναι επίσης μουσικός) έφερε στο σπίτι 3 CD τζαζ: Art Blakey - "A Night In Tunisia", Chat Baker - "Sings and Plays", Billie Holiday - "Lady In Satin". Απλά ερωτεύτηκα! Μου άρεσε πόσο ρυθμική είναι η μουσική, η αφήγηση της ιστορίας της και πόση ελευθερία έχεις μέσα στη μουσική για να εκφραστείς. Στη συνέχεια έγινα δεκτή στο Thelma Yellin High School For Fine Arts και το 2004 μετακόμισα στη Νέα Υόρκη. Πήγα στο City College της Νέας Υόρκης και σπούδασα με τη θρυλική τραγουδίστρια της τζαζ Sheila Jordan, η οποία είναι τώρα 94 ετών! Από τότε που μετακόμισα στη Νέα Υόρκη, είχα την τύχη να εμφανίζομαι σε όλη την πόλη σε διάφορους χώρους, ηγούμενη του δικού μου γκρουπ καθώς και συμμετέχοντας σε άλλα σύνολα. Κατάφερα επίσης να κάνω ισχυρές διεθνείς διασυνδέσεις για να συμμετάσχω σε περιοδείες στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Πώς είναι να είσαι μουσικός της τζαζ στη Νέα Υόρκη σήμερα;

Η Νέα Υόρκη είναι ένα καταπληκτικό μέρος. Η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ - Είναι αλήθεια! Υπάρχουν τόσα πολλά να απολαύσεις και εμπειρίες να ζήσεις. Για εμάς τους μουσικούς, η χρονιά που πέρασε ήταν τόσο πολυάσχολη. Υπάρχουν πολλά νέα μέρη για να εμφανιστούμε και πολλοί άνθρωποι ενδιαφέρονται για τη ζωντανή μουσική. Πολύ ιδιαίτερη εποχή!Το να είσαι μουσικός στη Νέα Υόρκη σε κάνει να αισθάνεσαι μέρος ενός μεγαλύτερου πράγματος από τον εαυτό σου, μέρος μιας μακράς παράδοσης μουσικών που έκαναν ακριβώς το ίδιο πράγμα με σένα μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο.

Με τόσα πολλά είδη μουσικής να αναμειγνύονται μεταξύ τους, την επικράτηση της τεχνολογίας κ.λπ. πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να εξακολουθούν να εκτελούνται παραδοσιακά κλασικά κομμάτια της τζαζ;

Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι τραγουδάω αυτή τη μουσική επειδή αυτή είμαι. Πάντα ένιωθα ότι δεν επέλεξα να γίνω τραγουδίστρια της τζαζ, αλλά αυτή με επέλεξε. Πιστεύω ότι υπάρχει κοινό για όλα τα είδη μουσικής! Η παραδοσιακή τζαζ είναι γύρω μας, ακόμα κι αν δεν το συνειδητοποιούμε. Μπορείτε να την ακούσετε στα soundtracks των ταινιών, στις διαφημίσεις, ακόμα και σε κάποιους καλλιτέχνες της ποπ.Παίρνουν τα πρότυπα της τζαζ και τα κάνουν με το δικό τους στυλ. Η ομορφιά της παραδοσιακής τζαζ ή των τζαζ στάνταρντς είναι ότι διαφορετικοί καλλιτέχνες μπορούν να πάρουν το ίδιο τραγούδι, να το ερμηνεύσουν, να αυτοσχεδιάσουν πάνω σε αυτό και να το κάνουν να ακούγεται τελείως διαφορετικό μεταξύ τους.

Έχετε περιοδεύσει συχνά στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Τι μάθατε για την τον εαυτό σας και τους ανθρώπους γενικότερα από αυτή την εμπειρία;

Οι περιοδείες, όπου κι αν βρίσκονται, είναι μια υπέροχη εμπειρία. Το να βλέπεις διαφορετικά μέρη σε όλο τον κόσμο, να βλέπεις πώς ζουν οι άνθρωποι και να βιώνεις τη σχέση τους με τη μουσική, είναι συναρπαστικό! Όλοι λένε ότι η μουσική είναι μια παγκόσμια γλώσσα. Όταν ταξιδεύεις, το βιώνεις από πρώτο χέρι. Επισκέπτεσαι χώρες και βλέπεις ανθρώπους που δεν μιλούν αγγλικά, αλλά το λεπτό που γίνεται μουσική μαζί, τίποτα δεν έχει σημασία. Όλοι ξέρουν πώς να μοιράζονται αυτή τη χαρά χωρίς να ανταλλάσσουν μια λέξη. Νομίζω ότι το κυριότερο πράγμα που έμαθα για τον εαυτό μου είναι ότι είμαι ερμηνευτής. Μου αρέσει πολύ να βρίσκομαι να ταξιδεύω τους ανθρώπους μέσα από ιστορίες και να μοιράζομαι τη μουσική μου.

Έχετε δώσει παραστάσεις και έχετε επισκεφθεί την Κύπρο μερικές φορές στο παρελθόν, πώς βρίσκετε τη μουσική σκηνή εδώ;

Ω ναι, έχω έρθει στην Κύπρο πολλές φορές μεταξύ 2010-2013. Ήμουν η δασκάλα φωνητικής του προγράμματος "Bi Communal - Jazz Futures", το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ. Κάποια στιγμή αποκάλεσα την Κύπρο και δεύτερο σπίτι μου. Η μουσική σκηνή στην Κύπρο είναι πολύ ισχυρή. Έχετε τόσο ταλαντούχους, αφοσιωμένους μουσικούς και μερικούς εξαιρετικούς δασκάλους. Ξέρω ότι είναι ένα πολύ μικρό νησί, αλλά φαίνεται ότι οι μουσικοί βρίσκουν πάντα έναν τρόπο να απασχολούνται και να φέρνουν τις μουσική τους σε ευρύ κοινό.

Από πού αντλείς έμπνευση;

Βρίσκω έμπνευση σε πολλά διαφορετικά είδη μουσικής που μου αρέσει να ακούω. Λατρεύω τους Beatles και παλιά ισραηλινά ποπ τραγούδια. Λατρεύω το χιπ χοπ της δεκαετίας του '90 με το οποίο μεγάλωσα και αγαπώ την κλασική μουσική. Μπορείς να εμπνευστείς και να μάθεις νέα πράγματα από όλα τα διαφορετικά στυλ. Επίσης, οι μουσικοί γύρω με εμπνέουν. Όταν συναντιόμαστε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας για να παίξουμε μαζί ή όταν συζητάμε για νέα έργα και ιδέες, είναι πάντα συναρπαστικό να βλέπεις πόσο δημιουργικοί μπορούν να γίνουν οι άνθρωποι.

Όσον αφορά την εμπειρία σας με τη διδιασκαλία. Ποια είναι η γνώμη σας για τους εφήβους και τη μουσική σήμερα;

Έχω μια ευρεία διδακτική εμπειρία. Από ιδιώτες μαθητές που πραγματικά θα ήθελαν να ασχοληθούν με αυτό καριέρα μέχρι νεαρούς ενήλικες που κάνουν διαφορετικά είδη μουσικής αλλά ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για την τζαζ, μέχρι ανθρώπους που δεν γνωρίζουν καν τι είναι η τζαζ. Διαπιστώνω ότι στους εφήβους αρέσει να μαθαίνουν, να πειραματίζονται και να βιώνουν την τζαζ. Απολαμβάνουν την ελευθερία που επιτρέπει η τζαζ, η δημιουργικότητα και η αυτοέκφραση. Μερικές φορές αισθάνομαι ότι ο κύριος στόχος μου θα πρέπει να είναι να κάνω τους ανθρώπους λάτρεις της τζαζ και όχι απαραίτητα μουσικούς της τζαζ. Χρειαζόμαστε πάντα περισσότερους ανθρώπους να απολαμβάνουν και να εκτιμούν αυτή τη μουσική.

Τι θα παρουσιάσετε όταν έρθετε τον Απρίλιο;

Αυτόν τον Απρίλιο θα τραγουδήσω 3 συναυλίες στην Κύπρο. Δύο συναυλίες θα είναι με ένα κουιντέτο, με τη συμμετοχή του Κύπριου σαξοφωνίστα Χάρη Ιωάννου. Ο Χάρης είναι αγαπητός φίλος και συνάδελφος εδώ και πολλά χρόνια και είμαι πάντα χαρούμενη που μοιράζομαι τη σκηνή μαζί του. Μαζί μας θα είναι ο Αρμένιος πιανίστας Vahagn Hayrapetyan, με τον οποίο είχα στενή προσωπική και επαγγελματική σχέση για μερικά χρόνια τώρα, ο Κύπριος ντράμερ Μάριος Σπύρου, τον οποίο γνώρισα ως νεαρό φοιτητή στο πρόγραμμά μας τότε και ο Αμερικανός μπασίστας Ari Roland. Τυχαίνει επίσης να είναι ο σύζυγός μου...

Θα ερμηνεύσουμε μερικά από τα αγαπημένα μου τζαζ τραγούδια. Ανοιξιάτικα τραγούδια, τραγούδια για την αγάπη, τη φιλία και οικογένεια. Ωστόσο, η πρώτη συναυλία, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Απριλίου, μου είναι πολύ αγαπητή. Θα παρουσιάσω τη νέα μου συναυλία "Symphony, Song, Swing!" για πρώτη φορά στην Κύπρο. Η συναυλία είναι εμπνευσμένη από το άλμπουμ της Billie Holiday "Lady In Satin" (το οποίο ανέφερα νωρίτερα). Η συναυλία συνδυάζει την κλασική μουσική με την τζαζ και θα με συνοδεύει μια ορχήστρα δωματίου και το τρίο της τζαζ. Η συναυλία περιλαμβάνει μερικές γνωστές μελωδίες της τζαζ, όπως το "All Of Me" και το "Night And Day" καθώς και ιδιαίτερες μπαλάντες από την αρχική ηχογράφηση όπως το "For All We Know". Αισθάνομαι πολύ τυχερή που μοιράζομαι τη σκηνή με μια θαυμάσια ομάδα μουσικών και από τις δύο πλευρές του νησιού!

* Yaala Ballin Symphony, Song, Swing! | Παρασκευή 7 Απριλίου, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Κοσμικό Κέντρον Αντωνάκης, 20:30, (13-μελή Συμφωνική Ορχήστρα).| Σάββατο 8 Απριλίου, ΠΑΦΟΣ, Music Academy Aspa Vasiliou, 20:00, (Κουιντέτο) |Κυριακή 9 Απριλίου, ΛΕΜΕΣΟΣ, Στο Πέραμα Live, 20:00, (Κουιντέτο).

Κρατήσεις:

> Κοσμικό Κέντρον Αντωνάκης, Λευκωσία: 22664697 (οι πόρτες ανοίγουν 20:30)

> Music Academy Aspa Vasiliou, Πάφος: 96052200 (οι πόρτες ανοίγουν 20:00)

> Στο Πέραμα Live, Λεμεσός: 25373763 (οι πόρτες ανοίγουν 20:00)

Απαραίτητη η κράτηση πριν την αγορά εισιτηρίων. Τα εισιτήρια ξεκινούν από €20 και διατίθενται στο Tickethour: https://bit.ly/40f4bKO