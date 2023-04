Κάλεσμα Υποβολής Προτάσεων για το AglanJazz 2023

Ο Δήμος Αγλαντζιάς θα διοργανώσει το 18ο Φεστιβάλ AglanJazz και απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε επαγγελματίες μουσικούς και μουσικά σχήματα που εδρεύουν στην Κύπρο να υποβάλλουν τις προτάσεις τους με στόχο τη συμμετοχή τους στο Φεστιβάλ.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς θα διοργανώσει το 18ο Φεστιβάλ AglanJazz στις 28 και 29 Ιουνίου 2023, με τη συμμετοχή σχημάτων από την Κύπρο και το εξωτερικό, και απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε επαγγελματίες μουσικούς και μουσικά σχήματα που εδρεύουν στην Κύπρο να υποβάλλουν τις προτάσεις τους με στόχο τη συμμετοχή τους στο Φεστιβάλ.

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά και να περιλαμβάνουν:

1. Προφίλ Μπάντας

2. Περιγραφή της δουλειάς που προτείνεται να παρουσιαστεί

3. Σύνθεση Μπάντας

4. Δείγματα Δουλειάς

5. Στοιχεία επικοινωνίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση maria.nicolaou@aglantzia.org.cy (τηλέφωνα 22462058, 22462239), το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 3 Μαΐου 2023.

Αίτηση | Application Form

1. Στοιχεία Επικοινωνίας | Contact Information

Μπάντα / Band:

Εκπρόσωπος / Name of Representative:

Τηλέφωνο / Contact Number:

Ηλ. Ταχ. / Email:

Website - Facebook Page:

Χώρα Προέλευσης / Country of Origin:

Χώρα Παραμονής / Country of Residence:

2. Προφίλ Μπάντας | Profile of the Band

Σύντομη περιγραφή / Short description

3. Περιγραφή της δουλειάς που προτείνεται να παρουσιαστεί | Presentation of the project to be presented

4. Σύνθεση Μπάντας (Μέλη & Όργανα) | List of Band Members and their Instruments

5. Δείγματα Δουλειάς | Links to Band’s work

(Youtube, Soundcloud, Vimeo, etc)

Όνομα Αιτητή / Applicant's name: