Το BEONIX επιστρέφει και φέτος με πασίγνωστους διεθνείς καλλιτέχνες

Το φεστιβάλ που τοποθέτησε τη Κύπρο για πρώτη φορά στον παγκόσμιο χάρτη των 100 καλύτερων διεθνών μουσικών φεστιβάλ, επιστρέφει στις 22 με 24 Σεπτεμβρίου 2023, αυτή τη φορά στη Λεμεσό.

Black Coffee, Stephan Bodzin (live), Oliver Huntemann, Maceo Plex, Jan Blomqvist, Brina Knauss, Joyhauser, Innellea, Luna Semara και Larla Blum είναι μόνο μερικοί απ’τους διεθνούς φήμης καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στο επερχόμενο μουσικό φεστιβάλ BEONIX για πρώτη φορά στη Κύπρο!

Οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει σε όλα τα επίπεδα, και το φετινό φθινόπωρο αναμένεται ιδιαίτερα εκρηκτικό, με την επιστροφή του μοναδικού BEONIX Electronic Music Festival! Το φεστιβάλ που τοποθέτησε τη Κύπρο για πρώτη φορά στο παγκόσμιο χάρτη των 100 καλύτερων διεθνών μουσικών φεστιβάλ (σύμφωνα με διεθνούς εμβέλειας κατάταξη που έγινε το περασμένο Φεβρουάριο), επιστρέφει στις 22 με 24 Σεπτεμβρίου 2023, αυτή τη φορά εκπέμποντας ρυθμό απ’ την κοσμοπολίτικη Λεμεσό!

Κι ενώ οι καλλιτέχνες που έχουν ανακοινωθεί δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για ονόματα που εμφανίζονται στις μεγαλύτερες μουσικές αρένες στο κόσμο όπως το Coachella, Tomorrowland, αλλά και σε μοναδικές εμφανίσεις σε αποκλειστικά club της Αθήνας και Μυκόνου. Οι Black Coffee, Stephan Bodzin (live), Oliver Huntemann, Maceo Plex, Jan Blomqvist, Brina Knauss, Joyhauser, Innellea, Luna Semara και Larla Blum αναμένεται να μαγέψουν, να ταξιδέψουν και να παρασύρουν τους πολυπληθείς θαυμαστές τους για τρείς ολόκληρες μέρες!

Στιγμές Μουσικής Μυσταγωγίας στη Λεμεσό

Φέτος, το BEONIX θα διεξαχθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο βιομηχανικό εργοστάσιο ΕΤΚΟ στη Λεμεσό, μια μοναδική τοποθεσία στο έδαφος αρχαίου οινοποιείου με ιστορικό παρελθόν. Ο χώρος του φεστιβάλ θα περιλαμβάνει πολλαπλές σκηνές που θα παρουσιάζουν ποικίλα μουσικά είδη, από deep house έως techno αλλά και everything in- between. Το φεστιβάλ θα προσφέρει στους επισκέπτες την ευκαιρία να απολαύσουν ποιοτικό φαγητό και ποτό καθ’ όλη τη διάρκεια του μαγευτικού αυτού Σαββατοκύριακου. Όπως και πέρσι, η ομάδα διοργανωτών του φεστιβάλ (που αποτελείται από κορυφαίους επαγγελματίες στο χώρο της διασκέδασης, εστίασης, των media και κυριότερα παραγωγής διεθνούς εμβέλειας παγκόσμιων μουσικών φεστιβάλ), ετοιμάζει ένα αξέχαστο σκηνικό, μοναδικό και πρωτοπόρο για τα Κυπριακά δεδομένα, που θα συνδυάζει ως concept τη τέχνη και τη τεχνολογία. Τα σκηνικά αναμένονται για άλλη μια φορά φαντασμαγορικά κι αποτελούν καλά κρυμμένο μυστικό που θα αποκαλυφθεί μόνο τις μέρες της διοργάνωσης. Σε άλλο πλανήτη φαίνεται να μας ταξιδεύει φέτος το BEONIX, όμως.

Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε αυτό το καταπληκτικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα στην Κύπρο και δίνουμε στους οπαδούς της ηλεκτρονικής μουσικής την ευκαιρία να ζήσουν ένα πραγματικά αξέχαστο φεστιβάλ. Για φέτος, σκεφτόμαστε την ιδέα ενός ανύπαρκτου 9ου πλανήτη, όπου μπορείς να είσαι όποιος θέλεις να είσαι, την ατμόσφαιρα της απόλυτης ελευθερίας, της αγάπης και της αποδοχής", δήλωσαν οι διοργανωτές του φεστιβάλ.

Δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε έναν ασφαλή και χωρίς αποκλεισμούς χώρο, όπου όλοι μπορούν να έρθουν μαζί και να απολαύσουν σπουδαία μουσική, το αίσθημα κοινότητας και πολιτισμού και να ζήσουν το καλύτερο ταξίδι που είχαν ποτέ, προσθέτουν οι διοργανωτές κι ανυπομονούν για μια αγαστή συνεργασία με όλους τους τοπικούς φορείς και αρμόδιους παράγοντες για μια ξεχωριστή κι ομαλή διοργάνωση ενός πραγματικά ιδιαίτερου πολιτιστικού γεγονότος στην όμορφη Κύπρο.

Πέρυσι, το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία στη παραλία του ΚΟΤ στη Λάρνακα, όπου εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη Κύπρο καλλιτέχνες όπως οι Boris Brejcha, Sven Väth, Deborah De Luca, Maceo Plex αλλά και ο γνωστός κι αγαπητός σε όλους Carl Cox και πολλοί άλλοι.

Εισιτήρια για το φεστιβάλ ήδη προ-πωλούνται, οι τιμές τους είναι ακόμα σε χαμηλά επίπεδα ενώ αναμένεται να αυξάνονται καθώς προσεγγίζουμε τις μέρες του φεστιβάλ. Οι προωθητικές καμπάνιες έχουν ήδη ξεκινήσει και διεθνή περιοδικά όπως το κορυφαίο MixMag mena έχουν ήδη ξεκινήσει τις αναφορές στη πορεία του φεστιβάλ συμμετέχοντας κι αυτά στην αντίστροφη μέτρηση για το ταξίδι στο Πλανήτη 9!

https://mixmagmena.com/read/beonix-music-festival-announces-first-names-for-its-2023- edition-news

Για περισσότερες πληροφορίες για τη πορεία του φεστιβάλ αλλά και για αγορά εισιτηρίων, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του φεστιβάλ κι ακολουθείστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Εισιτήρια Early birds: https://beonix.art/tickets

Ραντεβού στις 22 με 24 Σεπτεμβρίου 2023, 31 ΕΤΚΟ, Τσιφλικούδια, Λεμεσός!