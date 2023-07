BCUC: Μουσική για τους ανθρώπους από τους ανθρώπους με τους ανθρώπους 

Το φεστιβάλ Afrobanana επιστρέφει φέτος στα Λεύκαρα με μια ξεχωριστή επιλογή ζωντανών μουσικών εμφανίσεων και διάσημων DJs, μαζί με πολυαισθητηριακές εγκαταστάσεις τέχνης, εργαστήρια βιωσιμότητας, ευεξίας και δημιουργικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες.

Στο φετινό line up δεσπόζουν οι Bantu Continua Uhuru Consciousness (BCUC), ένα επταμελές συγκρότημα από το Σοβέτο της Νότιας Αφρικής. Το συγκρότημα σχηματίστηκε το 2003 και τραγουδάει και στις 11 επίσημες γλώσσες της Νότιας Αφρικής. Οι Bantu Continua Uhuru Consciousness (BCUC) αποτελείται από τους Nkosi «Jovi» Zithulele, Kgomotso Mokone, Thabo «Cheex» Mangle, Mritho Luja, Lehlohonolo «Hloni» Maphunye, και Skhumbuzo Mahlangu, με τον Mosebetsi Ntsimande του συγκροτήματος Uju ως προτεινόμενο μπασίστα.

Η μουσική τους έχει περιγραφεί ως «αφρο-ψυχεδελική φουτουριστική ποπ». Όπως τους περιγράφει ο γνωστός μουσικός παραγωγός Gilles Peterson: «Χωρίς αμφιβολία, το καλύτερο live που έχω δει», οι BCUC ετοιμάζονται να ανάψουν τη σκηνή με μια έκρηξη πάθους, ζωντάνιας και ρυθμού.

H μουσική σας είναι κάτι ανάμεσα σε πάρτι και προσευχή. Προκαλεί ένα είδος «εξαγνιστικής» διάθεσης. Πώς το βιώνετε επί σκηνής;

Χαχαχαχα! Ουάου! Είναι η πρώτη φορά που ακούμε τη μουσική μας να περιγράφεται με τέτοιο τρόπο, δεχόμαστε και εισπράττουμε αυτή τη νέα άποψη. Φέρνει ένα ζεστό συναίσθημα ακούγοντας τέτοια λόγια για τη μουσική μας. Είναι τόσο σουρεαλιστικό και αναζωογονητικό, αν και μπορεί επίσης να είναι συγκλονιστικό αλλά το απολαμβάνουμε τις περισσότερες φορές. Είμαστε τόσο τυχεροί που η μουσική μας επέλεξε και μας δίνει τη δυνατότητα να ζήσουμε τα όνειρά μας.

Η αφρικανική ήπειρος για εμάς τους μακρινούς ακροατές φαίνεται να είναι κάτι το άπειρο μουσικά. Είναι αλήθεια αυτό; Ακόμα ανακαλύπτετε νέα μουσικά ιδιώματα;

Yooooooooooo! Η αφρικανική μουσική είναι ένα πηγάδι χωρίς μια μοναδική πηγή, είναι τόσο άπειρη όσο και πανταχού παρούσα. Κάποιοι από εμάς λαμβάνουν τη μουσική ως εργαλείο/όπλο ή δώρο που χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τους ανθρώπους που ακούνε τα τραγούδια μας. Κάποιοι κληρονομούν τη μουσική στα όνειρά τους, κάποιοι προβλέπουν το μέλλον μέσω των τραγουδιών. Υπάρχουν λοιπόν τεράστιοι λόγοι και πηγές για να εξασκηθεί κάποιος σε μουσική μορφή, που τότε με τη σειρά του δημιουργεί ακόμα περισσότερες πιθανές μουσικές ροές. Τα ιδιώματα επίσης δεν θα τελειώσουν ποτέ, γιατί μην ξεχνάτε ότι είμαστε όλοι μοναδικά άτομα που ξεκινούν αυτό το μουσικό ταξίδι και όλοι εκφράζουμε τη μοναδική μας άποψη στον μπουφέ του τι είναι δυνατό ηχητικά.

Ο Κρίστοφερ Σμολ στο βιβλίο του «Μουσική, Κοινωνία, Εκπαίδευση» αναφέρει ότι η μουσική ξεκίνησε από το αφρικανικό ταμ-ταμ. Είναι αλήθεια; Ακούμε πολλά κρουστά στη μουσική σας.

Δεν θα επιβεβαιώσω ποτέ, ούτε θα διαφωνήσω με τον κ. Σμολ, το μόνο που ξέρω είναι ότι η μουσική μας καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από τα τύμπανα και τα κρουστά μας. Νιώθουμε τη μουσική μέσα από τις δονήσεις του εδάφους, έτσι όπως το έδαφος κουνιέται, έτσι κουνιέται και η ψυχή μας. Όταν η ψυχή κουνιέται, κινεί τα νεύρα μας από το κεφάλι μέχρι τα πόδια και πάλι. Τα τύμπανα είναι το κάτω μέρος και τα σφυρίγματα και τα shaker είναι το πάνω μέρος, αυτός ο συνεχής βομβαρδισμός της αίσθησης του ήχου που πηγαίνει από πάνω προς τα κάτω, ενώ ταυτόχρονα πηγαίνει από κάτω προς τα πάνω σε έναν βρόγχο που αλλάζει συνεχώς ρυθμούς, είναι το ήθος που οδηγεί την έκστασή μας.

Σας αρέσει περισσότερο η διαδικασία στο στούντιο ή οι ζωντανές εμφανίσεις;

Είμαστε αναμφισβήτητα μια κατεξοχήν ζωντανή μπάντα, οπότε μας αρέσει να βρισκόμαστε στη σκηνή περισσότερο από ό,τι σε έναν θάλαμο.

Ποια είναι η ιδανική ζωντανή συναυλία για εσάς; Είχατε κάποια συναυλία που δεν θα ξεχάσετε ποτέ;

Η συναυλία που μας αλλάζει τη ζωή/τύχη μας είναι σούπερ ιδανική για εμάς. Το Transmusicalles, το Glastonbury, το Roskilde, το Womad, το Jazz À La Villete, το Festival Du Bout Du Monde και το We Out Here ξεχωρίζουν, αλλά έχουμε παίξει πολλά φοβερά σετ που μας έφεραν εκεί που είμαστε τώρα.

Πώς καταφέρνετε να κάνετε πρόβες με τόσους πολλούς ανθρώπους από διαφορετικά μέρη;

Δεν περνάμε όλη την ημέρα κάνοντας πρόβες (3 ώρες το πολύ) και δεν κάνουμε πρόβες πάνω από δύο φορές την εβδομάδα. Είμαστε μια μπάντα που βασίζεται πολύ στην προσμονή και το ένστικτο, που σημαίνει ότι όσο μιλάμε συνέχεια για τη μουσική, είναι πιο πιθανό να παίξουμε καλύτερα από το να εξαντληθούμε στην επανάληψη, δίνουμε πάντα τα πάντα οπότε φανταστείτε πόσο επιβαρυντικό θα ήταν αν κάναμε πολλές πρόβες. Επίσης, οι πολλές πρόβες δημιουργούν αυτόνομη, στάσιμη, επαναλαμβανόμενη και προγραμματισμένη μουσική.

Πώς είναι η δημιουργική σας διαδικασία; Πώς εξισορροπείτε επτά διαφορετικές δημιουργικές δυνάμεις;

Ακόμα δεν ξέρουμε καν αν έχουμε καθόλου διαδικασία, χαχαχα. Ξέρουμε μόνο ότι νοιαζόμαστε τόσο πολύ ο ένας για τον άλλον και έχουμε περάσει πολλά μαζί. Τέλος δεν τσακωνόμαστε για τίποτα άλλο εκτός από τη μουσική.

Ποιο θα λέγατε ότι είναι το κύριο θέμα των στίχων σας;

Μουσική για τους ανθρώπους από τους ανθρώπους με τους ανθρώπους, όλη μέρα κάθε μέρα.

Πόσο σημαντικό είναι για τον ακροατή να καταλάβει τους στίχους; Τελικά πιστεύετε ότι το νόημά τους μπορεί να μεταφερθεί από τη μουσική και την ενέργεια των ερμηνευτών;

Χμμμμμμμ, όλοι αγαπάμε τη μουσική για το πώς μας προκαλεί συγκεκριμένα συναισθήματα. Δεν θα έλεγα ότι οι στίχοι δεν είναι σημαντικοί, αλλά η μουσική μας είναι πέρα από τον λυρισμό ή τις προφορικές ποιητικές κατασκευές. Εκπέμπουμε μια υγιή δονούμενη ηχητική δύναμη που με κάποιο τρόπο συλλαμβάνει ακριβώς αυτό που προσπαθούμε να πούμε με έναν ωμό πνευματικό τρόπο. Λατρεύω την ποίηση, όχι επιτρέψτε μου να επαναδιατυπώσω, αγαπάμε την ποίηση, οπότε αν τύχει να συναντήσετε κάποιον που μπορεί να μεταφράσει τη μουσική μας λέξη προς λέξη, παρακαλώ κεράστε τον ένα ποτό ή τρία!

Προτιμάτε να παίζετε στην Αφρική ή σε ευρωπαϊκές χώρες; Ποιες διαφορές διαπιστώνετε στο κοινό σας;

Δεν έχουμε κάποια προτίμηση, απλά μας αρέσει να παίζουμε ζωντανά, αν και στις δυτικές χώρες είναι πιο αποδεκτό να είσαι ελεύθερα σκεπτόμενος. Η Αφρική και η Ασία είναι ένα διαφορετικό είδος θηρίου, αλλά είναι τόσο ικανοποιητικό να δαμάζεις ένα άγριο θηρίο. Οπότε δεν δίνουμε δεκάρα για το πού θα παίξουμε, αυτό που ξέρουμε είναι ότι θα σκίσουμε τελικά.

Πώς καταφέρνετε να τραγουδάτε σε τόσες πολλές διαφορετικές γλώσσες; Είναι κάτι που πρέπει να μελετηθεί σε βάθος και γίνεται με κόπο;

Ως επί το πλείστον, δεν έχουμε καν επίγνωση της εναλλαγής μεταξύ των γλωσσών γιατί μερικές φορές απλά βάζουμε μια πρόταση σε άλλη γλώσσα ή σε μια πρόταση χρησιμοποιείς τρεις γλώσσες. Δεν είναι κάτι για το οποίο πασχίζουμε ή μια πηγή καυχησιολογίας, απλά έχουμε έναν τεράστιο αριθμό γλωσσών για να παίξουμε.

Τι γνωρίζετε για το κυπριακό κοινό;

Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν ξέρουμε πολλά και δεν μας αρέσει να κάνουμε έρευνα για χώρες, γιατί αυτό θα σκοτώσει τη μοναδική μας εμπειρία από τη χώρα. Μερικές φορές πηγαίνουμε σε μέρη που οι άνθρωποι λένε ότι δεν τους άρεσαν και επιστρέφουμε αγαπώντας αυτό το μέρος.

Ο όρος World music επινοήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960 για να περιγράψει μη ευρωπαϊκή, μη βορειοαμερικανική μουσική. Τι σημαίνει ο όρος αυτός για εσάς σήμερα;

Σημαίνει ακριβώς αυτό και δεν διαβάζουμε πολύ βαθιά αυτόν τον όρο. Δεν μας πειράζει και δεν μας ενοχλεί. Στο τέλος της ημέρας είναι αυτό που είναι.

Δουλεύετε πάνω σε ένα νέο άλμπουμ; Τι να περιμένουμε στο εγγύς μέλλον;

Έχουμε έναν δίσκο dubplate που είναι ολοκληρωμένος, τον οποίο υποτίθεται ότι θα κυκλοφορούσαμε πριν από το άλμπουμ, αλλά λόγω των καθυστερήσεων της Covid, τα χρονοδιαγράμματα κατέληξαν να συγκρούονται, οπότε το μετακινήσαμε. Αυτό το πρότζεκτ μπορεί να κυκλοφορήσει πριν από το τέλος του έτους ή στις αρχές του επόμενου έτους. Έχουμε επίσης και άλλη μουσική που ηχογραφήθηκε την ίδια εποχή με τους Millions of us και η οποία πρέπει ακόμα να μιξαριστεί και να γίνει μάστερ. Είναι απλά θέμα της εταιρείας και της διαχείρισής μας να φτιάξουν ένα λογικό πρόγραμμα ή χρονοδιάγραμμα. Έχουμε ακόμη και ρεμίξ στα σκαριά.

Πείτε μας 2-3 μπάντες που αγαπάτε.

Dhaka Brakha και Tank and the Bangas.

* Οι BCUC θα εμφανιστούν το Σάββατο 15 Ιουλίου. Ημερομηνίες: Πέμπτη - Κυριακή, 13, 14, 15, 16 Ιουλίου, Λεύκαρα, επαρχία Λάρνακας. Οι πύλες του φεστιβάλ ανοίγουν στις 3 μμ, στις 13 Ιουλίου και κλείνουν στις 11μμ, στις 16 Ιουλίου. Εισιτήρια: www.afrobanana.com

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

●●●●◖ ΠΕΜΠΤΗ 13TH ΙΟΥΛΙΟΥ ◗●●●●

NICKODEMUS (USA)

PANTALOONS (SL) (LIVE)

BUZZ' AYAZ (CY) (LIVE)

RADIO PANGEA (CY)

VASILIS PALAMAS (CY)

ANIMAFEST SCREENINGS

.

●●●●◖ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14TH ΙΟΥΛΙΟΥ ◗●●●●

PLANET POLAR (LT) (LIVE)

RAZ & AFLA (UK & GH) (LIVE)

DJ GROUND (JP)

CHEVY (GR)

AFROFOX (CY)

CHUNKY FUNKY (CY) (LIVE)

MAVA X DJ RILL (CY) (LIVE)

SIXONESIX (CY)

VANESHA (CY)

BARLIC GUTTER (CY)

ABR RADIO

DRUM CIRCLE

ANIMAFEST ΠΡΟΒΟΛΕΣ

ABR CHOIR ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΥΕΞΙΑΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

.

●●●●◖ ΣΑΒΒΑΤΟ 15TH ΙΟΥΛΙΟΥ ◗●●●●

BCUC (SA) (LIVE)

ED DAVENPORT (DE)

MAINLINE MAGIC ORCHESTRA (ES) (LIVE)

BLIND BUTCHER (CH) (LIVE)

STREET OUTDOORS (GR)

CONFUZIO - PLASMATIC/STEF/GUSTAV B2B2B (CY)

MANIC MIKE + SOKRATIS (CY)

MIGHTY SCOOP (CY)

PISCOTROPICO (CY)

ABR RADIO

APARAPIRA PARAPE AEROBICS (CY)

ANIMAFEST

ANIMAFEST ΠΡΟΒΟΛΕΣ

ABR CHOIR ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΥΕΞΙΑΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

.

●●●●◖ ΚΥΡΙΑΚΗ 16TH ΙΟΥΛΙΟΥ ◗●●●●

MONSIEUR DOUMANI (CY) (LIVE)

LOS TRE (GR) (LIVE)

INAL BILSEN (CY) (LIVE)

BOMBASOUL (CY)

ABR CHOIR ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΥΕΞΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ