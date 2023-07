Πέθανε η εμβληματική τραγουδίστρια Σινέντ Ο᾽Κόννορ

Η Sinead O'Connor, η ρηξικέλευθη Ιρλανδή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, γνωστή για τη δυνατή, υποβλητική φωνή της, όπως αναδείχθηκε στη μεγαλύτερη επιτυχία της, μια εκπληκτική ερμηνεία του "Nothing Compares 2 U" του Prince, και για τις πολιτικές προκλήσεις της επί σκηνής και εκτός, πέθανε. Ήταν 56 ετών.

Ο μακροχρόνιος φίλος της Μπομπ Γκέλντοφ, ο Ιρλανδός μουσικός και ακτιβιστής, επιβεβαίωσε τον θάνατό της, όπως και η οικογένειά της σε ανακοίνωσή της, σύμφωνα με το BBC και τον ιρλανδικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTE.

"Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας Sinead", ανέφερε η ανακοίνωση. "Η οικογένειά της και οι φίλοι της είναι συντετριμμένοι ". Δεν δόθηκαν άλλες λεπτομέρειες.

Αναγνωρίσιμη από το ξυρισμένο κεφάλι της και από τα μεγάλα μάτια που μπορούσαν να φαίνονται πονεμένα ή γεμάτα οργή, η κ. O'Connor κυκλοφόρησε 10 στούντιο άλμπουμ, ξεκινώντας με την εναλλακτική επιτυχία "The Lion and the Cobra" το 1987. Συνέχισε να πουλάει εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως, ξεσπώντας με το "I Do Not Want What I Haven't Got" το 1990.

Αλλά όλα αυτά ωχριούν μπροστά στην αναταραχή που προκλήθηκε όταν η κα O'Connor, εμφανιζόμενη στο "S.N.L." το 1992 - λίγο μετά την κυκλοφορία του τρίτου της άλμπουμ, "Am I Not Your Girl?" - τελείωσε μια a cappella εκτέλεση του "War" του Bob Marley σκίζοντας σε κομμάτια μια φωτογραφία του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β' σε μια στάση κατά της σεξουαλικής κακοποίησης στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. "Πολεμήστε τον πραγματικό εχθρό", είπε.

Το περιστατικό αυτό την έκανε αμέσως στόχο κριτικής και περιφρόνησης, από τους κοινωνικούς συντηρητικούς και όχι μόνο. Δύο εβδομάδες μετά την εμφάνισή της στο "S.N.L.", αποδοκιμάστηκε έντονα σε μια συναυλία-αφιέρωμα στον Bob Dylan στο Madison Square Garden. (Είχε προγραμματίσει να ερμηνεύσει το "I Believe in You" του κ. Dylan, αλλά τραγούδησε ξανά το "War", φεύγοντας βιαστικά από τη σκηνή πριν τελειώσει).

Για ένα διάστημα, η βιτριόλι που απευθυνόταν στην κ. Ο'Κόνορ ήταν τόσο διάχυτη που έγινε ένα είδος meme ποπ κουλτούρας από μόνη της. Στο "S.N.L." στις αρχές του 1993, η Madonna διακωμώδησε τη διαμάχη σκίζοντας μια φωτογραφία του Joey Buttafuoco, του μηχανικού αυτοκινήτων από το Λονγκ Άιλαντ, ο οποίος είχε γίνει αντικείμενο των σκανδαλοθηρικών εφημερίδων εκείνη την εποχή εξαιτίας της σχέσης του με ένα 17χρονο κορίτσι.

Κάποτε ένα ανερχόμενο αστέρι, η Ο'Κόνορ στη συνέχεια άρχισε να παραπαίει. Το "Am I Not Your Girl?", ένα άλμπουμ με τζαζ και ποπ στάνταρ όπως το "Why Don't You Do Right?" και το "Bewitched, Bothered and Bewildered", κόλλησε στα charts στο Νο. 27. Το επόμενο άλμπουμ της, "Universal Mother" (1994), δεν ανέβηκε ψηλότερα από το Νο. 36.

Ο Βρετανός μουσικός Tim Burgess, του συγκροτήματος Charlatans (γνωστό στις Ηνωμένες Πολιτείες ως The Charlatans UK), έγραψε στο Twitter την Τετάρτη: "Η Sinead ήταν η πραγματική ενσάρκωση του πανκ πνεύματος. Δεν συμβιβαζόταν και αυτό έκανε τη ζωή της περισσότερο ένα αγώνα".

Η Ο'Κόνορ δεν είχε ποτέ άλλη μεγάλη επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το "The Emperor's New Clothes", από το "I Do Not Want What I Haven't Got", αν και για ένα διάστημα παρέμεινε σταθερή αξία στα βρετανικά charts.

Αλλά στα απομνημονεύματά της του 2021, "Αναμνήσεις", η Ο'Κόνορ παρουσίασε το σκίσιμο της φωτογραφίας του Πάπα ως μια δίκαιη πράξη διαμαρτυρίας - και ως εκ τούτου ως επιτυχία.

"Αισθάνομαι ότι το να έχω έναν Νο1 δίσκο εκτροχίασε την καριέρα μου", έγραψε, "και το ότι έσκισα τη φωτογραφία με έβαλε ξανά στο σωστό δρόμο".

Αναλυτικότερα, σε συνέντευξή της στους New York Times την ίδια χρονιά, αποκάλεσε το περιστατικό μια πράξη προκλητικότητας απέναντι στους περιορισμούς ενός ποπ σταρ.

"Δεν λυπάμαι που το έκανα. Ήταν πανέξυπνο", είπε η Ο'Κόνορ. "Αλλά ήταν πολύ τραυματικό", πρόσθεσε.

Η Sinead Marie Bernadette O'Connor γεννήθηκε στο Glenageary, προάστιο του Δουβλίνου, στις 8 Δεκεμβρίου 1966. Ο πατέρας της, John, ήταν μηχανικός και η μητέρα της, Johanna, ήταν μοδίστρα.

Σε συνεντεύξεις και στα απομνημονεύματά της μίλησε ανοιχτά για την τραυματική παιδική της ηλικία. Είπε ότι η μητέρα της την κακοποιούσε σωματικά και ότι είχε επηρεαστεί βαθύτατα από τον χωρισμό των γονιών της, που συνέβη όταν ήταν 8 ετών. Στην εφηβεία της, συνελήφθη για κλοπή σε καταστήματα και στάλθηκε σε αναμορφωτήρια.

Όταν ήταν 15 ετών, η O'Connor τραγούδησε το "Evergreen" - το ερωτικό θέμα από το "A Star Is Born", που έγινε διάσημο από την Barbra Streisand - σε έναν γάμο και την ανακάλυψε ο Paul Byrne, ένας ντράμερ που είχε σχέση με το ιρλανδικό συγκρότημα U2. Έφυγε από το οικοτροφείο στα 16 της και ξεκίνησε την καριέρα της, συντηρώντας τον εαυτό της σερβίροντας και κάνοντας "kiss-o-grams" με μια πονηρή στολή Γαλλίδας καμαριέρας.

Το "The Lion and the Cobra" -ο τίτλος είναι μια αναφορά στον Ψαλμό 91- τη σημάδεψε ως ένα ανερχόμενο ταλέντο με πνευματική καρδιά, αυτί για εκκεντρικές μελωδίες και ένα άγριο και μαχητικό στυλ. Η μουσική της αντλούσε από το εναλλακτικό ροκ της δεκαετίας του '80, το χιπ-χοπ και αναλαμπές κέλτικης φολκ που περνούσαν όταν η φωνή της υψωνόταν σε υψηλά επίπεδα.

Έγινε πρωτοσέλιδο επειδή υπερασπίστηκε τον Ιρλανδικό Δημοκρατικό Στρατό και χλεύασε δημοσίως τους U2 -μέλη των οποίων την είχαν υποστηρίξει- ως "βομβαρδιστικές". Είπε επίσης ότι είχε απορρίψει τις προσπάθειες της δισκογραφικής της εταιρείας, Ensign, να υιοθετήσει μια πιο συμβατική εικόνα.

Οι επικεφαλής της εταιρείας "ήθελαν να φοράω ψηλοτάκουνες μπότες και στενά τζιν και να αφήνω τα μαλλιά μου μακριά", δήλωσε στο Rolling Stone το 1991. "Και αποφάσισα ότι ήταν τόσο αξιολύπητοι που ξύρισα το κεφάλι μου για να μην υπάρξει περαιτέρω συζήτηση".

Το "Nothing Compares 2 U" - που αρχικά κυκλοφόρησε από τους Family, ένα side project του Prince, το 1985 - έγινε φαινόμενο όταν η O'Connor το κυκλοφόρησε πέντε χρόνια αργότερα. Το βίντεο για το τραγούδι, εστιασμένο στο συναισθηματικό πρόσωπό της, ήταν υπνωτιστικό και η φωνή της κας O'Connor, καθώς ανέβαινε από λεπτές, αναπνευστικές νότες σε δυνατές κραυγές, σταματούσε τους ακροατές. Τραγουδίστριες όπως η Alanis Morissette ανέφεραν τη δουλειά της O'Connor από αυτή την περίοδο ως βασική επιρροή.

Λίγο καιρό αφότου το "Nothing Compares" έγινε επιτυχία, η κα O'Connor κατηγόρησε τον Prince ότι την απείλησε σωματικά. Επεξέτεινε την ιστορία στα απομνημονεύματά της, λέγοντας ότι ο Prince, στην έπαυλή του στο Χόλιγουντ, την επέπληξε επειδή έβριζε σε συνεντεύξεις και της πρότεινε έναν μαξιλαροπόλεμο, μόνο και μόνο για να τη χτυπήσει με κάτι σκληρό που βρισκόταν στη μαξιλαροθήκη του. Διέφυγε με τα πόδια στη μέση της νύχτας, είπε, αλλά ο Prince την κυνήγησε γύρω από την εθνική οδό.

Οι επιπτώσεις του παιδικού τραύματος και η εξεύρεση τρόπων για να πολεμήσει και να θεραπευτεί, έγιναν κεντρικό κομμάτι της δουλειάς της και της προσωπικής της φιλοσοφίας. "Η αιτία όλων των προβλημάτων του κόσμου, όσον αφορά εμένα, είναι η παιδική κακοποίηση", δήλωσε η κ. O'Connor στο περιοδικό Spin το 1991.

Η μητέρα της, την οποία η κα Ο'Κόνορ περιέγραψε ως αλκοολική, πέθανε όταν εκείνη ήταν 18 ετών. Στα απομνημονεύματά της, η κ. Ο' Κόνορ είπε ότι την ημέρα που πέθανε η μητέρα της πήρε μια φωτογραφία του Πάπα από τον τοίχο της μητέρας της- ήταν αυτή η φωτογραφία που κατέστρεψε στην τηλεόραση.

Στα μεταγενέστερα άλμπουμ της, έκανε ζεστά επεκτατική ποπ-ροκ ("Faith and Courage", 2000), έπαιξε παραδοσιακά ιρλανδικά τραγούδια ("Sean-Nós Nua", 2002) και επανέλαβε κλασικά τραγούδια της ρέγκε ("Throw Down Your Arms", 2005). Το τελευταίο της άλμπουμ ήταν το "I'm Not Bossy, I'm the Boss", που κυκλοφόρησε το 2014.

Καθώς η μουσική της καριέρα επιβραδύνθηκε, η Ο'Κόνορ, η οποία ήταν ανοιχτή στο παρελθόν σχετικά με τους αγώνες της για την ψυχική της υγεία, έγινε ένα όλο και πιο ασταθές δημόσιο πρόσωπο, μοιραζόμενη συχνά αφιλτράριστες απόψεις και προσωπικές λεπτομέρειες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το 2007, αποκάλυψε στην τηλεοπτική εκπομπή της Oprah Winfrey ότι είχε διαγνωστεί με διπολική διαταραχή και ότι είχε προσπαθήσει να αυτοκτονήσει στα 33α γενέθλιά της. Ο γιος της Shane πέθανε από αυτοκτονία το 2022, σε ηλικία 17 ετών.

Η κ. Ο'Κόνορ δήλωσε το 2012 ότι είχε διαγνωστεί λάθος και ότι έπασχε από διαταραχή μετατραυματικού στρες που προερχόταν από ιστορικό παιδικής κακοποίησης. "Η αποκατάσταση από την παιδική κακοποίηση είναι έργο ζωής", δήλωσε στο περιοδικό People.

Πριν από αρκετά χρόνια ασπάστηκε το Ισλάμ και άρχισε να χρησιμοποιεί το όνομα Shuhada Sadaqat, αν και συνέχισε να ακούει και στο όνομα O'Connor.

Πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τους επιζώντες δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες. Η κ. O'Connor είχε δύο αδελφούς, τον Joe και τον John, και μία αδελφή, την Eimear, καθώς και τρεις ετεροθαλείς αδελφές και έναν ετεροθαλή αδελφό. Έγραψε στα απομνημονεύματά της ότι παντρεύτηκε τέσσερις φορές και ότι είχε τέσσερα παιδιά: τρεις γιους, τον Τζέικ, τον Σέιν και τον Γιέσουα, και μια κόρη, τη Ρόισιν.

Συζητώντας τα απομνημονεύματά της με τους Times το 2021, η κ. Ο' Κόνορ εστίασε στην απόφασή της να σκίσει τη φωτογραφία του Ιωάννη Παύλου Β' ως μια σημαντική στιγμή σε μια ζωή διαμαρτυρίας και προκλητικότητας.

"Τα μέσα ενημέρωσης με εμφάνιζαν ως τρελή επειδή δεν ενεργούσα όπως έπρεπε να ενεργεί μια ποπ σταρ", είπε. "Μου φαίνεται ότι το να είσαι ποπ σταρ είναι σχεδόν σαν να βρίσκεσαι σε ένα είδος φυλακής. Πρέπει να είσαι καλό κορίτσι".

ΠΗΓΗ:The New York Times