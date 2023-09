Rolling Stones: «Ημασταν λίγο τεμπέληδες σ’ αυτό το άλμπουμ»

Τα μέλη της εμβληματικής μπάντας έδωσαν λεπτομέρειες για τον δίσκο «Hackney Diamonds», ο οποίος κυκλοφορεί 18 χρόνια μετά τον προηγούμενο

Μικ Τζάγκερ ετών 80. Κιθ Ρίτσαρντς ετών 79 και Ρον Γουντ ετών 76. Rolling Stones ενεργοί από το 1962 έως σήμερα. Ητοι 61 συναπτά έτη. Και όχι μόνο δεν έχουν βγει στη σύνταξη αλλά την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023 επισημοποίησαν την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ «Hackney Diamonds», στις 20 Οκτωβρίου 2023. Πρόκειται μάλιστα για το πρώτο τους άλμπουμ πρωτότυπης μουσικής μετά το «A Bigger Bang» του 2005. Επίσης, παρουσίασαν και σε παγκόσμια πρώτη το βιντεοκλίπ του πρώτου τους σινγκλ «Αngry».

Τα παραπάνω και πολλά ακόμη συνέβησαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησαν στον οικοδεσπότη του «Tonight Show», Τζίμι Φάλον, η οποία έλαβε χώρα στο Hackney Εmpire, στην περιοχή Hackney του Ανατολικού Λονδίνου (η εκδήλωση μεταδόθηκε αποκλειστικά στο κανάλι των Rolling Stones στο YouTube, σε όλο τον κόσμο, εγγράφηκαν για να την παρακολουθήσουν περίπου 3.000.000 χρήστες).

Μπορεί οι Rolling Stones να είναι (;) από τα «κακά παιδιά» του ροκ εν ρολ, αλλά τα χρόνια περνούν και πολλά πράγματα αλλάζουν.

Οταν κυκλοφόρησαν το «Beggars Banquet» το 1968, το συγκρότημα είχε έναν ασυνήθιστο τρόπο να τραβήξει την προσοχή: προκάλεσαν… μάχη με φαγητά. Στο τέλος γιορτής με δημοσιογράφους σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο του Λονδίνου, ο Μικ Τζάγκερ πέταξε μια πίτα με κρέμα στο πρόσωπο του κιθαρίστα Μπράιαν Τζόουνς. Στη συνέχεια τα μέλη του συγκροτήματος άρχισαν να πετούν φαγητό ο ένας στον άλλο, όπως και στους καλεσμένους, με τα πρόσωπα όλων να είναι βουτηγμένα στις κρέμες.

Με γέλια και πειράγματα

Χθες, όλα κύλησαν με γέλια, αστεία, πειράγματα και πολύ χιούμορ, με τους τρεις Stones να εμφανίζονται για λιγότερο από 30 λεπτά. Που μάλλον και πολλά ήταν. Το νέο τους άλμπουμ «Hackney Diamonds» πήρε το όνομά του από την παλιά βρετανική αργκό για τα θραύσματα γυαλιού που έχουν απομείνει έπειτα από διάρρηξη, ενώ μεταξύ άλλων σε ερώτηση θαυμαστή του γκρουπ για το μυστικό του τέλειου γάμου, μετά τα γέλια ο Μικ επεσήμανε ότι «δεν βλέπω πολύ συχνά τη γυναίκα μου».

Ο Ρίτσαρντς, φορώντας καπέλο και γυαλιά ηλίου, σημείωσε ότι το να παίζεις ζωντανά είναι το «ιερό δισκοπότηρο», προσθέτοντας παράλληλα ότι η ηχογράφηση είναι το μέρος «όπου τα παιδιά μπορούν να μαζευτούν και να περάσουν ιδέες χωρίς καμία παρέμβαση. Οταν λειτουργεί, όλο αυτό είναι υπέροχο», κατέληξε.

Ο Τζάγκερ, φορώντας ένα σακάκι με σχέδια, είπε ότι δεν θέλει να είναι υπερβολικός «αλλά δεν θα βγάζαμε αυτό το άλμπουμ αν δεν μας άρεσε πραγματικά». Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι ήλπιζε να το λατρέψουν και οι θαυμαστές του γκρουπ. «Θα πιω για αυτό», είπε ο Γουντ, σηκώνοντας ένα ποτήρι. Ηταν και ο πιο ήρεμος της αγίας τριάδας του ροκ εν ρολ.

Με θυμό και αηδία

Μετά το τέλος της εικοσάλεπτης εκδήλωσης, το συγκρότημα έκανε πρεμιέρα του βίντεο για το πρώτο σινγκλ του άλμπουμ, «Angry», στο οποίο παίρνει μέρος η Σίντνεϊ Σουίνι. Ο Τζάγκερ είπε νωρίτερα ότι το άλμπουμ είχε πολλά κομμάτια με θέμα τον θυμό και την αηδία.

Το νέο άλμπουμ των Rolling Stones θα περιλαμβάνει 12 κομμάτια και είναι το πρώτο που κυκλοφορεί μετά τον θάνατο του ντράμερ Τσάρλι Γουάτς το 2021. Δύο από τα κομμάτια ηχογραφήθηκαν το 2019 με τον Γουάτς, είπε ο Τζάγκερ, συμπεριλαμβανομένου του «Live by the Sword», το οποίο περιέγραψε ως «ρετρό». Ο Ρίτσαρτντς είπε ότι το συγκρότημα ήταν προφανώς διαφορετικό χωρίς τον Γουάτς. «Είναι το Νο. 4, λείπει, είναι εκεί πάνω. Φυσικά του έχει λείψει απίστευτα». Είπε ότι ο Γουάτς είχε συστήσει τον νέο ντράμερ του συγκροτήματος, τον Στιβ Τζόρνταν, και ότι η συνέχεια του γκρουπ «θα ήταν πολύ πιο δύσκολη χωρίς την ευλογία του Τσάρλι».

Ο Τζάγκερ αστειεύτηκε για τη μεγάλη καθυστέρηση πριν από αυτό το άλμπουμ, λέγοντας ότι τα μέλη του συγκροτήματος – γνωστού για τις εκτεταμένες περιοδείες του – ήταν λίγο «τεμπέληδες» και ότι το γκρουπ χρειαζόταν deadline για να ηχογραφήσουν και να κυκλοφορήσουν τη νέα τους εργασία. Ανάγκασαν τους εαυτούς τους να μπουν στο στούντιο τον Δεκέμβριο, είπε. «Κόψαμε 23 κομμάτια πολύ γρήγορα, τα τελειώσαμε τον Ιανουάριο και τα μιξάραμε τον Φεβρουάριο».

Οι θαυμαστές των Stones περίμεναν ένα νέο άλμπουμ από το «Blue & Lonesome» το 2016, το οποίο περιείχε δώδεκα μπλουζ διασκευές. Ο Τζάγκερ είπε στους «Los Angeles Times» τον Οκτώβριο του 2021 ότι το «Hackney Diamonds» θα είχε τελειώσει εδώ και πολύ καιρό αν δεν υπήρχε η πανδημία του κορωνοϊού. Στη συνέντευξη με τον Φάλον, το συγκρότημα είπε ότι άλλοι τίτλοι που είχαν προταθεί για το άλμπουμ ήταν οι «Hit and Run» και «Smash and Grab».

Η λίστα των τραγουδιών είναι η εξής: «Angry», «Get Close», «Depending On You», «Bite My Head Off», «Whole Wide World», «Dreamy Skies», «Mess It Up», «Live by the Sword», «Driving Me Too Hard», «Tell Me Straight», «Sweet Sounds of Heaven», «Rolling Stone Blues». Ο Τσάρλι Γουάτς ακούγεται στα ντραμς των κομματιών «Live by the Sword» και «Mess It Up», ενώ συμμετέχουν επίσης οι Lady Gaga (φωνητικά στο «Sweet Sounds of Heaven»), Πολ ΜακΚάρτνεϊ (μπάσο), Μπιλ Γουάιμαν (μπάσο) και Αντριου Γούλατ (παραγωγή).

