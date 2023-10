Neil Young : Νέο album με ακουστικές εκτελέσεις παλαιοτέρων τραγουδιών

Ο σπουδαίος Καναδός τραγουδοποιός ανακοίνωσε το νέο του δίσκο «Before and After», με επανεκτελέσεις 13 τραγουδιών από όλη την καριέρα του

Τα πλάνα του για το νέο ακουστικό album παρουσίασε ο Neil Young, με το Before and After να κυκλοφορεί στις 8 Δεκεμβρίου. Το tracklist περιλαμβάνει κάποια δημοφιλή τραγούδια του καλλιτέχνη, καθώς και επιλογές που είναι γνωστές κυρίως ανάμεσα στους φανατικούς οπαδούς του. Ο ίδιος περιγράφει τη νέα τους δουλειά ως ένα μουσικό μοντάζ χωρίς αρχή και τέλος, δηλώνει δε χαρακτηριστικά πως "Το συναίσθημα αποτυπώνεται ως ολόκληρο κομμάτι και όχι ως μεμονωμένα μέρη! Απολαύστε τη μουσική. Την ακρόαση. Αυτό τα λέει όλα".

Μέσα στα τραγούδια του Before and After, συναντάει κανείς από το Burned του θρυλικού ντεμπούτου των Buffalo Springfield το 1966, μέχρι και του "Don't Forget Love" από το πρόσφατο album που κυκλοφόρησε ο Young με τους Crazy Horse (Barn, 2021). Επίσης συναντάμε το "If you got love", ακυκλοφόρητο το οποίο επρόκειτο να συμπεριληφθεί στο Trans album του 1983. Στη θέση του παραγωγού, μαζί με τον Neil Young, συναντάμε τον Lou Adler, ο οποίος μεταξύ άλλων έχει αναλάβει την παραγωγή σε σπουδαία albums όπως το Tapestry της Carole King, έχοντας επίσης δουλέψει με τους Mamas & the Papas και τους Spirit.

Το tracklist του Before and After είναι το εξής:

«I’m the Ocean»

«Homefires»

«Burned»

«On the Way Home»

«If You Got Love»

«A Dream That Can Last»

«Birds»

«My Heart»

«When I Hold You in My Arms»

«Mother Earth»

«Mr. Soul»

«Comes a Time»

«Don’t Forget Love»

Aκούσετε εδώ το teaser για το album:

athensvoice.gr