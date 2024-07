Ο Mr.Foxy κυκλοφορεί το single «Crucified» - Όλες οι πληροφορίες

Συμμετέχει ο Crisis Renegade από το επερχόμενο άλμπουμ «Breaking Bread».

Στις 19 Ιουλίου 2024, ο Κύπριος παραγωγός μουσικής και audio engineer Mr.Foxy θα κυκλοφορήσει το single «Crucified» με τη συμμετοχή του Crisis Renegade, από το πολυαναμενόμενο άλμπουμ του «Breaking Bread».

Αυτό το βαθιά προσωπικό κομμάτι, όπως το χαρακτηρίζει, θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή, 19 Ιουλίου, στις 12.00 το μεσημέρι.

Σημειώνεται ότι, το video clip για το «Crucified» έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει το Σάββατο, 20 Ιουλίου, στις 18.00, επισημαίνοντας την 50η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

«Crucified»

Το single «Crucified» είναι μια συγκινητική αφιέρωση στη μνήμη των ζωών που χάθηκαν, εξαφανίστηκαν και επηρεάστηκαν από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974. Φέρει ένα βαθύ μήνυμα ενότητας και ελπίδας για ένα φωτεινότερο μέλλον, αναδεικνύοντας θέματα συμφιλίωσης και ανθεκτικότητας.

Ο Mr.Foxy αφιερώνει αυτό το τραγούδι, καθώς και ολόκληρο το άλμπουμ, στη μνήμη των παππούδων του, Ανδρέα Κωνσταντίνου (1936-2013) και Χαράλαμπου Κυριάκου (1936-2015).

Η σηματοδότηση του video clip

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, το video clip για το «Crucified» έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει το Σάββατο, 20 Ιουλίου, στις 18.00, επισημαίνοντας την 50η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Αυτή η οπτική αναπαράσταση υπόσχεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη δυναμική αφήγηση και το συναισθηματικό βάθος του τραγουδιού. Συμπορεύοντας με τα θέματα ενότητας και ανθεκτικότητας του άλμπουμ, ο Mr.Foxy εμπνέεται από βιβλικά διδάγματα που αντηχούν στο πνεύμα της μουσικής του.

Λίγα λόγια για το άλμπουμ «Breaking Bread»

Το άλμπουμ «Breaking Bread» είναι ένα κάλεσμα για να ενώσει ανθρώπους από όλα τα επαγγέλματα ζωής, προάγοντας μια συλλογική οπτική για ένα καλύτερο αύριο.

Επιπλέον, έχει αποκαλυφθεί από τον ίδιο ότι το «Crucified» ενσωματώνει δημιουργικά στοιχεία από το τραγούδι «Θα Σ'αγαπώ» της Δήμητρας Γαλάνη, τα οποία επιδέξια μετασχηματίστηκαν και επαναφαντάστηκαν από τον Mr. Foxy σε μια νέα μουσική εμπειρία που τιμά το αρχικό έργο, προσθέτοντας ένα σύγχρονο άγγιγμα και φυσικά τα φωνητικά του Crisis Renegade.

Πληροφορίες

Για να κάνετε προεπιλογή για το «Crucified» και να είστε ανάμεσα στους πρώτους που θα απολαύσουν το συγκινητικό μήνυμά του, επισκεφθείτε το [https://distrokid.com/hyperfollow/mrfoxy/crucified-feat-crisis-renegade-2].

Ακολουθήστε τον Mr.Foxy στο Instagram [https://www.instagram.com/prodbymr.foxy] και ακούστε τη μουσική του στο Spotify στο [https://open.spotify.com/artist/5cccYhJMH5nWFEQDAEYz1I].

Ακολουθήστε επίσης τον Crisis Renegade στο Instagram στο [https://www.instagram.com/crisisrenegade] και ακούστε τη μουσική του στο Spotify στο [https://open.spotify.com/artist/2eQekeG8im2b06Q76UrxFj]

Mr.Foxy Releases Powerful Single «Crucified»

Featuring Crisis Renegade from Upcoming Album «Breaking Bread»

Cyprus-based music producer and audio engineer Mr.Foxy will release his poignant single “Crucified” featuring Crisis Renegade, from his highly anticipated album “Breaking Bread”. This deeply personal track is set to launch on Friday, July 19th, at 12:00 AM.

“Crucified”

The single “Crucified” is a heartfelt tribute to the enduring memory of the lives lost, missing, and affected by the Turkish invasion of Cyprus in 1974.

It carries a profound message of unity and hope for a brighter future, echoing themes of reconciliation and resilience. Mr.Foxy dedicates this song, and indeed the entire album, to the loving memory of his grandfathers, Andreas Konstantinou (1936-2013) and Xaralambos Kyriakou (1936-2015), who tragically lost their lives during those tumultuous times.

The accompanying music video for “Crucified” is scheduled for release on Saturday, July 20th, at 18:00 PM, marking the 50th anniversary of the Turkish invasion in Cyprus. This visual representation promises to further amplify the song’s powerful narrative and emotional depth. In alignment with the album’s themes of unity and resilience, Mr.Foxy draws inspiration from biblical teachings that resonate with the spirit of his music.

About the album “Breaking Bread”

The album “Breaking Bread” is a call to unite people from all walks of life, fostering a collective vision for a better tomorrow. Furthermore, it has been revealed that “Crucified” creatively incorporates elements from the song “Tha S’Agapw” by Dimitra Galani, skillfully transformed and reimagined by Mr.Foxy into a new musical experience that pays homage to the original while adding a contemporary touch and of course Crisis Renegade’s vocals To pre-save “Crucified” and be among the first to experience its evocative message, visit [https://distrokid.com/hyperfollow/mrfoxy/crucified-feat-crisis-renegade-2].​​​​​​​.

About Mr. Foxy

Mr.Foxy is a talented music producer and audio engineer hailing from Cyprus, known for his emotive compositions that blend elements of old classical greek songs. With a commitment to storytelling through music, Mr. Foxy’s latest project “Breaking Bread” aims to inspire unity and healing, honoring the memory of those affected by historical events while looking forward to a future of hope and reconciliation.

Extra info:

Follow Mr.Foxy on Instagram at [https://www.instagram.com/prodbymr.foxy] and stream his music on Spotify at [https://open.spotify.com/artist/5cccYhJMH5nWFEQDAEYz1I].

Also Follow Crisis Renegade on Instagram at [https://www.instagram.com/crisisrenegade] Stream his music on Spotify at [https://open.spotify.com/artist/2eQekeG8im2b06Q76UrxFj]