Εμφύλιος στους The Who: Απολύθηκε για δεύτερη φορά σε ένα μήνα ο ντράμερ - Τι υποστηρίζει

Δημοσιεύθηκε 19.05.2025

Ο ντράμερ των The Who, Ζακ Στάρκι, απολύθηκε από το συγκρότημα για δεύτερη φορά, μόλις ένα μήνα αφότου εκδιώχθηκε για να επιστρέψει πολύ γρήγορα.

Σε μια ανάρτηση στο Instagram τη Δευτέρα, ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, Πιτ Τάουσεντ, ανακοίνωσε ότι ο Στάρκι δεν ήταν πλέον μέλος του συγκροτήματος, λίγους μήνες πριν από την αποχαιρετιστήρια περιοδεία τους στη Βόρεια Αμερική.

«Μετά από πολλά χρόνια εξαιρετικής δουλειάς στα ντραμς από τον Ζακ, ήρθε η ώρα για μια αλλαγή», έγραφε η ανάρτηση του Τάουσεντ.

«Μια συγκινητική περίοδος. Ο Ζακ έχει πολλά νέα projects στα σκαριά και του εύχομαι τα καλύτερα», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο Στάρκι επανήλθε ως ντράμερ των Who, λίγες μέρες μετά την αποχώρησή του. Διαβάστε περισσότερα. Ντράμερ των Who από το 1996, αργότερα ισχυρίστηκε ότι η αποχώρησή του δεν ήταν κοινή απόφαση.

«Απολύθηκα δύο εβδομάδες μετά την επανένταξή μου και μου ζητήθηκε να κάνω μια δήλωση λέγοντας ότι είχα παραιτηθεί για να ακολουθήσω τις άλλες μουσικές μου προσπάθειες», έγραψε ο Στάρκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μία ώρα μετά τη δήλωση του Τάουσεντ.

«Δεν είναι αλήθεια. Αγαπώ τους Who και δεν θα τα είχα παρατήσει ποτέ και δεν θα είχα απογοητεύσει τόσους καταπληκτικούς ανθρώπους που με στήριξαν σε όλη αυτή την τρέλα».

Είπε ότι ενώ είχε άλλα projects σε εξέλιξη, συχνά τα έκανε και «τίποτα από αυτά δεν έχει επηρεάσει ποτέ τους Who και δεν αποτέλεσε ποτέ πρόβλημα για αυτούς. Το ψέμα είναι ή θα ήταν ότι άφησα τους Who - δεν το έκανα. Αγαπώ τους Who και όλους όσους βρίσκονται σε αυτούς». Τον Απρίλιο, ο Starkey απολύθηκε από το συγκρότημα λόγω διαφωνίας σχετικά με την εμφάνισή του στη συναυλία τους στο Royal Albert Hall νωρίτερα φέτος.

Πηγή: cnn.gr