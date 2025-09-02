Πεθαίνει η κλαμπ σκηνή του Βερολίνου;

Δημοσιεύθηκε 02.09.2025 14:13

Δύο εμβληματικά τέκνο κλαμπ του Βερολίνου ανακοίνωσαν ότι θα κλείσουν. Μήπως η πόλη αρχίζει να χάνει τη νυχτερινή της λάμψη;

H θρυλική σκηνή των κλαμπ του Βερολίνου αντιμετωπίζει δυσκολίες. Παρόλο που κάποια κλαμπ είδαν αύξηση στους πελάτες τους μετά τα μεγάλα lockdowns της πανδημίας, ο υψηλός πληθωρισμός, τα ενοίκια που αυξάνονται συνεχώς και η πτώση του τουρισμού είχαν ως αποτέλεσμα μικρότερες ουρές στα κλαμπ της πόλης.

Τα διάσημα χορευτικά κλαμπ απέφεραν 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2018 και το 2024 η Γερμανία αναγνώρισε τα τέκνο κλαμπ του Βερολίνου ως «άυλη πολιτιστική κληρονομιά» της UNESCO. Ωστόσο, καθώς διάφοροι εμβληματικοί χώροι κλείνουν, είναι όλο και πιο εμφανές ότι κάτι συμβαίνει. Κάποιοι ονόμασαν αυτό το φαινόμενο «clubsterben» ή «θάνατο των κλαμπ».

Το Watergate, ένα πρωτοπόρο κλαμπ ηλεκτρονικής μουσικής δίπλα στον ποταμό Spree, που άνοιξε το 2002, αποχαιρέτησε το Βερολίνο την Πρωτοχρονιά του 2025. Η ανακοίνωση προκάλεσε σοκ στον κλάδο, μετά την είδηση ότι και το Wilde Renate θα κλείσει μέσα στο 2025 εξαιτίας της άρνησης των ιδιοκτητών να ανανεώσουν τη μίσθωση του χώρου. Το Watergate δεν μπορεί πλέον να πληρώσει κορυφαίους καλλιτέχνες και δυσκολεύεται να προσελκύσει το πλήθος που κάποτε χόρευε στο διάσημο «νερό» του κλαμπ.

Η αφίσα στην είσοδο του κλαμπ Wilde Renate αναφέρει «Αγαπητοί μελλοντικοί γείτονες, παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι αυτή η γωνιά είναι αφιερωμένη στον πολιτισμό, τη μουσική και τις τέχνες εδώ και πολλά χρόνια. Ο ήχος ανήκει σε αυτόν τον χώρο και πρέπει να ληφθεί υπόψη πριν από την αγορά ή την ενοικίαση χώρων εδώ. Ευχαριστούμε». Φωτ.: Morris Pudwell.

Οι ιδιοκτήτες λένε ότι το κλείσιμο οφείλεται εν μέρει στην «οικονομική πίεση» λόγω υψηλών ενοικίων, πολέμου, πληθωρισμού και αυξανόμενων εξόδων. Οι ιδρυτές του Watergate επισήμαναν επίσης την αλλαγή στη δυναμική της νυχτερινής ζωής και τη μείωση της σημασίας της κουλτούρας των κλαμπ γενικά. Τα μικρότερα ανεξάρτητα κλαμπ δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τα μεγάλα φεστιβάλ που προσελκύουν χιλιάδες νέους.

Η ευρύτερη οικονομική πίεση κάνει τα κλαμπ να μειώνονται όπως μειώθηκαν οι παραδοσιακές παμπ ή Kneipen, σύμφωνα με τον συνιδρυτή του Watergate, Ulrich Wombacher.

Οι ιδιοκτήτες του Wilde Renate ανέφεραν ότι ο «διαβόητος» ιδιοκτήτης του χώρου Gijora Padovicz, ο οποίος από τη δεκαετία του ’90 έχει αγοράσει πλήθος πολυκατοικιών στο κεντρικό Βερολίνο, αρνήθηκε να συνεργαστεί μαζί τους για την ανανέωση μίσθωσης. Το 43% των κλαμπ επηρεάζεται από τα αυξημένα εμπορικά ενοίκια, κάτι που επιδεινώνει την οικονομική τους κατάσταση. Η ρύθμιση των εμπορικών ενοικίων για πολιτιστικά σημαντικούς χώρους είναι απαραίτητη. Επιπλέον, εξαιτίας της πανδημίας, η νεολαία δεν ανέπτυξε ιδιαίτερη σχέση με την κουλτούρα των κλαμπ.

Όμως, παρά τις δυσκολίες, τα κλαμπ συνεχίζουν να παίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία και στον τουρισμό της πόλης. Νέα events, όπως το street party Rave the Planet, αναπτύσσονται παγκοσμίως, και η κουλτούρα των κλαμπ συνεχίζει να μεταμορφώνεται. Ο διευθύνων σύμβουλος της Berlin Club Commission, που υποστηρίζει τα κλαμπ της γερμανικής πρωτεύουσας, λέει πως η δυναμική κουλτούρα των κλαμπ που αναδύθηκε από τα ερείπια του πρώην Ανατολικού Βερολίνου ήταν πάντα ρευστή. «Το Βερολίνο ήταν πάντα πόλη των αλλαγών», τονίζει, «και η κουλτούρα των κλαμπ προσαρμόζεται σ’ αυτές τις αλλαγές. Αυτό που βλέπουμε είναι πιο πολύ μεταμόρφωση παρά παρακμή».

Η Berlin Club Commission διοργανώνει το φεστιβάλ «Beyond Tomorrow: Remaining Hopeful in Chaos» με εκδηλώσεις σε ολόκληρη την πόλη για να δείξει ότι τα κλαμπ είναι χώροι δύναμης και ελπίδας σε δύσκολους καιρούς.

Με στοιχεία από DWnews