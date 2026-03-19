Παράθυρο logo
Ατζέντα
Μουσική
Οι πρώτες δύο συναυλίες του Αλκίνοου Ιωαννίδη για το καλοκαίρι 2026
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 19.03.2026 16:16
Οι πρώτες δύο συναυλίες του Αλκίνοου Ιωαννίδη για το καλοκαίρι 2026

Αλκίνοος Ιωαννίδης. Φωτ.: Σκεύη Λαού.

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης ξεκινά τη φετινή του καλοκαιρινή περιοδεία από την Κύπρο με δύο συναυλίες.

Μαζί του επί σκηνής, τέσσερις Κύπριοι μουσικοί, καινούριοι συνοδοιπόροι που δίνουν στα τραγούδια μια διαφορετική προσέγγιση μέσα από τους ήχους εγχόρδων και κρουστών.

Με διαφορετικές ενορχηστρώσεις, το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από στιγμές μεγάλης έντασης και συγκίνησης αλλά και τη χαρά αυτής της συνάντησης, την επικοινωνία των μουσικών μεταξύ τους αλλά και με το κοινό, την ελευθερία του αυτοσχεδιασμού και τη συνύπαρξη διαφορετικών μουσικών κόσμων. 

Ταυτότητα 

Μάριος Τακούσιης: πλήκτρα

Λευτέρης Μουμτζής: μπάσο

Γιάννης Κουτής: ούτι, κιθάρα, κρουστά

Νικόλας Τσαγγάρης: Τύμπανα

Αλκίνοος Ιωαννίδης: Φωνή, κιθάρα

Ηχοληψία: Βαγγέλης Λάππας - Βασίλης Δρούγκας

Σχεδιασμός Φωτισμών: Χρίστος Χαραλάμπους

Διοργάνωση | Παραγωγή: Roll Out Vision Services

 

Πληροφορίες 

Συναυλίες του Αλκίνοου Ιωαννίδη

Ώρα έναρξης: 21.00. Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00.

Λευκωσία

Ημερομηνία: 12 Ιουνίου 2026

Χώρος: Δημοτικό Αμφιθέατρο Λακατάμιας

Λεμεσός

Ημερομηνία: 13 Ιουνίου 2026

Χώρος: Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, Λεμεσός

Προπώληση εισιτηρίων: www.soldoutticketbox.com  | Περίπτερο Οκτάγωνο, Λευκωσία | Musical Paradise, Λεμεσός.

Tags

ΚΥΠΡΟΣ
Συναυλίες
ΑΤΖΕΝΤΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα