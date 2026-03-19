Οι πρώτες δύο συναυλίες του Αλκίνοου Ιωαννίδη για το καλοκαίρι 2026

Δημοσιεύθηκε 19.03.2026 16:16

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης ξεκινά τη φετινή του καλοκαιρινή περιοδεία από την Κύπρο με δύο συναυλίες.

Μαζί του επί σκηνής, τέσσερις Κύπριοι μουσικοί, καινούριοι συνοδοιπόροι που δίνουν στα τραγούδια μια διαφορετική προσέγγιση μέσα από τους ήχους εγχόρδων και κρουστών.

Με διαφορετικές ενορχηστρώσεις, το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από στιγμές μεγάλης έντασης και συγκίνησης αλλά και τη χαρά αυτής της συνάντησης, την επικοινωνία των μουσικών μεταξύ τους αλλά και με το κοινό, την ελευθερία του αυτοσχεδιασμού και τη συνύπαρξη διαφορετικών μουσικών κόσμων.

Ταυτότητα

Μάριος Τακούσιης: πλήκτρα

Λευτέρης Μουμτζής: μπάσο

Γιάννης Κουτής: ούτι, κιθάρα, κρουστά

Νικόλας Τσαγγάρης: Τύμπανα

Αλκίνοος Ιωαννίδης: Φωνή, κιθάρα

Ηχοληψία: Βαγγέλης Λάππας - Βασίλης Δρούγκας

Σχεδιασμός Φωτισμών: Χρίστος Χαραλάμπους

Διοργάνωση | Παραγωγή: Roll Out Vision Services

Πληροφορίες

Συναυλίες του Αλκίνοου Ιωαννίδη

Ώρα έναρξης: 21.00. Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00.

Λευκωσία

Ημερομηνία: 12 Ιουνίου 2026

Χώρος: Δημοτικό Αμφιθέατρο Λακατάμιας

Λεμεσός

Ημερομηνία: 13 Ιουνίου 2026

Χώρος: Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, Λεμεσός

Προπώληση εισιτηρίων: www.soldoutticketbox.com | Περίπτερο Οκτάγωνο, Λευκωσία | Musical Paradise, Λεμεσός.