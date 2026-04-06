Κασσιανίδου: Το Sistema επιτελεί ένα αξιοσημείωτο έργο με ξεχωριστή κοινωνική και παιδαγωγική αξία - H αναφορά στο βραβείο Pompidou

Δημοσιεύθηκε 06.04.2026 11:56

Στο Σατιρικό Θέατρο πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής η συναυλία «Crossing Paths» του Sistema Cyprus, στην οποία απηύθυνε χαιρετισμό η Υφυπουργός Πολιτισμού Δρ. Βασιλική Κασσιανίδου, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Η Υφυπουργός εξέφρασε τη χαρά της για την παρουσία της στη συναυλία, σημειώνοντας ότι ο τίτλος της βραδιάς «Διαδρομές που συναντιούνται» αποτελεί από μόνος του ένα μήνυμα. Όπως ανέφερε, παιδιά με διαφορετικές εμπειρίες και όνειρα ενώνονται μέσα από την αγάπη για τη μουσική, η οποία έχει τη δύναμη όχι μόνο να συγκινεί, αλλά και να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά.

Αναφερόμενη στο έργο του Sistema Cyprus, τόνισε ότι επιτελεί ένα αξιοσημείωτο έργο με ξεχωριστή κοινωνική και παιδαγωγική αξία, προσφέροντας μουσική εκπαίδευση σε παιδιά και νέους στην Κύπρο, περιλαμβανομένων παιδιών με λιγότερες ευκαιρίες, μεταναστών και προσφύγων. Υπενθύμισε μάλιστα ότι είχε επισκεφθεί τον χώρο τους σε ώρα πρόβας, όπου διαπίστωσε από κοντά το ενδιαφέρον με το οποίο μεταδίδεται στα παιδιά η αγάπη για τη μουσική.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η προσφορά του Sistema Cyprus αναγνωρίστηκε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς βραβεύθηκε με το Pompidou Group Prevention Prize 2025 του Συμβουλίου της Ευρώπης, κάτι που, όπως είπε, κάνει όλους περήφανους.







Η Υφυπουργός ανέφερε επίσης ότι στο επίκεντρο της συναυλίας βρέθηκε η Junior ορχήστρα εγχόρδων και κρουστών, ενώ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά και η Beginner ορχήστρα εγχόρδων, χαρακτηρίζοντας το γεγονός αυτό ως ιδιαίτερα αισιόδοξο, αφού αποδεικνύει ότι με επιμονή κάθε παιδί μπορεί βήμα-βήμα να προοδεύσει, τόσο στη μουσική όσο και στη ζωή, αρκεί να έχει στήριξη και ευκαιρίες.

Τόνισε ακόμη ότι το Sistema Cyprus δίνει αυτές ακριβώς τις ευκαιρίες, εκφράζοντας τις ευχαριστίες της προς τον οργανισμό και ιδιαίτερα για την εστίασή του σε παιδιά που πιθανόν να έχουν λιγότερες ευκαιρίες.

Η κ. Κασσιανίδου υπογράμμισε ότι αποτελεί ακράδαντη πεποίθησή της πως ο πολιτισμός βρίσκει το αληθινό του νόημα όταν ανοίγει δρόμους προς τη δημιουργία, τη συμμετοχή, τη συμπερίληψη και την ελπίδα, επισημαίνοντας ότι η προώθηση της πολιτιστικής παιδείας αποτελεί βασικό στόχο του προγράμματος διακυβέρνησης, τον οποίο το Υφυπουργείο Πολιτισμού υλοποιεί με προσήλωση. Όπως ανέφερε, μέσα από ποικίλες δράσεις επιδιώκεται η ενθάρρυνση των παιδιών και των νέων να έρθουν σε επαφή με τον πολιτισμό, να αναπτύξουν δημιουργικότητα, ευαισθησία στις τέχνες και κριτική σκέψη, γι’ αυτό και το Υφυπουργείο στέκεται δίπλα στο Sistema Cyprus.

Κλείνοντας, συνεχάρη τους νέους μουσικούς, τους δασκάλους τους, τις οικογένειές τους και όλους όσοι εργάστηκαν για τη διοργάνωση της συναυλίας, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι τα παιδιά, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Santiago Ossa Alzate, πρόσφεραν στο κοινό μια μοναδική μουσική πανδαισία.