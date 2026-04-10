Ζολτάν Κότσις: Ίδρυμα για το ιστορικό αρχείο του σπουδαίου πιανίστα και μαέστρου στη Βουδαπέστη

Δημοσιεύθηκε 10.04.2026 09:33

Την κληρονομιά του πιανίστα και μαέστρου διαχειρίζεται το Ίδρυμα Music Forum, το οποίο ιδρύθηκε από τον Γκιόργκι Κουρτάγκ και την οικογένειά του με σκοπό την προώθηση της σύγχρονης ουγγρικής μουσικής.

Τη χρονιά της δέκατης επετείου από το θάνατό του, η κληρονομιά του Ζολτάν Κότσις, πιανίστα, μαέστρου και συνθέτη, βρήκε μόνιμη στέγη σε ομώνυμο ίδρυμα, που δημιουργήθηκε από το Ίδρυμα Music Forum.

Για περισσότερο από μια δεκαετία, ο καλλιτέχνης υπηρέτησε την ουγγρική μουσική ως μια από τις σημαντικότερες και πιο ευέλικτες προσωπικότητές της, η οποία είχε επίσης μεγάλη αναγνώριση στη διεθνή σκηνή.

Πιανίστας από την ηλικία των τριών ετών, ο Ζολτάν Κότσις, ο οποίος τιμήθηκε με το βραβείο Kossuth σε ηλικία 25 ετών, είναι γνωστός κυρίως για τις ευαίσθητες και λεπτομερείς μουσικές του ερμηνείες.

Αργότερα, ως μαέστρος και επικεφαλής μουσικός διευθυντής της Εθνικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας, έφερε την ορχήστρα στο προσκήνιο της παγκόσμιας μουσικής.

Πήρε πάνω του τη φροντίδα του έργου του Μπέλα Μπάρτοκ. Ερμήνευσε και ηχογράφησε όλα τα έργα του Μπάρτοκ για πιάνο και διηύθυνε όλα τα ορχηστρικά έργα του, σχεδόν χωρίς εξαίρεση. Ο Ζολτάν Κότσις είναι υπεύθυνος για τη νέα πλήρη έκδοση του συνόλου των έργων του Μπάρτοκ, η οποία δυστυχώς παραμένει ημιτελής λόγω του θανάτου του.

Έχει μεταγράψει πολλές από τις συνθέσεις του Μπάρτοκ για άλλα οργανικά σύνολα, καθώς και πολλές μεταγραφές έργων των Ravel, Debussy, Rachmaninoff, Liszt και Kodály. Ως αφοσιωμένος οπαδός της μουσικής του 20ού αιώνα, επανέφερε στο προσκήνιο της Ουγγαρίας τον Σένμπεργκ και τον Ρίχαρντ Στράους και υπήρξε ιδρυτικό μέλος του θρυλικού εργαστηρίου σύγχρονης μουσικής, του New Music Studio.

Το έργο του έχει αναγνωριστεί με το Βραβείο Λιστ, το Βραβείο Kossuth, το Βραβείο Bartók-Pásztory, το Βραβείο για την Ουγγρική Τέχνη, το Βραβείο Maecenas, την Ουγγρική Αλυσίδα Corvin και του έχουν απονεμηθεί οι τίτλοι του Αξιόλογου Καλλιτέχνη και του Εξαιρετικού Καλλιτέχνη.

Ο Ζολτάν Κότσις διορίστηκε πρεσβευτής του ουγγρικού πολιτισμού το 2007. Το 2002 τιμήθηκε με το παράσημο του Ιππότη του γαλλικού Τάγματος Αξίας για τις Τέχνες και το 2004 έλαβε το Βραβείο Επιτεύγματος Ζωής στο Midem στις Κάννες.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 μέχρι το θάνατό του, ο Ζολτάν Κότσις κατέγραψε σχολαστικά την καριέρα του. Αποτελεί επίσης την πηγή πολλών cord ντοκουμέντων για τη μουσική ζωή στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Η κληρονομιά μιας καριέρας που καλύπτει περισσότερα από 40 χρόνια περιλαμβάνει χιλιάδες ώρες ηχογραφήσεων και βίντεο σε διάφορα μέσα, μια συλλογή παρτιτούρων που καλύπτει σχεδόν ολόκληρη τη μουσική λογοτεχνία, συμπεριλαμβανομένων πρώτων και πλήρων εκδόσεων, χειρόγραφα, μια μοναδική συλλογή δίσκων βινυλίου 78 στροφών, 5.000 βιβλία για τη μουσική, καθώς και επιστολές, ημερολόγια και επίσημα έγγραφα.

Με τη ρητή συμφωνία των κληρονόμων του Ζολτάν Κότσις, η περιουσία τέθηκε υπό τη φροντίδα του Ιδρύματος Music Forum, το οποίο ιδρύθηκε το 2010 από τον Γκιόργκι Κούρταγκ και την οικογένειά του με σκοπό την προώθηση της τεκμηρίωσης της σύγχρονης ουγγρικής μουσικής, την καλλιέργεια των παραδόσεών της, την ανάπτυξή της και τη διάδοση της διεθνούς φήμης της.

Μέχρι τώρα, το ίδρυμα στεγαζόταν στο BMC, αλλά από αυτό το καλοκαίρι θα μπορεί να συνεχίσει το έργο του στις δικές του εγκαταστάσεις στην οδό Ligeti György 5. Η επεξεργασία της κληρονομιάς έχει ήδη ξεκινήσει υπό την καθοδήγηση του ιστορικού μουσικής, Γιάνος Ματσάι και με τη συμμετοχή νέων μουσικολόγων.