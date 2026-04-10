Πέθανε ο Αφρίκα Μπαμπάατα: Από τις πιο καθοριστικές και αμφιλεγόμενες μορφές της πρώιμης hip-hop

Δημοσιεύθηκε 10.04.2026 12:12

Ο DJ και παραγωγός από το Μπρονξ, που ταυτίστηκε με το Planet Rock, πέθανε στα 68 του από καρκίνο. Η υστεροφημία του, ωστόσο, είχε ήδη σκιαστεί από καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

Ο Αφρίκα Μπαμπάατα, μία από τις πιο καθοριστικές μορφές της πρώιμης hip-hop, πέθανε την Πέμπτη 9 Απριλίου στην Πενσιλβάνια, σε ηλικία 68 ετών, από καρκίνο του προστάτη, σύμφωνα με τον δικηγόρο του και το Associated Press.

Γεννημένος ως Λανς Τέιλορ στο Μπρονξ, ο Μπαμπάατα υπήρξε κομβική μορφή στη διαμόρφωση της hip-hop από τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Ως ιδρυτικό πρόσωπο της Universal Zulu Nation και δημιουργός του Planet Rock το 1982, βοήθησε να περάσει αυτή η κουλτούρα από τις γειτονιές της Νέας Υόρκης στη διεθνή ποπ σκηνή, ενώ το συγκεκριμένο κομμάτι θεωρείται μέχρι σήμερα ορόσημο για την electro και τη rap.

Στην πορεία της καριέρας του συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως ο Τζον Λίντον, ο Τζορτζ Κλίντον και ο Τζέιμς Μπράουν, ενώ συμμετείχε και στο Sun City το 1985, το μουσικό πρότζεκτ κατά του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, το όνομά του είχε συνδεθεί κυρίως με σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Από το 2016 και μετά, πολλοί άνδρες τον κατηγόρησαν ότι τους κακοποίησε όταν ήταν έφηβοι, ενώ το 2025 έχασε αστική υπόθεση ερήμην, αφού δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο σε αγωγή που τον κατηγορούσε για πολυετή κακοποίηση και trafficking ανηλίκου στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Ο ίδιος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες.

Η αντίδραση μέσα στην ίδια την hip-hop κοινότητα ήταν εδώ και χρόνια διχασμένη. Ορισμένοι επέμεναν στη θεμελιώδη συμβολή του στην ιστορία του είδους, ενώ άλλοι θεωρούσαν ότι οι αποκαλύψεις είχαν αλλάξει οριστικά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαβάζεται η κληρονομιά του. Γι’ αυτό και ο θάνατός του δεν γίνεται αντιληπτός απλώς ως η απώλεια ενός πρωτοπόρου της hip-hop, αλλά ως το τέλος μιας μορφής που άφησε πίσω της τεράστια επιρροή και βαθύ διχασμό.

