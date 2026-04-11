Η NASA μοιράστηκε την playlist του Artemis II για το ταξίδι στη Σελήνη

Δημοσιεύθηκε 11.04.2026 15:15

Από το Pink Pony Club της Τσάπελ Ρόαν μέχρι το Under Pressure των Queen και David Bowie, η NASA μοιράστηκε τα τραγούδια που έχουν επιλέξει οι αστροναύτες του Artemis II για τα πρωινά τους ξυπνήματα στο διάστημα.

Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα την playlist με τα τραγούδια που ακούει το πλήρωμα του Artemis II στα πρωινά ξυπνήματα της αποστολής, προσφέροντας μια πιο ανάλαφρη ματιά σε ένα από τα σημαντικότερα ταξίδια προς τη Σελήνη των τελευταίων δεκαετιών.

Η λίστα, που αναρτήθηκε από τον επίσημο λογαριασμό της NASA, περιλαμβάνει μέχρι στιγμής οκτώ τραγούδια που έχουν επιλέξει ο διοικητής Ριντ Γουάιζμαν, ο πιλότος Βίκτορ Γκλόβερ και οι ειδικοί αποστολής Κριστίνα Κοχ και Τζέρεμι Χάνσεν. Ανάμεσά τους βρίσκονται το Pink Pony Club της Τσάπελ Ρόαν, το Sleepyhead των Young & Sick, το Tokyo Drifting των Glass Animals και Denzel Curry και το Under Pressure των Queen με τον David Bowie.

Η πρακτική των wake-up songs αποτελεί παλιά συνήθεια των αμερικανικών διαστημικών αποστολών και συνδέεται με την εποχή του Apollo, όταν το mission control έπαιζε μουσική για να ξυπνήσει το πλήρωμα. Η NASA επαναφέρει τώρα αυτή την παράδοση μέσα από το Artemis II, την πρώτη επανδρωμένη αποστολή πέρα από τη χαμηλή γήινη τροχιά μετά το Apollo 17, το 1972.

Το Artemis II εκτοξεύθηκε την 1η Απριλίου και πραγματοποίησε πτήση γύρω από τη μακρινή πλευρά της Σελήνης, με την αποστολή να διαρκεί συνολικά 10 ημέρες. Κατά τη διάρκειά της, η NASA έδωσε επίσης στη δημοσιότητα νέες εικόνες από την πορεία του σκάφους γύρω από τη Σελήνη.

Πέρα από την ποπ λεπτομέρεια της playlist, η αποστολή έχει και σαφή ιστορική βαρύτητα: ο Βίκτορ Γκλόβερ είναι ο πρώτος μαύρος αστροναύτης σε αποστολή προς τη Σελήνη, η Κριστίνα Κοχ η πρώτη γυναίκα και ο Τζέρεμι Χάνσεν ο πρώτος μη Αμερικανός σε αντίστοιχη αποστολή. Συνολικά, το πλήρωμα ταξίδεψε επίσης πιο μακριά από τη Γη απ’ όσο οποιοσδήποτε άνθρωπος στο παρελθόν.

Η playlist, πάντως, δίνει στο Artemis II και ένα πιο ανθρώπινο αποτύπωμα: κάπου ανάμεσα στα πιο κρίσιμα τεστ της αποστολής, το πλήρωμα ξυπνά με pop, rock και hip-hop τραγούδια που μεταφέρουν ως τη Σελήνη μια πολύ γήινη αίσθηση καθημερινότητας