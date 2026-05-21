Στην Αθηένου η τελική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Green Visionary Artistry»

Δημοσιεύθηκε 21.05.2026 12:20

Στην Αθηένου θα χτυπά η καρδιά του ευρωπαϊκού προγράμματος «Green Visionary Artistry» τον Νοέμβριο του 2026, καθώς ο Δήμος θα φιλοξενήσει την τελική συνάντηση του δικτύου. Στο πλαίσιο του προγράμματος, που εστιάζει στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της τέχνης, πραγματοποιήθηκε ήδη με επιτυχία η 6η διακρατική συνάντηση στη Θεσσαλονίκη (11-14 Μαΐου 2026), με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηένου και φορέων από άλλες επτά ευρωπαϊκές χώρες.

Συγκεκριμένα, στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι δημόσιων και εκπαιδευτικών φορέων από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Σλοβενία και Κύπρο. Τον Δήμο Αθηένου εκπροσώπησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Αθηένου κ. Στυλιανός Κοραής και κ. Γιάννης Παπουής.

Green Visionary Artistry

Το πρόγραμμα Green Visionary Artistry αποτελεί δίκτυο οκτώ ευρωπαϊκών πόλεων με κοινό στόχο την ανάπτυξη και προώθηση βιώσιμων λύσεων για περιβαλλοντικά και κλιματικά ζητήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των νέων. Το έργο στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της κατανόησης θεμάτων που αφορούν τον αστικό σχεδιασμό, την οικολογία, την αειφορία, την ιστορία, την τέχνη και την πολιτιστική ποικιλομορφία, καθώς και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των πολιτών σε ζητήματα περιβάλλοντος και ενέργειας.

Ο πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι η αξιοποίηση της δύναμης της τέχνης ως μέσο ενίσχυσης του διαλόγου, προώθησης της κοινωνικής αλλαγής και δημιουργίας ενός πιο πράσινου και βιώσιμου μέλλοντος για όλους.

Τι συνέβη στη Θεσσαλονίκη

Κατά την πρώτη ημέρα του προγράμματος, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε μικρές ομάδες και συμμετείχαν σε βιωματικές δραστηριότητες εμπνευσμένες από τη φύση. Μέσα από ήχους, όπως το κελάηδισμα των πουλιών, ο αέρας στο δάσος και το νερό στα ρυάκια, δόθηκε η ευκαιρία να αναδειχθεί η ηρεμία και η ευεργετική επίδραση της φύσης στον άνθρωπο. Στη συνέχεια, οι ομάδες δημιούργησαν χορευτικές φιγούρες και κινησιολογικές συνθέσεις εμπνευσμένες από σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση των ωκεανών και η καταστροφή των δασών.

Η δεύτερη ημέρα περιλάμβανε δραστηριότητες που συνέδεαν τη χορευτική έκφραση με τα στοιχεία της φύσης. Οι συμμετέχοντες δημιούργησαν σύντομα καλλιτεχνικά δρώμενα, αναπαριστώντας τον τρόπο λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις γύρω από τη συμβολή της φύσης στην ψυχική ευεξία του ανθρώπου και τη σύνδεσή της με την καθημερινή ζωή. Επιπρόσθετα, αξιοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά όπως πλαστικό, χαρτί και νάιλον, οι συμμετέχοντες κατασκεύασαν δημιουργικά είδη ενδυμασίας, όπως μπλούζες, καπέλα και φορέματα.

Μέσα από τις πιο πάνω δράσεις, δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εκφράσουν τις ανησυχίες τους για την περιβαλλοντική καταστροφή, στέλνοντας παράλληλα ισχυρά μηνύματα ευαισθητοποίησης σχετικά με τα οφέλη της φύσης και την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις σε όλες τις πόλεις του δικτύου, ενώ η τελική συνάντηση θα φιλοξενηθεί στην Αθηένου τον Νοέμβριο του 2026.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στις €148.000 και καλύπτεται εξολοκλήρου από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.