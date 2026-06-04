Βιβλιοθήκες χωρίς σύνορα: Μια ευρωπαϊκή συνάντηση στο Άμστερνταμ

Δημοσιεύθηκε 04.06.2026 17:10

Από τις 3 έως τις 5 Ιουνίου 2026, βιβλιοθήκες και κοινότητες από ολόκληρη την Ευρώπη συναντώνται στο Άμστερνταμ για την τελική σύνοδο του προγράμματος The Europe Challenge 2025/26. Το πρόγραμμα φέρνει κοντά 60 βιβλιοθήκες από περισσότερες από 20 χώρες, οι οποίες επιλέχθηκαν ανάμεσα σε περισσότερες από 300 αιτήσεις, με στόχο την ανάπτυξη τοπικών απαντήσεων σε κοινές ευρωπαϊκές προκλήσεις.

Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών, οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν τα έργα τους, ανταλλάσσουν ιδέες και μοιράζονται γνώσεις και εμπειρίες. Η σύνοδος δημιουργεί έναν χώρο συνεργασίας πέρα από εθνικά σύνορα, μέσα από δράσεις που επικεντρώνονται στη δημοκρατική συμμετοχή, την ενεργό εμπλοκή των κοινοτήτων και την αφήγηση ιστοριών. Κεντρικό στοιχείο του προγράμματος αποτελεί η «Αγορά Ιδεών» (Marketplace), όπου οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν πρακτικές προσεγγίσεις που συνδέουν την τοπική δράση με ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Η διοργάνωση του The Europe Challenge 2025/26 υποστηρίζεται από δημόσια χρηματοδότηση μέσω του Arts Council England, του Fondazione Cariplo και του Scottish Library and Information Council, ενώ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το πρόγραμμα αναδεικνύει τις βιβλιοθήκες ως χώρους όπου η δημοκρατία εφαρμόζεται και καλλιεργείται στην καθημερινή ζωή. Η τελική σύνοδος καθιστά ορατό αυτό το έργο, δείχνοντας πώς ο πολιτισμός και η συμμετοχή των πολιτών μπορούν να φέρουν τους ανθρώπους πιο κοντά και να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός κοινού ευρωπαϊκού μέλλοντος.