Οι πολίτες συζητούν για το νέο Πάρκο Πεδιαίου

Δημοσιεύθηκε 08.06.2026 14:10

Η Διαδημοτική Αναπτυξιακών Έργων Λευκωσίας (ΔΑΕΛ) προσκαλεί το κοινό και τις ενδιαφερόμενες τοπικές αρχές να συμμετάσχουν στη Δημόσια Διαβούλευση και ανοικτή παρουσίαση του έργου «Ανάπλαση του Αστικού Γραμμικού Πάρκου Πεδιαίου» και της Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ).

Η παρουσίαση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαδικασίας ενημέρωσης και διαβούλευσης για τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου, δίνοντας την ευκαιρία στους πολίτες να ενημερωθούν για τα βασικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης ανάπλασης, καθώς και για τα προκαταρκτικά ευρήματα της Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα δοθεί η δυνατότητα στους παρευρισκόμενους να υποβάλουν απόψεις, σχόλια και εισηγήσεις, συμβάλλοντας ενεργά στη διαδικασία διαβούλευσης για ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για την ποιότητα ζωής και το αστικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής της Λευκωσίας.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης ενημέρωσης των πολιτών, από την ερχόμενη εβδομάδα τα σχέδια και οι σχετικές μελέτες του έργου θα είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στα τρία Δημαρχεία που συμμετέχουν στο έργο, ώστε να είναι προσβάσιμα για ενημέρωση του κοινού.

Παράλληλα, από τις 3 έως και τις 10 Ιουνίου 2026 θα λειτουργεί ενημερωτική έκθεση με τα σχέδια του έργου στην Πλατεία Ελευθερίας, παρέχοντας στο κοινό τη δυνατότητα να γνωρίσει αναλυτικότερα τις προτεινόμενες παρεμβάσεις και τους στόχους του έργου.

Η ΔΑΕΛ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες, φορείς και οργανωμένα σύνολα να συμμετάσχουν στη διαδικασία διαβούλευσης και να συμβάλουν με τις απόψεις και τις εισηγήσεις τους στη διαμόρφωση ενός έργου που αφορά το φυσικό και αστικό περιβάλλον της πρωτεύουσας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την:

Πότε: Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026

Πού: Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας

Ώρα: 18:30

Έναρξη: 19:00

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