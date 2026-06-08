Το φεστιβάλ Ikaria State of Mind προτείνεται για το 2026 Global Arts Prize for Innovation

Δημοσιεύθηκε 08.06.2026 13:20

Το Global Arts Prize αναγνωρίζει καλλιτέχνες, οργανισμούς και πολιτιστικές πρωτοβουλίες που επαναπροσδιορίζουν τον ρόλο της τέχνης στη σύγχρονη κοινωνία, με έμφαση στην καινοτομία, τη συμμετοχικότητα, την κοινότητα και τον κοινωνικό αντίκτυπο.

Η υποψηφιότητα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς το Global Leaders Institute δραστηριοποιείται στο πλαίσιο ενός ισχυρού διεθνούς δικτύου πολιτιστικής ηγεσίας και ακαδημαϊκής αριστείας. Το πρόγραμμα Arts MBA του συνδιαμορφώνεται με τη συμβολή κορυφαίων πανεπιστημίων και συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, μεταξύ των οποίων τα Harvard, Georgetown, Stanford, Duke, McGill, Oxford και London School of Economics.

Το Ikaria State of Mind είναι μια ανεξάρτητη πολιτιστική πρωτοβουλία και πολυθεματικό φεστιβάλ που πραγματοποιείται στην Ικαρία, συνδυάζοντας μουσική, σύγχρονη τέχνη, κινηματογράφο, λογοτεχνία, εργαστήρια, δράσεις στον δημόσιο χώρο και συμμετοχικές εμπειρίες που αντλούν έμπνευση από τον ιδιαίτερο τρόπο ζωής του νησιού. Οι διοργανωτές το περιγράφουν όχι ως ένα συμβατικό φεστιβάλ με αυστηρό πρόγραμμα, αλλά ως μια πολιτιστική εμπειρία που ακολουθεί τον ρυθμό της Ικαρίας, δημιουργώντας συναντήσεις μεταξύ καλλιτεχνών, κατοίκων και επισκεπτών σε διαφορετικά σημεία του νησιού, από παραλίες και λιμάνια μέχρι σχολεία, μοναστήρια και δημόσιους χώρους.

Ένα πολιτιστικό εγχείρημα κοινωνικού και κοινοτικού χαρακτήρα, που χρησιμοποιεί την Ικαρία ως τόπο έμπνευσης και ως παράδειγμα ενός διαφορετικού μοντέλου πολιτιστικής εμπειρίας, όπου η τέχνη συνδέεται με την καθημερινή ζωή, τη συλλογικότητα και την τοπική ταυτότητα.

O Κωνσταντίνος Κυπριανού, ένας εκ των διοργανωτών είπε:

« Για εμάς, το Ikaria State of Mind δεν αποτελεί απλώς ένα φεστιβάλ. Είναι μια πολιτιστική πρόταση για το πώς η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ως κοινό αγαθό, πώς η κοινότητα μπορεί να επανέλθει στο επίκεντρο της πολιτιστικής εμπειρίας και πώς ένας τόπος μπορεί να συνομιλήσει με τον κόσμο διατηρώντας την αυθεντικότητα και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του.Η υποψηφιότητα αυτή ανήκει σε όλους όσοι συμμετείχαν, στήριξαν, συνέβαλαν, μοιράστηκαν και πίστεψαν σε αυτό το εγχείρημα.Από την Ικαρία προς τον κόσμο.»