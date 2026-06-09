Η Λευκωσία φιλοξενεί το URBACT City Festival 2026 στην Πλατεία Ελευθερίας

Δημοσιεύθηκε 09.06.2026 15:04

Η Λευκωσία ετοιμάζεται να υποδεχθεί το URBACT City Festival 2026, μια από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διοργανώσεις για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2026. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, η Πλατεία Ελευθερίας θα ανοίξει τις πύλες της στο κοινό στις 29 Σεπτεμβρίου, φιλοξενώντας μια σειρά από δράσεις, παρουσιάσεις και συζητήσεις γύρω από το μέλλον των ευρωπαϊκών πόλεων.

Η διοργάνωση, που συνδιοργανώνεται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα URBACT και τον Δήμο Λευκωσίας, αναμένεται να συγκεντρώσει εκατοντάδες εκπροσώπους τοπικών αρχών, ειδικούς στον αστικό σχεδιασμό, ερευνητές, οργανώσεις και πολίτες από ολόκληρη την Ευρώπη. Το φεστιβάλ φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν χώρο ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις.

Το πρωί της 29ης Σεπτεμβρίου, από τις 9:30 έως τις 12:30, η Πλατεία Ελευθερίας θα μετατραπεί σε μια μεγάλη υπαίθρια έκθεση ευρωπαϊκών πόλεων. Περισσότεροι από 300 εκπρόσωποι δήμων θα παρουσιάσουν πρωτοβουλίες και δράσεις που αφορούν την κλιματική προσαρμογή, τη συμμετοχική διακυβέρνηση, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, την κοινωνική συνοχή και τον σύγχρονο αστικό σχεδιασμό. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ανθρώπους που διαμορφώνουν πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να ανταλλάξουν απόψεις και να ανακαλύψουν καινοτόμες πρακτικές που εφαρμόζονται σε διαφορετικές πόλεις.

Το απόγευμα, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με θεματικές συνεδρίες αφιερωμένες σε ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της σύγχρονης αστικής ατζέντας. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στις λύσεις που βασίζονται στη φύση, στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, στον αστικό σχεδιασμό και στην πράσινη μετάβαση των αστικών οικονομιών, παρουσιάζοντας παραδείγματα και εμπειρίες από ολόκληρη την Ευρώπη.

Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις της 29ης Σεπτεμβρίου προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία γνωριμίας με πρακτικές που εφαρμόζονται σε εκατοντάδες ευρωπαϊκές πόλεις, αλλά και τη δυνατότητα δημιουργίας νέων συνεργασιών και δικτύων μεταξύ επαγγελματιών, φορέων και πολιτών που ενδιαφέρονται για το μέλλον του αστικού χώρου.

Το URBACT αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας πόλεις στην ανάπτυξη βιώσιμων και συμμετοχικών λύσεων για τις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Η φιλοξενία του φεστιβάλ στη Λευκωσία αναδεικνύει τον αυξανόμενο ρόλο της κυπριακής πρωτεύουσας ως σημείου συνάντησης ευρωπαϊκών δικτύων, ιδεών και πρωτοβουλιών που αφορούν τον αστικό πολιτισμό και την ποιότητα ζωής στις πόλεις.

URBACT City Festival 2026

29 Σεπτεμβρίου 2026 | 09:30-17:00

Πλατεία Ελευθερίας, Λευκωσία