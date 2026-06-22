Δωρεάν εργαστήριο παραδοσιακής μουσικής και πηλού για παιδιά στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Γεροσκήπου

Δημοσιεύθηκε 22.06.2026 06:56

Στόχος του εργαστηρίου ήταν η προώθηση της δημιουργικής έκφρασης και η γνωριμία των παιδιών με την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου, μέσα από μια εκπαιδευτική και ψυχαγωγική εμπειρία.

Γράφει η Κική Περικλέους

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσικής, που γιορτάζεται στις 21 Ιουνίου, το Τμήμα Αρχαιοτήτων σε συνεργασία με τον Δήμο Ιεροκηπίας διοργάνωσαν χτες δωρεάν εργαστήριο για παιδιά και οικογένειες στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης στη Γεροσκήπου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωσηπραγματοποιήθηκε την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 και φιλοδοξούσε να φέρει τα παιδιά σε επαφή με την παραδοσιακή μουσική και την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου, μέσα από βιωματικές και δημιουργικές δραστηριότητες. Υπό την καθοδήγηση της μουσικοπαιδαγωγού και ερμηνεύτριας Άννας Αριστείδου και του μουσικού σχήματος ANTAMA, οι μικροί συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά παραδοσιακά μουσικά όργανα του τόπου, όπως το βιολί, το λαούτο, την ταμπουτσιά και το πιθκιάβλι. Μέσα από διαδραστικά μουσικά παιχνίδια ανακάλυψαν τα υλικά κατασκευής τους, αλλά και την κατηγορία στην οποία ανήκει το κάθε όργανο.

Παράλληλα, μικροί και μεγάλοι τραγούδησαν παραδοσιακά παιχνιδοτράγουδα, όπως τα «Πύρι πύρι το παπύρι», «Καμήλα καμηλάρι» και «Τσίμπι τσίμπι τον αητό», σε μια μουσική περιήγηση εμπνευσμένη από την κυπριακή παράδοση.

Στη συνέχεια, τα παιδιά εξέφρασαν δημιουργικά τις εμπειρίες και τις εντυπώσεις τους μέσα από εργαστήριο πηλού, με την καθοδήγηση της εικαστικού και κεραμίστριας Μαρίας Μιχαήλ, δημιουργώντας μικρά αγγεία, ειδώλια και φιγούρες.

Στόχος του εργαστηρίου ήταν η προώθηση της δημιουργικής έκφρασης και η γνωριμία των παιδιών με την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου, μέσα από μια εκπαιδευτική και ψυχαγωγική εμπειρία.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε μουσική περιήγηση στο μουσείο από τις 11:00 έως τις 12:00, εργαστήριο πηλού από τις 12:00 έως τις 13:00 και κέρασμα στον κήπο του μουσείου στις 13:00. Το εργαστήριο απευθύνονταν σε οικογένειες με παιδιά ηλικίας άνω των τριών ετών.