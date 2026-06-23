Βιβλιοθήκες «βάρκες» σε παραλίες του Πρωταρά και της Ορόκλινης

Δημοσιεύθηκε 23.06.2026 06:54

Γράφει ο ανταποκριτής του «Π», Βάσος Βάσου

Στο πλαίσιο των δράσεών του για αναβάθμιση των εμπειριών των λουομένων στις παραλίες του Πρωταρά, ο Δήμος Παραλιμνίου–Δερύνειας προχώρησε στην εγκατάσταση ανοικτών δανειστικών βιβλιοθηκών, σε σχήμα βάρκας, σε πολυσύχναστες ακτές. Πρόκειται για πρωτοβουλία που στόχο έχει την ενίσχυση του ξεχωριστού χαρακτήρα που θέλει να προσδώσει στην περιοχή του Πρωταρά η δημοτική αρχή, ως προορισμός φιλοξενίας, πολιτισμού και ποιοτικής εμπειρίας για κάθε επισκέπτη. Η αρχή έγινε στις παραλίες «Βρύση» και Fig Tree Bay, ενώ τις τελευταίες μέρες τοποθετήθηκαν ανοιχτές δανειστικές βιβλιοθήκες και στις παραλίες Αγίας Τριάδας και Κάππαρη. Οι βιβλιοθήκες αυτές προσφέρουν σε κατοίκους και επισκέπτες τη δυνατότητα να δανείζονται ή να ανταλλάσσουν βιβλία κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην παραλία, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τον ελεύθερό τους χρόνο. Όπως ανακοίνωσε ο δήμος, οι βιβλιοθήκες λειτουργούν με απλό τρόπο, δηλαδή οι χρήστες μπορούν να επιλέγουν ένα βιβλίο για ανάγνωση και, εφόσον επιθυμούν, να το επιστρέφουν ή να το αντικαθιστούν με άλλο βιβλίο, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση και τον εμπλουτισμό της συλλογής. Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας καλεί το κοινό να αγκαλιάσει τη συγκεκριμένη δράση και να συμβάλει ενεργά στην επιτυχία της, ενισχύοντας την κουλτούρα της ανάγνωσης και της ανταλλαγής γνώσεων. «Οι ανοικτές δανειστικές βιβλιοθήκες έχουν ήδη τύχει θερμής υποδοχής από το κοινό και αποτελούν μία ακόμα πρωτοβουλία που συνδυάζει τον πολιτισμό με το μοναδικό παραλιακό περιβάλλον της περιοχής μας. Ξένοι επισκέπτες φωτογραφίζουν και κοινοποιούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις ξεχωριστές αυτές βιβλιοθήκες, αναδεικνύοντας με έναν αυθεντικό και ζωντανό τρόπο τη φιλοσοφία της Protaras Riviera», τονίζεται σε ανακοίνωση του δήμου. Να σημειωθεί ότι πάνω στις δανειστικές βιβλιοθήκες σε σχήμα βάρκας, αποτυπώνεται το λογότυπο της νέας τουριστικής ταυτότητας «Protaras Riviera», συνδέοντας την ανάγνωση ενός βιβλίου, την απόλαυση της θάλασσας και την εμπειρία του Πρωταρά με τη συνολική στρατηγική προβολής του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας.

Προηγήθηκε η Ορόκλινη

Να σημειωθεί, ότι οι πρώτες ανοιχτές δανειστικές βιβλιοθήκες σε σχήμα βάρκας τοποθετήθηκαν πριν από περίπου πέντε χρόνια στην παραλία της Ορόκλινης με πρωτοβουλία του τότε κοινοτικού συμβουλίου, σε συνεργασία με την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας. Οι βιβλιοθήκες τοποθετήθηκαν κατά μήκος της ακτής «Γιαννάδες» και εξακολουθούν και σήμερα να εξυπηρετούν τους λουομένους. Όπως πληροφορούμαστε, τους προσεχείς μήνες αναμένεται να τοποθετηθούν κατά μήκος του παραλιακού πεζοδρόμου της Ορόκλινης θεματικά παγκάκια σε σχήμα βάρκας, με στόχο να ενισχυθεί περαιτέρω ο νησιώτικος χαρακτήρας της περιοχής.