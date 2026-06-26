«Νύχτες Καλοκαιριού 2026»: Η Λευκωσία γεμίζει μουσική, τέχνη και ζωή σε κάθε γειτονιά

Δημοσιεύθηκε 26.06.2026 10:14

Από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο, πλατείες, πάρκα, ιστορικοί πυρήνες και δημόσιοι χώροι στα Δημοτικά Διαμερίσματα Λευκωσίας, Αγλαντζιάς, Έγκωμης και Αγίου Δομετίου θα φιλοξενήσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων για όλες τις ηλικίες.

Οι «Νύχτες Καλοκαιριού στη Λευκωσία» επιστρέφουν δυναμικά και ανανεωμένες, μετατρέποντας τις γειτονιές της πόλης σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή τέχνης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας.

Από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο, πλατείες, πάρκα, ιστορικοί πυρήνες και δημόσιοι χώροι στα Δημοτικά Διαμερίσματα Λευκωσίας, Αγλαντζιάς, Έγκωμης και Αγίου Δομετίου θα φιλοξενήσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων για όλες τις ηλικίες.

Συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, χορευτικές βραδιές, εκθέσεις φωτογραφίας και ποικίλες καλλιτεχνικές δράσεις θα δώσουν ζωή στις γειτονιές της πρωτεύουσας, δημιουργώντας ευκαιρίες για συνάντηση, συμμετοχή, δημιουργική έκφραση και ποιοτική ψυχαγωγία.

Το πρόγραμμα αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς κατοίκους και επισκέπτες να ανακαλύψουν ξανά τους δημόσιους χώρους της πόλης μέσα από τη δύναμη του πολιτισμού, να μοιραστούν όμορφες εμπειρίες και να απολαύσουν βραδιές γεμάτες μουσική, θέατρο, χορό και τέχνη.

Βασικός στόχος του Δήμου Λευκωσίας είναι η ελεύθερη πρόσβαση όλων στον πολιτισμό και η ουσιαστική σύνδεση της πόλης με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, μέσα από τη στήριξη και την ανάδειξη των Κύπριων καλλιτεχνών.

Το φετινό καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού στις γειτονιές της Λευκωσίας και απολαμβάνουμε μαζί ένα καλοκαίρι γεμάτο πολιτισμό, δημιουργικότητα και ψυχαγωγία.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για το κοινό.

Πρόγραμμα

Παρασκευή 3 Ιουλίου | 19:00 – 21:00 | Πεζόδρομοι Λήδρας & Ονασαγόρου

Μουσική διαδρομή στους πεζόδρομους Λήδρας και Ονασαγόρου

- Ο Gore Melian ερμηνεύει αγγλικά και ελληνικά τραγούδια όλων των εποχών.

- «Strings Under the Stars” με τη βιολονίστρια Αλεξάνδρα Τσιάρα.

- «Από την Παράδοση στο Σήμερα» ένα μουσικό ταξίδι από το «Μελωδικό Τρίο» με τις Μαρία, Χαρίκλεια και Ελίνα.

- «Meet the Accordion» με την Αντιγόνη Κυριακίδου.

Τετάρτη 8 Ιουλίου | 20:00 | Πάρκο Παύλου Ιησού στην Έγκωμη

«Between two worlds» μια μουσική συνάντηση ελληνικών και διεθνών τραγουδιών με τους Jokar and the Band.

Κυριακή 12 Ιουλίου | 19:30 – 23:00 | Υπόγεια διάβαση γέφυρας, Πλατείας Σολωμού

Έκθεση φωτογραφίας «Repute» του Andrew Tess

Παρασκευή 17 Ιουλίου | 20:00 | Πλατεία Ελευθερίας – Κάτω διάζωμα

«Άρωμα Ελλάδας με χορό και τραγούδι» από το Λαογραφικό Όμιλο “Το Βήμα”.

Τετάρτη 22 Ιουλίου | 20:00 | Πλατεία, Πολιτιστικό Κέντρο «Το σκαλί – Ανδρέας Πέτρου» Αγλαντζιά

Το μουσικό σχήμα "Αστέρες Δραπέτες" μας ταξιδεύει σε μια αξέχαστη βραδιά αφιερωμένη στον ποιητή Νίκο Καββαδία! Ένα ταξίδι γεμάτο μελωδίες, εικόνες, στίχους και θαλασσινή αύρα!

Πέμπτη 23 Ιουλίου | 20:00 | Βυζαντινό Εκκλησάκι Αγίου Δομετίου

Μια μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, δυνατές στιγμές και τραγούδια που ενώνουν παρέες και γενιές. Με τους Γιώργο Σταματάρη και Σταυριάνα Κούτρα.

Τρίτη 28 Ιουλίου | 20:00 | Πλατεία Παλλουριώτισσας

Κωμωδία: «Η Πλατεία» από το Θέατρο Αντίλογος.

Τετάρτη 5 Αυγούστου | 20:00 | Δημοτικός Κήπος

Η θεατρική ομάδα "Το Παρασκήνιο" παρουσιάζει την καλοκαιρινή κωμωδία "Τα δικά μας του γειτόνου μας".

Πέμπτη 6 Αυγούστου | 20:00 | Βυζαντινό Εκκλησάκι Αγίου Δομετίου

Μουσικό συναπάντημα «Μες της αυλής τις νότες» με τη Χρυσάνθη Σχίζα.

Τετάρτη 19 Αυγούστου | 14:00 – 21:00 | Πλατεία Ελευθερίας – Κάτω διάζωμα

Έκθεση βραβευμένων φωτογραφιών του 4ου Διεθνούς Φωτογραφικού Μαραθωνίου Λευκωσίας με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Φωτογραφίας από την ΦΕΚ Λευκωσίας.

Τετάρτη 19 Αυγούστου | 19:30 – 21:00 | Πλατεία Ελευθερίας – Κάτω διάζωμα

Οι Sonare Flute & Piano Duo σε πρεμιέρες έργων Κυπρίων συνθετών συναντούν το διεθνές ρεπερτόριο στον εκφραστικό διάλογο φλάουτου και πιάνου.

Τετάρτη 26 Αυγούστου | 20:00 | Πλατεία, Πολιτιστικό Κέντρο «Το σκαλί – Ανδρέας Πέτρου» Αγλαντζιά

«Μια πόλη μαγική» - Ένα νοσταλγικό μουσικό ταξίδι στη μαγεία της νυχτερινής Λευκωσίας με τους Καίτη Οικονομίδη, Αλέξανδρο Φωκά και Παναγιώτη Κλείτου.

Δευτέρα 31 Αυγούστου | 20:00 | Πλατεία της παλιάς Έγκωμης (Πλατεία Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ)

«Νύχτα γλυκιά Καλοκαιριού» ένα αφιέρωμα στα τραγούδια του καλοκαιριού με το μουσικό σχήμα «Περιπλανόμενα Καράβια».

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου | 20:00 | Πάρκο Παύλου Ιησού στη Έγκωμη

«Άμα δείτε το φεγγάρι» - Η Μαρινέλλα και ο Κινηματογράφος συναντούν τον Μίμη Πλέσσα. Με την Έλενα Σολέα.

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου | 20:00 | Αμφιθέατρο Αγίου Δομετίου

Το θέατρο Γέλιου παρουσιάζει την Κωμωδία «Φέρτε μας…Jalla».

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου | 20:00 | Πλατεία Φανερωμένης

Μια βραδιά γεμάτη μπλουζ, ροκ και διαχρονικούς southern ήχους – από τις θρυλικές δεκαετίες του ’70 και του ’80 μέχρι σήμερα! Από το μουσικό σχήμα Time Ride.

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου | 20:00 | Πλατεία, Πολιτιστικό Κέντρο «Το σκαλί – Ανδρέας Πέτρου» Αγλαντζιά

Μουσικοχορευτική παράσταση με το μουσικό σχήμα Γιώργου Σταύρου «Μια αγάπη για το καλοκαίρι» με ρομαντική διάθεση και ατμόσφαιρα.

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου | 20:00 | Πλατεία Παλλουριώτισσας

Το συγκρότημα ενηλίκων του Αστρινίδειου Ωδείου Κύπρου, έρχεται να χαρίσει μια δροσερή ανάσα στις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες μελωδίες, νοσταλγικά τραγούδια, κέφι και χαμόγελα.

Δευτερά 21 Σεπτεμβρίου | 20:00 | Παλαιό ΓΣΠ

«Φεγγάρια, Αστέρια και Τραγούδια» Ο Δημήτρης Μακρής και η Αννίτα Κωνσταντίνου συναντιούνται επί σκηνής σε μια ξεχωριστή συναυλία με ελληνικά τραγούδια, που χαράχτηκαν ανεξίτηλα στο μουσικό μας DNA.

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου | 20:00 | Πλατεία Φανερωμένης

«Φεγγαρένιες Φωνές» Μουσικές από τις Δημοτικές Χορωδίες Ενηλίκων, την Παιδική Χορωδία του Δήμου Λευκωσίας και την Παιδική Χορωδία Ανθή Παπαφιλίππου.