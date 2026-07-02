Για 4η χρονιά στο Κάιρο η Εβδομάδα Σχεδιασμού που μετατρέπει την πόλη σε υπαίθριο μουσείο

Δημοσιεύθηκε 02.07.2026 09:00

Επιστρέφει στο Κάιρο τέλη Νοεμβρίου η Εβδομάδα Σχεδιασμού που ευελπιστεί να μετατρέψει την αιγυπτιακή πρωτεύουσα σε ένα υπαίθριο μουσείο αφιερωμένο στο σχεδιασμό, τη χειροτεχνία και τον πειραματισμό.

Όπως και στο παρελθόν, η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στις πιο εμβληματικές περιοχές της πόλης, το ιστορικό κέντρο, το Ζαμαλέκ και την Ηλιούπολη, με εκθέσεις, εγκαταστάσεις και εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν τόσο σε εμβληματικές τοποθεσίες όσο και σε καθημερινούς χώρους.

«Αυτό που ξεκίνησε ως πλατφόρμα για την προβολή του αιγυπτιακού σχεδιασμού έχει εξελιχθεί σε σημείο συνάντησης για περιφερειακούς και διεθνείς δημιουργούς, ιδρύματα και μάρκες», λέει ο Χισάμ Μαχντί, ιδρυτής της Εβδομάδας.

Για το 2026, η Εβδομάδα Σχεδιασμού του Καΐρου θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη διεθνή συμμετοχή, τη διεπιστημονική συνεργασία και τις συναντήσεις με επίκεντρο το σχεδιασμό, φέρνοντας κοντά δημιουργούς, ιδρύματα, εταιρείες και brands καθώς και πολιτιστικούς οργανισμούς από όλο τον κόσμο.

Για δέκα ημέρες, η πόλη θα γίνει το θέατρο συζητήσεων σχετικά με το πώς το design επηρεάζει τον τρόπο που οι άνθρωποι ζουν, συναντιούνται και φαντάζονται το μέλλον.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε μια εποχή που το Κάιρο συνεχίζει να κερδίζει αναγνώριση για τη σκηνή design του, υποστηριζόμενη από την αρχιτεκτονική κληρονομιά της πόλης, μια αναπτυσσόμενη δημιουργική κοινότητα και την συνεχώς αυξανόμενη διεθνή προβολή.

(ΚΥΠΕ-ANSAmed/ΚΧΡ/ΓΒΑ)