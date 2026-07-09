Έναν μήνα μετά: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της «Πολιτιστικής Αποκέντρωσης» - 40 παραγωγές, αυξημένος προϋπολογισμός και αλλαγές (πίνακας)

Δημοσιεύθηκε 09.07.2026 14:24

Με καθυστέρηση περίπου ενός μήνα από την προβλεπόμενη έναρξη των δράσεων, το Υφυπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης (ΠΠΑ) για το 2026. Φέτος χρηματοδοτούνται 40 παραγωγές με συνολικό ποσό 461.080 ευρώ, αυξημένο κατά 62% σε σχέση με το αντίστοιχο πρόγραμμα του 2025, ενώ εισάγεται για πρώτη φορά πρόνοια για χρηματοδότηση μέτρων προσβασιμότητας και συμπερίληψης.

80 αιτήσεις, 40 παραγωγές

Σαράντα παραγωγές εξασφάλισαν χορηγία μέσω του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, έναντι 22 που είχαν χρηματοδοτηθεί το 2025. Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται στις 461.080 ευρώ, ενώ, σύμφωνα με το Υφυπουργείο Πολιτισμού, το πρόγραμμα ξεκινά άμεσα με στόχο να μεταφέρει ποιοτικές πολιτιστικές δράσεις στις κοινότητες της κυπριακής υπαίθρου, αναδεικνύοντας την εγχώρια καλλιτεχνική δημιουργία σε όλες τις εκφάνσεις της.

Το Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης διέπεται από την αρχή της ανταγωνιστικότητας και υλοποιείται στο πλαίσιο των διαθέσιμων οικονομικών πόρων του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Στρατηγική του επιδίωξη είναι η στήριξη και η προβολή τόσο καταξιωμένων Κυπρίων καλλιτεχνών όσο και νέων δημιουργών, ενισχύοντας την πολιτιστική ζωή των κοινοτήτων σε ολόκληρη την Κύπρο.

Το ενδιαφέρον για το φετινό πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα αυξημένο. Συνολικά υποβλήθηκαν 80 αιτήσεις, εκ των οποίων δύο από Κοινοτικά Συμβούλια, 25 από φορείς και 53 από φυσικά πρόσωπα.

Για πρώτη φορά μέτρα προσβασιμότητας - Τι αλλάζει στο φετινό πρόγραμμα

Η φετινή διοργάνωση εμπλουτίζεται με νέες δράσεις, όπως διαδραστικά εργαστήρια και θεματικούς περιπάτους, ενισχύοντας τον συμμετοχικό χαρακτήρα του θεσμού.

Παράλληλα, για πρώτη φορά δόθηκε η δυνατότητα χρηματοδότησης μέτρων που προάγουν την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη, όπως η παροχή διερμηνείας και η δημιουργία κατάλληλων υποδομών για άτομα με αναπηρίες.

Από μουσικά αφιερώματα μέχρι θέατρο σκιών

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις μουσικής, θεάτρου, εικαστικών, σύγχρονου χορού, αλλά και παραδοσιακού πολιτισμού και θεάτρου σκιών.

Στη μουσική συναντώνται παραγωγές που εκτείνονται από την κυπριακή παράδοση, το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι μέχρι την έντεχνη δημιουργία, την κλασική μουσική και το διεθνές ρεπερτόριο, καθώς και αφιερώματα σε σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής. Οι εικαστικές δράσεις περιλαμβάνουν εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και διαδραστικές εμπειρίες για παιδιά και ενήλικες, ενώ οι θεατρικές παραγωγές συνδυάζουν κλασικά έργα, σύγχρονες παραστάσεις και πρωτότυπες προσεγγίσεις. Παράλληλα, οι δράσεις σύγχρονου χορού και παραδοσιακού πολιτισμού συμπληρώνουν ένα πρόγραμμα που επιχειρεί να φέρει τον πολιτισμό σε κάθε γωνιά της κυπριακής υπαίθρου.

Ο κατάλογος των επιτυχόντων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις παραστάσεις θεάτρου σκιών «Μια Βαλίτσα Κύπρος» και «Κύπρος, Ταξίδι στην Παράδοση μας», τη θεατρική παραγωγή «Κάτοικος Κηφισιάς», τη μουσικοθεατρική παράσταση «Νεφέλες» του Αριστοφάνη για κοινότητες, το «Cinema in Concert», καθώς και μουσικά αφιερώματα στον Μάνο Λοΐζο, τον Σταύρο Κουγιουμτζή, τη Σωτηρία Μπέλλου και την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Στις επιλεγμένες δράσεις περιλαμβάνονται ακόμη εικαστικά έργα και εργαστήρια, όπως οι «Καλλιτεχνικές Διαδρομές στις Κέδαρες», το «Ύλη και Κοινότητα», το «Stitched into the Landscape» και δράσεις κυανοτυπίας και ζωγραφικής στην ύπαιθρο, ενώ στον τομέα του σύγχρονου χορού χρηματοδοτούνται οι παραγωγές «Φρέαρ» και «Το Τικ, Το Τακ και Το Τι».

Ο πίνακας των επιτυχόντων - Ποιοι θα επιχορηγηθούν

Η Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτήθηκε από τη Δρα Νάντια Στυλιανού, την Ιλιάνα Κουλαφέτη, τον Ανδρέα Κιτρομηλίδη, τη Μαριάννα Γαλίδη και τη Δρα Πετρούλλα Χατζηττοφή.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις θα είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ το αναλυτικό πρόγραμμα και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των δράσεων θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα από το Υφυπουργείο Πολιτισμού.